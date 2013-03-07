孙大午：不怕政府不干事

【中国企业家】小国讲管理，大国讲治理。分权、限权、确权，才是大国长治久安之道

司马英华著

中国民营企业和政府的关系，实际上是一种“惹不起”、“躲不开”的关系。“惹不起”是因为，如果政府没有制约，政府本身的权力就可以自我膨胀到无限大。在不受监督的情况下，政府完全可以口含天宪、言出法随，随时把民企打入非法或违法地带。因为法律由政府解释，部门法由政府制定，执法权在政府手里，司法权也可以由政府任意干涉，即便你的行为没有违背相关法律条文，政府还可以判处你“非法”，非法无非是未经政府批准。我们搞企业，几乎没有一件事情不需要跑政府，几乎没有人能够自主地干成一件事情。名为市场经济，实则是审批经济。

比如全国的小产权房，60%以上都是非法的，但政府也能通过审批让你合法，只是选择权在政府手里。这就在时间上、空间上构成了权力寻租地带，相当于给企业戴上“违法”或者“非法”的紧箍咒，可以随时处罚、打击你。如果企业能够顺利办好合法手续，政府就无从处罚了。

市场经济就是百姓经济，如果我们真的要搞市场经济，就应该让市场来调节经济的发展，政府的机构也根据市场的需要来设置。这应该是下一步改革的难点，也是着力点所在。

在三十多年前改革之初，我们抨击平均主义、大锅饭、铁饭碗，这些都改了，但政治上的不平等问题还存在，官和民还是不平等。政府把老百姓的大锅给砸了，把工人的铁饭碗也砸了，他们自己却端起了金饭碗。

三十多年来，虽然政府对社会、对经济发展是有作为的，但这种作为的机制不是为企业服务，如果是真正的市场经济体制，就应该弱化政府、缩小政府，政府就应该退出经济领域，让市场经济来主导社会发展。里根说过，政府不能解决问题，政府本身才是问题。很多地方不稳定的因素，恰恰都是政府一些刁官制造出来的，而不是刁民闹事闹出来的。