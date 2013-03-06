苹果高管：iPhone曾被考虑命名为iPad？

北京时间3月5日消息，据国外媒体报道，在亚利桑那州大学营销部召开的一次会议上，苹果前广告业务主管肯瑟加尔（Ken Segall）披露了苹果给智能手机产品命名的一些内幕。在将其智能手机命名为“iPhone”之前，苹果曾经考虑过其他一些名称，比如“Telepod”、“Mobi”、“Tripod”和“iPad”等等。

据瑟加尔称，苹果曾考虑将其智能手机命名为“Telepod”，原因是它听起来象是“电话”（telephone）的未来主义变体。而这一名称中的“pod”则与苹果当时如日中天的iPod系列音乐播放机产品有关。

如果苹果最终不是选择了斯科特福斯托（Scott Forstall）的OSX/iOS项目，而是托尼法德尔（Tony Fadell）的“iPod-phone”项目的话，那么苹果的智能手机很可能会采用“Telepod”这一名称。

瑟加尔还说，“Mobi”这个词是从“移动”（Mobile）变化而来，通过缩减创造出来的这个词听起来有点象人名，从而有可能给苹果的智能手机增添一丝个性。

至于“Tripod”这个名称，虽然它最终没能在众多命名方案中胜出，但却对苹果最初的iPhone展示和推广造成了巨大的影响。

“Tripod”取自iPhone将把电话、iPod和连网设备三者合而为一的含义。实际上，苹果iPhone最初的宣传推广活动，就是沿着这个方案来进行的。

众所周知，加上App Store和其他新应用的帮助，iPhone平台已经不仅仅是一部手机、一台连网设备和一台媒体播放机了。

虽然苹果最终将“iPad”定为其平板电脑产品的名称，但是当时它确曾考虑将它用于智能手机产品。由于iPhone与iPad在功能上有很多重叠之处，因此用它来命名智能手机也是可行的。

从苹果iOS设备的开发进程来说，“iPad”这个名称也有其合理性。乔布斯生前曾表示，苹果开始开发平板电脑产品的时间比开发手机产品的时间更早一些，但是最终选择在长期产品计划中优先开发iPhone。

瑟加尔在会议上展示了一系列照片，其中一张照片上出现了“MicroMac”的字样，但瑟加尔解释说，那是他专门为这项会议而创造的一个词，目的是为了激发听众的思想，苹果从未考虑过那个名称。

当年，苹果在首次发布iPhone时，还曾经因为产品名称而引发争议，因为思科已经拥有了“IPHONE”商标权，后者对应的是一款IP电话系统。

双方最终达成了一项协议，结果是两家公司均可使用这一名称；作为协议的部分内容，苹果和思科还在很多项目上建立了合作关系，这一点可以从苹果iPhone的企业软件支持中明显看出来。