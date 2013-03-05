格力董明珠：这辈子最大的转折点是丈夫的去世

自5 月25 日之后，董明珠独挑大梁，身兼格力董事长、格力电器董事长及总裁三职于一身，格力正式开启了权力高度集中的“董明珠时代”。

2013年1月，格力电器发布了2012年的业绩报告： 2012 年度实现营业总收入1000.84 亿元， 同比增长19.84% ；净利润73.78 亿元，同比增长40.88%，成为中国首家依靠单一品类产品实现千亿元营收的家电企业。

这是2012年5月董明珠独掌格力电器后的第一份年度成绩单，圆满完成了2012 年的预期。

2012 年，当格力将目标定在1000 亿的销售时，很多人提出了质疑。去年一整年，受房地产市场低迷、家电以旧换新政策退出等多种因素叠加的影响，家用电器行业的发展形势较为严峻，市场的预期十分悲观。

但格力最终实现了逆市增长，董明珠以一份十分亮丽的成绩单回报了中小股东的选票。如大家所期望的那样，董明珠顺利地接同行中有人感叹，以前觉得追格力可能还有点希望，如今董明珠掌权，追格力彻底没希望了。

现在看来，市场的选择是正确的，在2012 年5 月的股东大会上，由珠海市国资委空降格力集团担任党委书记兼总裁、并提名格力电器董事候选人的周少强，因中小股东的否决票，未获股东大会通过而落选。

中小股东代表市场选择了董明珠，这被视为中国上市公司治理结构的重要进步。落选的周少强多少带上了悲情色彩。然而，更悲情的是，就在格力年报发布大约一个月之后，珠海市纪委调查称，周少强因邀请珠海金融界人士在豪华会所进行豪华公款消费被停职检查反省。

现在看来，市场的选择是正确的。

自5 月25 日之后，董明珠独挑大梁，身兼格力董事长、格力电器董事长及总裁三职于一身，格力正式开启了权力高度集中的“董明珠时代”。

然而，在她接过朱江洪权杖的那一刻，不是没有质疑。例如，她能否超越她的前任，带领格力开辟一个崭新的时代？作为一个神奇销售员起步的董明珠最终会将这家“中国最优秀的上市公司”带向何方？

1954 年，董明珠出生于南京一个普通家庭，兄弟姊妹七人，她最小。儿时的董明珠性格腼腆温顺，总是微笑着听别人说话，几乎别人说什么她都同意，“好啊”、“可以”、“没问题”是她的口头禅。因为担心在火车上吃东西难看，她最初在格力出差时，甚至在火车上饿了一整天。她很爱美，极为注重个人形象，这一点从她几乎不重样的衣服打扮中大约可以看出来。

在她看来，这辈子最大的转折点，是丈夫的去世。“如果不是这件事，我不会走现在这条路。如果他在，也不会同意我来珠海。”

她丈夫在儿子2 岁时病逝。数年后，董明珠孤身一人来到了珠海，后来加入了格力。那一年，她36 岁，她的儿子东东8 岁。那时的格力还叫海利，是一家投产不久、年产能约2 万台的国营空调厂，没有核心技术，只能做空调组装。

她在格力的第一个岗位是销售人员，被安排负责安徽市场。到合肥的第一件事，是向当地一家拖欠了42 万货款的经销商追债。

关于她追讨这笔债务的过程，曾经被很多媒体详细描述过：

董明珠锲而不舍天天去找那位经销商，经销商爱理不理的样子。直到下班时，董明珠站起身，一个人回到旅馆。再后来，那位经销商干脆避而不见，这更激起了董明珠的犟脾气，天天去“堵”，终于有一天把他堵在办公室大叫：“你要么还钱，要么退货。否则从现在开始，你走到哪里我跟到哪里！”

经过40 天的斗智斗勇，饱尝冷落、戏弄和欺骗后，董明珠终于追回了货物。从此，她立下决心采用“先款后货”的策略。然而，那时的格力在空调界默默无名，“先款后货”几乎不可能。在一次次碰钉子之后，安徽淮南一家电器商店的经理终于被董明珠的真诚所打动，答应进20 万元的货试试看。董明珠终于拿到了20 万元的支票。

再后来，格力在淮南的市场被打开了。在芜湖、铜陵、合肥、安庆，董明珠都打开了局面。仅仅1992 年，董明珠在安徽的销售额就突破1600 万元，她一个人的销售量占整个公司的1/8。

1994 年底，在格力电器最困难的时候，董明珠接过了经营部长一职，经历了很多改革。一年之后，销售收入增长了7 倍，达到28 亿。

从此，她作为神奇销售员声名远播。

在格力的这些年，董明珠没有休过年假，直到现在才可以过个礼拜天。最大的愉快，是看格力的销售数据增长。她喜欢以这些数据来说明这个企业在成长：1994 年底，她接手格力电器时，实际年销售才4 个亿左右，但至2012 年，格力已经实现1000 亿的销售，在世界上连续8 年销量排在第一。

而她也已被称作家电业的“拼命三郎”、“中国的阿信”。她从底层的业务员做起，一步一步走到总裁、董事长的位置上，数次入选美国《财富》杂志“全球50 名最有影响力的商界女强人”，成就了一个被寄予厚望的民族品牌。在中国复杂的商业环境里，在国有体制内，她依然能坚持原则和个性，有棱有角。

在董明珠看来，“一个好的领导者，必须具有强势的责任感。我想的第一件事就是不被乌纱帽左右，如果你认为我做得太过分了，把我免掉了也不足为奇。但如果给我做，我一定要坚持原则。”

偶尔，她也会“检讨”自己，说“可能我的原则性太强了。”然而，她还是始终坚持，“管理就是铁的，刚性的，制度是不可随意改变的。”

有人说，这与朱江洪的宽容和大度密不可分。

董明珠承认：“如果没有他在我背后的这种支持，我肯定也做不到，你想讲原则也不行，没给你讲原则的机会和环境。”

在中国的电器行业，朱江洪与董明珠的配合被视为“绝配”。朱江洪主抓生产和科研，强调工业精神和技术研发；董明珠长于营销，主抓市场和财务。朱宽容，心胸博大；董强势，原则性强。朱董两人默契配合，成就了这家“中国最优秀的上市公司”。

科龙电器前总裁王国端曾有过这样的比喻，“朱江洪遇到董明珠是朱的福气，董明珠遇到朱江洪是董的运气。” 竞争对手也说，这两个人要是吵架，或者有一个生病，或有一个退休就好了。

他们默契合作了接近20 年，直至2012年5 月朱江洪退休。

董明珠在第二本自传《行棋无悔》中，谈到了她和朱江洪的事业默契：

“我希望有一天能超过朱总，我相信他也希望我能超过他；但我还相信，朱总希望自己永远站得比我高，就像他现在是董事长我她承认，权力过大确实容易犯错误，但容易犯错误不代表就一定会犯错误。她说，她每天都在反思，以保持清醒的头脑。是总经理一样……说句稍微出格的话，如果不是我1994 年回来帮忙整顿经营部，格力不会有今天。从这一意义上讲，朱总也是幸运的，如果他不认识我，将会是他的一大遗憾。”