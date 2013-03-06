互联网之父：警告谷歌不应强迫用户使用真实姓名

北京时间3月5日消息，据国外媒体报道，被誉为“互联网之父”的 谷歌高管温特•瑟夫（Vint Cerf）表示，面对越来越严重的政府主导的整治社交媒体的行为，谷歌不应该强迫互联网用户在Google+社交网络等服务中使用真实姓名。

在接受路透社采访时，瑟夫承认，过去18个月，谷歌为Google+及其他服务全面推进开展实名制认证，这在谷歌内部引起了激烈争论。不过，他表示，现有的命名政策——允许部分用户使用假名——在为用户选择代表自己的方式上提供了充分的“选择权”。

去年，谷歌积极鼓励用户把YouTube、Gmail和谷歌其他服务的帐户整合成单一的Google+帐户，而Google+要求用户使用真实姓名。瑟夫表示：“使用实名非常有用，但我认为不应该强迫用户这样去做，我认为我们并没有强迫用户使用实名。”

瑟夫发表这番言论正值科技界就网络匿名的未来展开争论之时，争论的结果或将对全球互联网使用产生重大影响。

谷歌和 Facebook 率先鼓励互联网用户使用实名注册和开展数字生活，认为更大的透明度将会增强在线交易和沟通。

不过，瑟夫认为，使用实名可能会让处于专制制度下的社交媒体用户面临“很大的麻烦”，在这种情况下，谷歌是不会强制实施这项政策的，但在其他一些情况下应该推行用户认证制度。

瑟夫表示：“在某些情况下，匿名和使用假名完全合理。但有些情况，交易双方真的都需要知道对方是谁。因此，我所期望的并不是停止使用匿名，而是为用户提供一种选择，在需要的时候必须进行身份认证。”

数月前，瑟夫曾警告说，包括民主政府在内的各国政府越来越严格地审查和过滤网络内容，有些政府正寻求禁止在线匿名，以控制政治言论。去年12月，他在CNN.com网站上撰文称：“在谷歌，我们看到和感到了政府主导的网络整治行为的危险性。”

数字权利激进分子已起诉互联网产业两家最具影响力的公司Facebook和谷歌，指控它们推进用户认证制度，率先反对使用匿名，借此获得有价值的信息，从本质上来说，就是通过广告和跟踪用户行为来赚钱。

谷歌于2011年推出Google+，要求用户使用真实姓名，这令数字权利激进分子感到震惊，指责谷歌放弃 “不作恶”的企业信条，追随不断成长壮大的对手Facebook。Facebook一直积极强制执行实名制政策。Facebook首席执行官马克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）视拥有多个身份为“缺乏诚信”的表现。

其中一个例子就是2011年Facebook关闭了英国作家萨尔曼•拉什迪（Salman Rushdie）的帐户，在对其护照进行审核后，将他的Facebook帐户改为“Ahmed Rushdie”（艾哈迈德•拉什迪）。之后，拉什迪在Twitter上对Facebook的这一行为进行了猛烈抨击，但Facebook仍坚持其政策。

Facebook发言人弗雷德里克•沃伦斯（Frederic Wolens）表示：“实名制文化为用户带来了更大的责任性、安全性和更加值得信任的环境。我们坚信，使用身份认证有助于用户从网站获取最大的价值。”

由于可以方便地与Facebook进行整合，因此许多在线留言板或第三方应用（如音乐流媒体服务Vevo.com）越来越多地要求用户使用Facebook帐户登陆。上周，谷歌为第三方网站引入了类似的Google+注册服务。

为了回应公众的置疑，谷歌于2012年开始允许5亿Google+用户中的一小部分用户使用昵称和假名，并重申鼓励而不是要求Gmail和YouTube用户使用Google+帐户登陆。谷歌在使用Google+帐户上进行了变通。谷歌发言人也表示，公司不会要求使用护照等官方文件进行用户认证。

但是谷歌仍积极推行使用Google+帐户的做法即便是在公司内部也存在争议。Google+业务主管维克•古多塔（Vic Gundotra）在最近的一次媒体采访中不得不淡化外界对谷歌内部对该制度分歧的猜测。

瑟夫表示：“对于这一话题的确存在过争议，不过现在已经得到了解决。要求实名制剥夺了用户的选择权。我们的结论是用户选择权至关重要。”

互联网权利组织电子前沿基金会的吉利安•约克（Jillian York）表示，谷歌比Facebook更尊重用户的权利。他表示：“谷歌之所以采用这种做法，是因为在谷歌看来，人们唯一想远离的是政府，当然，这也并非完全正确。人们对获得谷歌的保护也有担忧。”

瑟夫本人使用两个Google+帐户，一个用于工作，一个用于社交。瑟夫是互联网的主要设计者之一，2005年加盟谷歌担任谷歌首席互联网顾问，是互联网自由的积极倡导者。