世界银行原副总裁林毅夫在全国政协十二届一次会议无党派小组分组讨论上称，未来20年中国仍能保持每年8%的增长潜力，到2020年，中国人均收入至少能达到1.2万美元。

林毅夫表示，解决中国改革开放中出现的问题，不能简单照搬西方看似完美的现成理论，必须深入中国经济的现实，根据中国实际的条件约束，按照理性原则进行现实分析和理论重建。中国就是这样进行着有自己特色的发展探索。30多年来，中国政府运用实事求是的政治智慧，埋头苦干造就了年均增长9.9%的经济奇迹，极大提升了国际影响力。尤其在近些年国际经济遭遇巨大问题的背景下，对中国经济的评价、对中国道路的思索越来越多。

对于中国经济的未来，林毅夫仍然保持着乐观的态度。自结束世行工作回国后，林毅夫曾预测中国未来20年还有维持8%增长的潜力，很多人质疑是放“卫星”。林毅夫昨天仍坚持认为，中国未来经济发展潜力巨大，还有20年的快速发展时期，如果潜力能够得到很好的发挥，到2020年人均GDP在2010年的基础上翻一番完全没问题。

当然，中国经济也必须居安思危。林毅夫表示，发展过程中出现的腐败等问题，一定要引起重视，决策者需要了解存在的问题。

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林毅夫：让中国与强国并列的梦想成为现实

“我是林毅夫，北大教授。就无党派界别来讲，我是一个‘新委员’，就参政议政来讲，我应该算是一个‘老委员’。”这是再次当选全国政协委员的林毅夫在今年两会上的开场白。

1988年，林毅夫成为全国政协委员，开始了他20多年的履职之路。

“刚刚参加政协工作时，中国改革开放已有十年，虽然那时候发展比较快，但我们的国民收入水平比世界最穷的非洲国家还低。”林毅夫说。

林毅夫记得，1987年他刚从美国拿到博士学位回国，当时国家对留学生有特殊政策，允许免税带回“八大件”电器，他选择的是：电视机、电冰箱、洗衣机、热水器及四台电风扇，“准备家里一个屋子放一台电风扇，当时确实没有想到，有一天家里的每一个房间、甚至办公室都会有空调。”

那时，不仅林毅夫没有想到25年后中国会有翻天覆地的变化，国外学术界、理论界甚至包括国内一些学者，对中国道路也很没信心。后来林毅夫明白，“他们认为中国经济会崩溃并不是因为想‘唱衰’中国，而是因为中国改革发展的道路与他们的理论模式不一样。”

回顾过去25年，中国经济不仅没有崩溃，而且持续快速发展。林毅夫介绍，从1978年到1988年，中国经济年均增长速度9%；从1988年至2012年，年均增长速度超过10%，其间还承受着很多挑战：内部有“5·12”汶川特大地震、“非典”以及加入世贸组织，外部有东亚金融危机和世界金融危机。

“一方面是居安思危，另一方面是巨大挑战。”林毅夫坦言，当前，中国在转型过程中存在很多问题，包括收入分配、腐败、污染等，然而这些问题在其他国家同样存在。“因此确实深刻地体会到，中国只能走自己的政治、经济和社会发展道路。”

“我预测：中国还有维持8%增长的潜力20年。如果把这8%潜力发挥出来，十八大提出的到2020年人均国民生产总值和城乡居民人均收入在2010年的基础上翻一番的目标，完全可以达到。”林毅夫说，如果到2020年发展能够继续，中国就会成为全世界最大的经济体。

谈到作为政协委员未来5年的履职，林毅夫说：“我愿为中华民族的伟大复兴和‘中国梦’的实现，与大家同心协力，让中国从1840年开始所追求的与世界强国并列的梦想成为现实！”