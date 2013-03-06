李宇春的商业“正能量”：玉米的七年之“养”

玉米们用七年的时光告诉你，粉丝日渐高涨的消费力，如何提升一个偶像的商业价值。

2012年12月，李宇春“疯狂世界巡回演唱会”最后一站在广州举行，她正式宣布加入巴黎欧莱雅明星梦之队，代言欧莱雅的肌底系列。消息公布后，此前从不用欧莱雅产品的南希迅速囤了三套肌底系列。

80后的南希是李宇春的“赛时粉”，从2005年超女比赛时就成了“玉米”。转瞬间7年过去，南希也从一个NGO管理者变身为全职太太。她的另外一个身份，是《LEE周刊》主编，这是一个以宣传李宇春及其音乐为主旨的博客，以媒体工作者的态度来做粉丝的事。目前《LEE周刊》官方新浪微博有8万多粉丝，拥有网站和电子杂志。

每年购买最贵的VIP票奔赴李宇春的WhyMe演唱会、批量购买新专辑和写真、购买偶像代言的一切产品……玉米们疯狂不减，并将与之有关的举动形容为“幸福”。

在玉米中，像南希这样的“赛时粉”不在少数。7年来，随着自身角色的变化，消费能力随之转变，接受本刊采访的玉米们都说：“能为李宇春花钱的地方太少了!”

“我为票狂”

支出最大的是演唱会门票，约占粉丝们每年总花费的40%。

重金属风格的舞台，漫天飞扬的玫瑰花瓣，大屏幕上展翅欲飞的火焰，混合着台下上万人的鼓掌、喝彩和热泪盈眶……这是2012年3月李宇春深圳WhyMe演唱会的现场。

在所有的开销中，支出最大的是演唱会门票，约占粉丝们每年总花费的40%。Vivi说，玉米一般都会购买票价高、位置好的票，为了能更近距离地接触偶像。对于玉米来说，抢票才是演唱会真正的门槛。从座位图看，李宇春巡演可售票一般约在1万张，最高票价1680元，最低280元，票价会分6-7个档次，通常“一票难求”。

从2009年五棵松演唱会开始，网络抢票成了每一个想亲临演唱会现场的玉米必须跨过的一道坎，而且竞争越来越激烈。根据Vivi的抢票经验，通常一张VIP票需要在10秒钟内顺利完成所有的选定程序进入付款环节，否则就没有可能抢到。

2010年南京WhyMe演唱会在一个身份证限购5张门票的前提下，几个小时内所有门票被抢购一空。2011年武汉WhyMe演唱会，短短3分钟天娱商城上发售的第一批限量版VIP门票被抢空。2012年深圳WhyMe演唱会，VIP门票30秒内被抢空，1小时后门票全部售罄。

“因为现场快乐的经验和期待，让我们心甘情愿地追随着她的脚步，尤其是WhyMe演唱会。纵然每次门票都非常难买，尤其是最贵的VIP，需要托人才能买到比较理想的位置。歌迷们都高度紧张，硝烟弥漫。”南希说。

“WhyMe”是李宇春从2006年开始的固定演出，每年一场，一年一个地方，观众越来越多，收益也越来越惊人。到第五年即2010年的南京演唱会，平均票价超过千元，票房达1000万元。

从2009年开始，“WhyMe”注册了商标，并开始与真维斯、中国邮政合作推出周边产品，除了演唱会DVD，还推出了WhyMeT恤，限量版的3万件T恤一周内即售罄。2010年继续推出数十款WhyMe服饰，相关销售额超过300万元。

此外，2009年湖南卫视将“WhyMe”开辟为一个单独栏目放在小长假的黄金时间播出并进行时段招商，以一分钟50万元计算，插播40分钟广告，可带来广告销售2000万元以上。

2010年，中国邮政发行了WhyMe五周年爱心纪念版明信片，将玉米爱心基金LOGO和李宇春生日3月10日,设计为一个统一的纪念邮戳呈现在每张明信片上。此套明信片共发售10万套，以一套明信片15元来计算，销售额可达150万元。

年度开销

“我们大都是成年人，有独立的经济能力，购买力强，购买行为比较活跃。”

“我看春春的一场演唱会，门票、机票加一晚的酒店费用，总计约5000块钱。”南希算了一笔账，玉米们只要有机会一定会买最贵的1680元的VIP票，加上演唱会交通、住宿费，大概4000元。很多玉米还会自带灯牌(约100元)，荧光棒(约500元)，应援周边(毛巾、环保袋、钥匙链、头饰等，约700元)。

错过了2006年李宇春的首场WhyMe音乐会后，只要时间允许，每年的WhyMe演唱会和巡演，南希都会参加。“每年的WhyMe演唱会都会换一个城市。我就跟着去了很多以前没去的地方，大家很喜欢这一点。像我们比较宅的人，平常很难有动力去哪里旅游。我们经常都是提前一天出发，或者看完演唱会之后晚一天回来，在周边顺便玩一下。”南希说。

过去7年，WhyMe演唱会走过成都、北京、上海、广州、南京、武汉和深圳。随着每年举办城市的变换，各地歌迷自发组织参加，直接拉动了举办地的旅游产业。会场周边的酒店预订和特价机票行情紧张，当地的餐饮、包车、短途旅游等产业都从中受益。统计显示，2010年李宇春南京WhyMe演唱会为当地增加了近一万人的客流。仅以每人消费500元计算，起码带来500万元的商机。

除了演唱会，玉米们的开销主要是购买新专辑和写真集、纪念T恤等。“如果买专辑的话，一张40元左右。我通常不会只买一张，会买一些来送人。”