       全球最性感女黑客将在今年春季受审 面临40年监禁

克里斯蒂娜被指控和其同伙利用“宙斯”木马从银行窃取了高达1200万美元资金。

俄罗斯女黑客克里斯蒂娜-斯韦琴斯卡娃

北京时间3月6日消息，据国外媒体报道，素有“全球最性感电脑黑客”称号的俄罗斯女黑客克里斯蒂娜·斯韦琴斯卡娃(Kristina Svechinskaya)因在纽约实施了疯狂的互联网黑客行为之后，而将面临着法律的审判。据俄罗斯法律信息研究所（Russian Legal Information Agency）的消息称，针对克里斯蒂娜的审判已经推迟到今年4月份进行。

据称，克里斯蒂娜伙同其他37位黑客被指控利用伪造的银行帐号和密码以及“宙斯”(ZeuS)木马等，从美国多家银行窃取了高达300万美元的资金，除此之外，克里斯蒂娜等人还从英国的多家银行中窃取了高达900万美元的资金。在整个黑客窃取过程中，克里斯蒂娜一直都充当着“钱骡（Money mule）”的角色。（译注：“钱骡”是指通过因特网将用诈骗等不正当手段从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人，款物接收国通常是诈骗份子的居住地。）

以下是美国联邦调查局（FBI）最初发布的相关信息：

克里斯蒂娜涉嫌利用自己的真名以及 “安娜斯塔西娅·奥波克娜（Anastasia Opokina）”和“斯维特拉娜·马卡洛娃（Svetlana Makarova）”等化名在美国银行和美国Wachovia银行等开设了至少5个帐户，在这些账户中，克里斯蒂娜存入了 3.5万美元的资金，这些资金美金来自于三位受害者，此后，克里斯蒂娜又成功地从这些存款中提取了1.1万美元。

据称，克里斯蒂娜因为与黑客以及具备相应的黑客文化背景和持有一份假护照而加入了该黑客组织。克里斯蒂娜也是参与这些黑客活动的四位纽约大学学生中的一员。据称，克里斯蒂娜曾在俄罗斯过着非常艰苦的生活，之后来到了美国。她的父亲已经去世，而她的母亲和祖母仍然过着极其贫困的生活。

调查人员声称，这起黑客窃取案件是在东欧策划，并最终在纽约实施。调查人员还称，这一案件也是全球“最大规模的网络犯罪案件之一”。这些调查人员曾经处理过电脑黑客利用木马来监控用户键盘记录进而窃取用户密码的案件。据FBI透露称，克里斯蒂那的组织就是窃取用户密码，然后再利用窃取而来的密码盗取资金。

早在2010年11月19日，克里斯蒂娜就承认了自己的罪行，目前来看，她将面临40年的监禁。