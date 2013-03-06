张近东对战马云：用税收“狙击”淘宝蚂蚁雄兵

苏宁和淘宝在2013年终有一战吗？

苏宁董事长张近东近日的矛头对准了淘宝。在今年两会上，全国政协委员身份的张近东既在提案中直指竞争对手，指出C2C中存在假冒、侵权、非税销售，呼吁对电商征税，又谈及那些年销售十几万的小店主不如农民工、淘宝创造的价值不如苏宁的言论。

这让苏宁和淘宝的利益矛盾由此公开激化，双方阵营由此展开一轮口水战。遭到抨击的淘宝昨天则以不点名的方式回应，称对电商征税是对辛苦创业、没资金没背景的个人店主征税，是对年轻人的希望和未来征税。许多力挺淘宝的互联网人士认为，收税会损害电商竞争力，不利于产业发展。

面对诸多非议，苏宁电器副董事长孙为民则回击说，2012年700万卖家销售万亿，户均15万，如果净利率10%，户均净收入1.5万，确实比不上农民工。＂70%卖家应该知道马云说'即使把地主杀了，农民也富不起来'的话外音。马云可以说梦话，别人为什么不能说真话。＂

孙为民别有所指的说，市场经济是法治经济，经营纳税天经地义。只有征税成本高于等于税收，则不宜征。如果赚得少征税冤，那亏损的企业还交税，岂不冤死。目前，规范经营的电商没几家挣钱，但税没少交。网上经营最大的好处是公开透明，通过平台，征税成本极低，成本低税率也可以低，不知征税惹恼了谁。

这场大的讨论迅速聚焦到是否向电商征税，这也是多年前的老话题再次呈现：放在中国经济的大版图中，电商已是一个不可忽视的主流商品流通渠道，过去几年内，围绕着税收、执照、假货等监管政策收紧的消息不绝于耳。2013年，悬而未决的税收政策，或将进一步明确。

有电商人士指出，电商征税虽然是老话题，但张近东此次在两会提出是拉大旗做虎皮，想通过推动制度性的抉择给淘宝的成长制造障碍。张近东提案背后，隐藏着其对苏宁电商竞争格局的战略思考：苏宁最大的对手并不是京东国美，而是拥有价格优势且体量巨大的淘宝。

张近东的算盘：以税收阻击淘宝

严格意义上讲，苏宁与淘宝并没有直接的竞争，其主要竞争对手是京东、国美。2012年苏宁、京东、国美捉对厮杀，演绎了一场又一场价格战，很多人认为，2013年三家将一决雌雄。不过，在2013年两会上张近东却向淘宝发起主动进攻。

正望咨询总裁吕伯望向腾讯科技分析其中缘由，在苏宁电器变身为全品类、全覆盖的苏宁云商后，张近东最终的竞争对手屈指可数：天猫和京东都在前面。但以张的眼界，一直亏损、尚未实现盈利的京东竞争优势较弱，淘宝则是苏宁未来进一步成长的最大拦路虎。

吕伯望指出，淘宝上有700万中小卖家，这些蚂蚁雄兵力量足以撼动苏宁这样拥有庞大规模的大象，张近东提案强调电子商务交易应该遵循国家税法，依法缴纳税金，建议税收部门从制度层面规避偷漏税行为，并对违规违法行为严厉查处，是要从制度上给淘宝设置增长障碍。

“张近东看得比较远，他认为京东仅仅是在经验方面比苏宁丰富，苏宁通过多年线下经营经验、对家电厂商的采购权、庞大的物流配送足以与京东竞争，超越是迟早问题。淘宝则不一样，是苏宁在前进到来上绕不开的坎，提前通过政策阻击，将淘宝上众多的小卖家变成微小的B2C卖家，使其失去竞争优势，这样苏宁可继续从京东抢夺份额，还能从淘宝抢夺份额。”

无疑，现有模式下，淘宝已给苏宁带来冲击。一位电商行业人士指出，去年京东易迅两家线上3C家电销售规模最多440亿，但大淘宝家电3C占25%算就是2900亿。如果淘宝规模进一步扩大，对苏宁威胁必然加大。对淘宝卖家来说，有一个致命的软肋：没有规模优势。

上述人士指出，淘宝卖家多数不赚钱，少数盈利，而且利润率不高，就靠不交税靠物流差价盈利，一旦相关部门严格监管，并大幅收税，天猫家电3C商户卖家在规模采购议价能力、服务能力、效率不及苏宁、京东，必然节节败退。即便是一些品牌旗舰店在淘宝开店，由于顾及线下经营，加之运营人数少，不会像苏宁京东促销价格战玩亏本买卖。这最终会让消费者习惯改变，导向苏宁、京东。

京东CMO蓝烨曾对腾讯科技有段精彩阐释，蓝烨说平台B2C产品扩充速度很快，京东受制于买手，由于对商家、商品得质量把关，初期扩张没有那快。但未来来自营B2C会比平台B2C有竞争力，尤其是在标准化商品质量以及配套服务方面。

“以出售联想电脑为例，这些标准化商品京东是规模购买，电脑小商家在平台上开店，不仅进货成本不比京东低，在业务上也不会有京东做得精、专业。更何况联想进货前三个月跟京东产品团队直接开产品规划会，京东早就规划好商品该如何卖。”蓝烨认为，小商家唯一优势是不需开发票，等到政策管制，电商立法，偷税、漏税等干扰因素减少时，优势必然大减。

是否收税只是时间问题

当今淘宝已经成为一个巨大的电商平台，不过，淘宝94%卖家不在征收税收范围，这些人一年营业额在24万以下，另外6%店主交税，但税收总共仅为五六十亿。这也遭到张近东挖苦，张近东近日表示，C2C模式是这个时代零售业的倒退，只有规模和销量才能产生效率，不能化整为零，淘宝等网站号称万亿交易额，其创造的价值和纳税远远不如苏宁，淘宝上一家C2C赚的钱还不如农民工多，并由此引发淘宝高调反击张近东。

不过，无论是马云还是淘宝官方均坦言不反对电商征税。马云表示，淘宝卖家的成功并不是人们想象的那些靠一点点偷税漏水，他们靠创新在生存，他们靠希望在生存，真能够靠不交税经济不可能持续。淘宝也强调，只是反对在这个时期征税，并指出征税后能为这个群体做些什么，能为这些年轻人做些什么，对未来做些什么。

实际上，研究电子商务的征税方式并非是新话题，早在2008年就有过讨论。当时国家工商总局要求营利性网店必须先取得营业执照后才能经营，很多人认为下一步就是对网店进行收税。当时主要舆论认为：中国的网络零售还处于萌芽阶段，出台网店新规时机过早，政府对网络零售的管理出发点应当是服务扶持，而不是杀鸡取卵。

此次张近东只是旧事重提，但也面临新的难题。正望咨询总裁吕伯望对腾讯科技表示，向电商征税已摆上日程，但如何解决弱势群体就业是一个社会问题，需要好好把握细节，各个商品利润率不同，获利也不同，比如卖家1个月销售3万块钱的商品，只能赚取2000块钱的利润，却要依靠这笔钱养家，一旦再扣税，会将利润完全吃掉。

有电商人士指出，张近东提出关于向电商征税的提案可以理解，不过，苏宁更应该将精力放在提升流量水平和供应链管理方面，否则竞争力上不去，在与淘宝、京东竞争压力下落败，将会对苏宁打击巨大。