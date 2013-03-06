张宏江：老男孩玩转互联网商机 三大支柱迸发新活力

他是微软亚太研发集团的首席技术官，曾获微软第一批十位“杰出科学家”职称，这是微软公司内研发人员的最高职称

金山软件在中国可谓是家喻户晓，从开山之作WPS，扩展到金山词霸、卫士、毒霸、快盘、娱乐软件等，成功从“盒装软件之王”转变为软件即服务的互联网应用模式。金山已经成为中国国内最大的应用软件产品和服务供应商，也是中国软件产业最耀眼的品牌。

然而前几年，金山网游、毒霸遭遇盛大、360等对手阻击围困，CEO求伯君恰逢退休、董事会主席雷军心系小米，“内忧外患”之下金山软件前进道路波折不断。

而带领金山走出困境的正是于2011年10月底出任金山软件CEO的张宏江，这位新的掌舵者来头可不容小觑。他是微软亚太研发集团的首席技术官，曾获微软第一批十位“杰出科学家”职称，这是微软公司内研发人员的最高职称。同时他也是声誉卓著的微软亚洲研究院的创始人之一，之后又创立了微软亚洲工程院。他在多媒体研究，计算机视频检索研究领域拥有绝对的发语权。

但谈到面对业务庞杂的金山软件，张宏江觉得履新最大的困难是，如何适应在中国互联网发展的速度，因为这个节奏非常非常快，比原来想象的快很多。

其次金山的业务也比较大，游戏、办公、安全，怎么能让每一款业务都能够快速的发展，对他来说是非常大的挑战，但新的挑战总是会让张宏江觉得非常刺激。

随着MBO战略的实施，公司第三季度财报交出了一份漂亮的答卷。以西山居为核心的网游业务、WPS为主的办公软件业务、金山网络引领的安全业务继续为金山的三大核心支柱，公司化策略让金山迸发出新的活力。

而转型移动互联网战略也卓有成效，WPS移动版用户数已达到3000万，连续四个季度的复合增长率超过176%，金山网络新推出的电池医生客户端用户量也超过5000万，在中国工具类APP下载排行中位列第一。

在这个顾客体验至上的时代，金山深谙其道。纵然市面上存在IE、360、火狐、遨游等诸多浏览器。金山还是决定在红海中寻找绿洲，推出浏览器——猎豹。主打安全、简介、极速的特性，并联合中国人保打出网购赔付牌。金山表示但凡在猎豹浏览器保护下的网购行为，若因木马、欺诈网站导致的财产损失可获得8000元赔付，以及48360元的敢赔承诺金。

通过2012年第三季度的财报，金山公司整体营收是3.65亿，环比增长13%，以西山居为核心的网游业务还有金山网络负责的安全业务，以WPS办公软件主业务这样一个模式基本上已经形成。

在张宏江看来，金山和微软有一点相似，那就是工程师文化，在微软叫工程师文化，在金山叫程序员文化，

一个产品的方案可能不是老板说了算，可能是由产品经理说了算，可能是由程序员说了算，与之相配合的，实际上就是一个比较平等的，没有传统公司等级制度的文化的。这是让张宏江最喜欢金山的地方。虽然和微软这样的大公司比起来有相当差距，但张宏江觉得从金山角度来说，优势在于更敏捷、更快、更接地气，对于中国市场的需求，公司决定流程之快难寻对手，这是张宏江觉得金山能够在中国不断地发展甚至走向世界的一个最大的优势。