国内为何比国外卖得贵？杨元庆连续三次呼吁降税

杨元庆：国内物价已比国外高只因收税太狠

联想集团总裁 杨元庆(资料图)

【中国企业家网】近日，全国两会期间，全国政协委员、联想集团总裁杨元庆在和讯网与今视网的联合访谈时表示，联想卖的产品国内和国外的价格有差别，国内甚至比国外卖得都高。

“为什么卖得高呢？因为有17%的增值税加在里边，卖1万元的电脑企业只拿到8300元，1700元是交给国家的增值税。相比之下，在国外卖1万元企业净拿到1万元，而消费者付的不是1万元，而是1万零多少元，因为他要交一个消费税，所以你拿人家的净税价和我们加了增值税的产品价格比较是不公平的。”在杨元庆看来，之所以造成这样的现象，主要是税收的因素造成的。

“我这不是站在联想的角度来说，而是站在一名政协委员的角度，是对广大人民负责的角度来说这个话的。税收政策不影响我们的市场份额，也不影响我们的盈利，但我知道的确在国内买一台联想电脑比国外价格要高，而高的原因是税收。”

“虽然我卖得高，但是我一点没有愧对国人，你可以看看我的毛利和成本，在中国的毛利和净利比海外还要低。”杨元庆称，虽然联想在中国赚的钱比海外多，那主要是因为劳动力成本、营销成本低，而在国内的加价的毛利率“我可以百分之百地说比在美国、欧美要低，这就能证明我们在定价上没有歧视中国人”。

这已经是杨元庆第三次在全国两会上呼吁降低税率。去年他在政协分组讨论会上就痛批高增值税，“现在已经不只是高档消费品国外比国内便宜，耐克鞋这些大众消费品也是如此。”前年两会上，杨元庆更是拿高档消费品开刀，称过高关税造成内需流失。

作为民族品牌的联想电脑，也出面叫屈：并非自己价格歧视，而是中国税收高。此观点一出便立即在微博上引热议，王利芬、王树彤、李开复等多位企业家进行转发并点评。“税太高就是变相不支持创业，不支持企业，没有好的企业，中国梦实现的主体不存在。”优米网的创始人王利芬如是评论道。

对这个问题，杨元庆指出，政府不该仅仅是让政协委员和民众抱怨，而是应该刨根问底问问，到底是什么原因造成这个商品国内比国外卖得贵，去分析和解决它。他指出政府现在应该在两方面下工夫：

第一，创造出更多的好企业，包括大型企业、中型企业、小型企业，不仅要给他们营造公平竞争的环境，而且要降低税收负担，使它们有竞争力，能够盈利。这样也就能使他们给自己的员工付更多的工资，改善待遇，让他们成为诚信的企业，这是政府应该管的事情。

第二，改善消费环境，把更多的消费能够留在国内，而不是跑到国外。过去几年我们提了很多提案，希望降关税、降增值税，但造成一些误解。其实，我们只是针对奢侈品来提的，只是针对进口商品关税提的意见等等。（文/姚欢）

盘点：中国企业家呼吁减税

在全国两会上，中国企业家对于减税的呼声十分高，尤其是免征工薪阶层个税，普遍认为不但能拉动内需、还能够尽快培育中国的中产阶级，促成国富民强。

全国政协委员、吉利汽车董事长李书福在提案中指出，个人所得税起征点和征收方式还有待商榷，个人所得税起征点需再提高，起码要提至6000元至7000元。

对此，李书福提出了建议，称不一定现在按照每一个人来交税，最合理的科学的应该按照家庭收入的总和，扣掉家庭的费用，剩下的钱去交税。他还建议，每两年依据宏观经济形势、物价水平、居民收入变动等各种因素，对起征点进行调整，并形成制度化的操作规则。

全国政协委员、复星集团董事长的郭广昌认为，中国目前工资薪金个人所得税费用扣除标准统一为每月3500元，按照个人所得税的定税原则，这3500元是作为维持居民基本生计的费用，未考虑纳税人的婚姻、家庭、子女负担和所在地区经济发展水平差异等情况。

郭广昌还在题为“关于设立家庭教育支出抵税额度”的提案中表示，希望实现国家对纳税家庭的教育支出实行免税政策，降低纳税人税负，增加收入，间接提高教育经费支出占GDP比重。

在他看来，目前，中国的人均GDP早已超过了5000美元，但2012年教育经费投入占GDP比重刚达到4%。为了进一步提升国民整体教育水平，提高国家竞争力，中国今后将进一步提高教育经费的支出比例，而减免税也是财政支出的一种重要形式。

全国人大代表、娃哈哈集团公司董事长兼总经理宗庆后在减税方面的呼声最为强烈。

宗庆后表示，“现在一般城市白领的收入在四五千元左右，要达到收入倍增的目标就是要达到月收入10000元。然而，按目前个税起征点3500元计算，每月要缴税745元，每年应缴税款8940元，如果再加上扣除"五金"，以及物价水平的相应上涨，最终要实现实际收入倍增的目标就更难了。”