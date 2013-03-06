郭台铭接班人郭守正首次公开亮相 正式回归富士康

郭守正首次代表富士康在内地出席商业活动

郭台铭接班人内地首次公开亮相

乐视富士康共同开拓智能电视市场———

“昨天，随着国内最大的正版视频节目供应商乐视网与全球最大规模电子产品代工商富士康签约共同开拓智能电视市场，国内的电视机市场很快就将增加一个新的品牌——乐视超级电视。”

记者了解到，其实从产品技术上看，乐视的超级电视并没有太多特别之处，无非是一台能够上网、具有一些适合观看网络视频功能的电视机。国内外传统彩电厂商一两年前就已经推出了这种能上网的电视机。但由于缺少网络节目内容以及操作相对复杂等因素，多数购买互联网电视的用户使用其上网看节目的功能相当有限。

超级电视靠内容赚钱

乐视网副董事长兼COO刘弘昨天在接受记者采访时也表示，乐视超级电视绝不仅仅是一台电视机，而是打造一种具有完整价值链的“乐视生态”，这种生态包括“电视机收入+内容收入+应用分成+终端广告”。同时他表示，乐视超级电视在营销模式上也将有别于传统彩电，更注重于互联网营销。可以说，购买乐视超级电视的人基本都是乐视网络视频的追随者，是因为乐视的内容而购买电视。

郭守正显示“接班人”身份

此次乐视与富士康的合作，现场最大的亮点莫过于富士康董事长郭台铭长子郭守正的意外亮相，这也是他首次代表富士康在内地出席商业活动，他的职务是“董事长特别助理”，这无疑再次向外界显示其富士康“接班人”的身份。

富士康作为全球最大的电子产品代工企业，此前“接班人”问题一直困扰郭台铭，因为郭守正一直热衷影视、娱乐产业，无意接班。直到今年1月17日，郭守正首次作为富士康代表在台湾地区出席活动，正式宣告了回归富士康。

回归首要任务是“大电视”计划

业界分析，郭守正回归富士康之后，首要任务就是推动“大电视”计划。郭台铭曾公开表示，未来的电视将不仅仅是电视，它会通过其他移动设备成为用户的资讯中心，为此富士康今年初在中国推出60英寸大电视，使用自有品牌“睿侠”，意欲从代工企业向消费企业转变。

正是富士康的这一转变，最终促成了郭守正的回归，因为他创立的山水国际等公司正是以电影创作、数字内容制作为主，而电视无疑是数字内容最好的承载平台。于是富士康将旗下的大电视与郭守正公司的数字内容“捆绑销售”，使得两家公司有了业务上的合作空间。 此次乐视与富士康的合作，并不仅仅只是代工电视生产，双方还将成立一家合资公司，业内人士解读，这家合资公司可能将代理乐视影视版权内容的海外发行、推广，进一步拓展他的影视娱乐版图。