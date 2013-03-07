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马化腾呼吁：国家投入互联网基础设施建设

2013-03-07 08:01 | 作者： 袁茵 来源：《中国企业家》 基础设施 投入 互联网 国家 建设

“要想富，先修路；要想强，拆掉墙。”这些流传了几十年的俗语，被腾讯公司创始人、CEO马化腾用在了移动互联网基础设施建设上。

作为今年新当选的人大代表，马化腾在第十二届人大3月6日广东省代表团开发日中谈到移动互联网。针对目前很多用户认为移动互联网门槛高、资费贵的问题，他说：“信息高速公路应该怎样理解？应该把他们理解为像公路、铁路、机场这样的基础设施。现在网络、无线设施建设都是通过运营商建设，这样的成本运营商是难以承受的。”

因此他呼吁，国家能投入移动互联网基础设施建设，让网络建设成本降下来，让更多用户能介入移动互联网。

在过去一年中，互联网从过去的有线的互联网，发展成为以无线的、移动的互联网平台。这种变化速度被马化腾形容为“翻天覆地”。

作为中国最大、拥有最多数据的互联网公司之一，在腾讯一些迹象很明显的从后台体现出来。马化腾说：“我们在后台数据看到，互联网上每天有很多的信息在发布。但是网民对网速和网络资费的压力很大。”

比如在移动端，腾讯每个月月初的流量是月底流量的两三倍。“可想而知，用到每个月后半段的时候流量都不够了，省着用，到月初就像放了闸一样，使劲儿用。”

“在移动互联网中，包括通讯、媒体、金融业、文化产业等行业，整体都因为互联网受到提升。我认为这符合未来新经济的方向，也和政府工作报告中提出的高附加值产业方面相关。”

无独有偶，另一位新晋的两会代表，百度CEO李彦宏的提案“取消公共场所无线上网限制”也和马化腾的呼吁有所关联。目前移动互联网还处于初始阶段，各家大公司的正面竞争还未开始，他们要做同一件事——让更多网民进入移动互联网。也只有不断降低用户上网门槛，他们在PC端获取的优势才能更好的迁移至移动端。

另一方面，呼吁国家分担运营商的基础设施建设成本，这也可以理解为腾讯向运营商示好，谋求更多联动。在移动互联网上，产业链条更复杂，一款好的产品需要多方力量联合打造。在香港，腾讯微信和运营商联合推出了价格低廉流量包，让用户使用微信时不必再为网费担心。但目前在内地还未听说有类似计划，过去运营商受到了移动互联网严重的冲击，据了解去年因微信等产品的火爆短信业务量锐减。

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