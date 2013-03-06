马化腾：宽带建设和铁路建设同等重要

全国人大代表、腾讯控股董事会主席马化腾

“电信运营商和互联网服务提供商的关系是一种产业链上下游的承载关系。就好像商业地产和里面的商店——商店经营得越好、客流越多，那么商业地产的价值、租金以及物业价值也越高。”

今年的全国两会上，全国人大代表、腾讯控股董事长马化腾带来了3个议案，涉及企业科技创新、实施互联网战略、支持互联网企业“走出去”等多个方面。

马化腾称，从近年来国家的战略投资角度看，我国先后出台了一系列政策扶持和鼓励互联网发展，但与交通、电力、能源方面的投入相比，互联网领域的投资明显不足。

在议案中，他强烈建议，国家高度重视并着力加快宽带中国战略的实施，将宽带网络建设提升到与公路、铁路、机场和电网建设等同等重要的位置，加大投入力度，加速提升我国互联网基础设施建设。

他还建议，国家应制定和实施互联网战略，从战略高度对互联网的发展统筹协调。

马化腾还建议设立由政府主导、社会参与的科技战略投资公司。

在他的设想中，这个科技战略投资公司应以不盈利为目标，但在条件适当的时候，也可能因为掌握最核心的战略资产而产生极大收益，因此组建这样的科技战略投资公司对于政府来说，既有极大的社会效益，也有产生极大经济效益的可能。

——全国人大代表、腾讯控股董事长马化腾

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微信商业化将推社交游戏

据外媒报道，马化腾在全国两会的间隙向记者透露，未来几个月微信将发力商业化，不仅会在微信平台上推出移动社交游戏，还会推出出租车等服务的未支付选项。

他还表示，微信近期已在美国设立了办事处，积极进行海外扩张对收购投资规模较小的美国初创企业很感兴趣。

对话

马化腾：应鼓励龙头企业引领产业链

中国科技产业可再造“硅谷”

新京报：这几年科技创业成为浪潮，你觉得在科技创业方面，我们跟美国硅谷相比，还有哪些不足之处?

马化腾：现在中国网民已经超过5亿，渗透率在40%以上。这样庞大的一个市场，必然会催生出难以计数的科技企业，来满足人们日益增长的需求。近年来，中国互联网掀起的一股股创业浪潮，就是对这些需求的回应。

这是非常好的事情，给互联网行业带来新鲜的血液和无穷的活力。无论从市场规模和容量，还是从互联网从业者的能力和潜力看，中国科技产业都可以再造一个中国的“硅谷”。

当然，相比美国等国际互联网同行，中国互联网企业的起步稍晚，创业环境还不够完善，创业者的素质还有待进一步提高。而且，科技创业受到很多资源禀赋的制约，这既包括企业自身条件，也包括它所处的生长空间，比如国民经济发展水平、教育、社会创新氛围等等。

可建创新产业链金融平台

新京报：互联网行业的快速发展还有哪些瓶颈需要打破?

马化腾：要鼓励更多人投身科技产业创新、创业。政府可以进一步改善创业生存发展环境，推动中小微企业创新发展。同时，大型企业主要面临提高所在行业产业链整体竞争力的问题，政府要鼓励龙头企业发挥创新优势，提升产业链整体竞争能力。

目前互联网市场竞争的一个显著特点就是面临的竞争压力已经从产品竞争、企业竞争发展到产业链竞争。

为此，我建议国家应该鼓励和支持大型行业领军企业发挥创新优势、攻坚行业发展堡垒，加强对产业链企业发展的引领带动作用。政府加大政策扶持力度，出台新的试点政策，支持由大型行业领军，品牌企业牵头，建设包括科技银行、小额贷款公司、创投公司等在内的创新产业链金融平台。

微信推动电信产业链升级

新京报：此前传出开放电信转售业务的消息，腾讯今年会不会进军电信业务?

马化腾：在2G时代，腾讯就与电信运营商有大量的沟通和合作，取得了很多成功。从互联网的发展来看，移动互联网是大势所趋，移动互联网的产品与传统电信业务的融合度会越来越高。

最近微信就与香港电信运营商电讯盈科达成合作，香港地区用户每个月只需8港币就可以不限流量地使用包括文字、语音、图片、视频在内的微信服务。微信等互联网产品给运营商带来了大量的数据业务收入，客观上推动了整个电信产业链的优化升级。