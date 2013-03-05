巴菲特：如果我是库克 肯定会选择回购苹果股票

“他们现在拥有的现金或许太多了，原因是有三分之二的现金在海外，并没有纳税。”

北京时间3月5日消息，据国外媒体报道，伯克希尔哈撒韦董事长沃伦巴菲特（Warren Buffett）周一早上接受CNBC早间电视节目Squawk Box采访时称，如果他的库克，他肯定选择回购 苹果股票。

巴菲特是全球最著名的价值投资者，坚持长线投资，一直被誉为“股神”。他在接受采访时回答了苹果投资者最关心的两个问题：一是苹果股价下跌；另一个是苹果应该如何利用手中的现金。

关于投资者希望苹果提高股息的问题，巴菲特说：“我现在并未持有苹果股票，以前也没有买过，但是我曾在几年前与乔布斯（Steve Jobs）谈到过他们应该如何使用现金的问题。我认为你最好的选择就是好好地经营企业，股票会作出相应的反应。”

关于大卫埃因霍恩（David Einhorn）要求苹果发行优先股的问题，巴菲特表示：“我会不理会他的意见。我会从长期角度来考虑如何经营好一家公司，目标是在未来5年到10年内创造最高的价值。你不能目光短浅，从影响股价短期涨跌的角度去制定经营战略。伯克希尔哈撒韦公司的股票在历史上出现过4次下跌50%的情况。当股票下跌幅度较大的时候，如果你手上有富余的现金，你就应该回购股票。你只要保证让公司不断创造价值就行了。”

巴菲特继续说：“每次在伯克夏哈撒韦股票下跌时，都会有人跳出来指手划脚，质问你为什么不这样做或是那样做。派息。我认为，苹果在创造价值方面做得很好。他们现在拥有的现金或许太多了，原因是有三分之二的现金在海外，并没有纳税。”

巴菲特称：“当年乔布斯打电话给我时，我问他，你的公司的股票便宜吗？他回答，是的。我说，那么你现在拥有的现金超过了公司所需的现金吗？他说，有一点儿。我说，那你就回购苹果股票吧。他没有那么做。现在，当我们公司的股票从9万美元下跌到4万美元到4.5万美元时，我肯定会回购股票。如果你能以较低的价格买到优质的股票，你就应该大胆地去做。”