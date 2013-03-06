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热酷CEO刘勇：好游戏是用钱堆出来的

2013-03-06 10:03 | 作者： 孟鸿 来源：新浪科技 刘勇

访问热酷的官方网站，还能看到这样一句话——亚洲最大社交游戏研发运营商。然而这已经不能用来描述现在的热酷。对于这家2008年成立的游戏公司而言，业务重点早已从社交游戏向网页游戏、手机游戏等新兴方向转移。

“游戏没有出头之日”，热酷CEO刘勇谈到所在的行业时说，游戏行业一是不容易做出成功的产品，二是持续成功非常难。他甚至会用非常极端的词加以形容。然而另一方面，刘勇也会说：“要创业的话，坚持在游戏里面是没错的”。

如何坚持，如何让一款游戏产品的成功率更高?来自热酷的回答有相当的借鉴价值。因为最近风靡一时的手游《找你妹》背后，正有来自热酷的推动。

《找你妹》是什么?官方微博简介：一款结合了传统的找茬系列元素和经典的角色扮演系列元素的游戏。拥有风趣幽默的故事情节，诙谐搞笑的画面，包含丰富的游戏模式以及道具系统，支持多人联机，操作简单，易于上手。

这是一种Hidden Object(隐藏对象)的游戏类型，玩家需要在规定的时间里完成规定的动作。想要把找东西这种现实中常见的行为设计成游戏，最关键的地方在于趣味性的改造。手机游戏更需要考虑如何把五官和手合理的利用起来。

只有给玩家带来刺激和成就感，才能吸引更多的用户。与《神庙逃亡》、《愤怒的小鸟》等手游相比，《找你妹》更多考验用户的记忆力和眼力。这固然满足了玩家的内心需求，但限定时间和无厘头的要求，难免给人以“跟自己较劲”的感觉。

刘勇也承认《找你妹》的游戏设计会带来这种感觉，但他认为“紧迫感是一种趣味，玩家反而能因此增加征服后的兴奋”。

实际上，《神庙逃亡》、《愤怒的小鸟》乃至元老级的《俄罗斯方块》都会带来不同程度的紧迫感。区别在于好的手机游戏，需要特别注意碎片化。《俄罗斯方块》就不是一个碎片化的产品，用户一旦开始很难在短时间内毫无影响的中止游戏。

当然还要不停的社会化，刘勇说一款游戏要为大众接受，一定要有社会化的机制，能够让好友之间产生良性的竞争与合作关系。刘勇举例称正是由于更加社会化，《找你妹》的盈利能力和生命周期，要比《神庙逃亡》的表现更好。

女性用户也是不可或缺的因素。一方面，女性用户更喜欢对抗不是太激烈的游戏，另一方面，女性用户可选择的游戏较少。《找你妹》就是这样一款女性用户更多的产品，据说10%的女性用户，就能让30%的用户更加活跃。

然而上面提到的趣味性、碎片化、社会化、女性用户，并不是成功的充要条件。刘勇指出游戏需要有创意的思考和设计；其次一个产品要成功首先是用户捧起来的，而不是自己凭空就能成功;再次游戏需要靠数据调整，很少有游戏一开始就成功。

刘勇说：“好游戏是用钱堆出来的”。

手游行业最缺的推广资源。如果某家渠道扶持了对手、类似的产品等，一款游戏就难以获得推广资源，即使获得一定的推广量，也不能实现成本覆盖。在推广+渠道的组合中，推广带来的效果，最终要通过渠道上的数字加以反映。

“在中国还得快速，如果慢了就没市场了”，刘勇说身处“山寨者”众多的竞争环境中，应对之策只有快速在市场铺开。

另一个需要资金支持的是BI(决策分析)系统。“游戏需要有耐心，这种耐心让你在很长一段时间里没有希望，却在某一时刻发生质变”，这个过程中需要一个很好的BI系统，用以观察用户的行为、几日留存、流失原因、ARPU来源等方面。

以上种种在产品运营中积累的经验，热酷准备转变成一种平台服务。“如果能把开发者的问题解决好，我们就有活下去的理由”，刘勇说现在很多创业团队处在死亡边缘，他的建议是先设法融资做一个及格的产品，能够养活自己才有希望。

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