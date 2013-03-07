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郭广昌：国家重点关注金融、环保和互联网

2013-03-07 08:12 | 作者： 徐沛宇 来源： 一财网 复星 广昌 重点 互联网 金融

全国政协委员、复星集团董事长郭广昌6日接受记者采访时表示，国家重点关注的领域是复星集团投资的重点，包括金融、环保和互联网三方面。

郭广昌说，“内需的增长是我们关注的投资重点，这就包括金融需求的增长；此外，对环保产业的投资也是我们的重点，第三，我们还必须深入、密切地关注互联网，因为互联网带来的变化，不仅是一个孵化工具，也不仅仅是电子商务，而是由电子商务所带来的供应链、生产方式的变化，已经深刻地影响到整个经济结构。”

在金融业的各种细分领域中，“金融租赁，尤其是对中小企业的金融租赁业务是我们重点关注的，复星将来还会进一步加大对金融业的投资。”郭广昌说，在海外投资方面，复星今年会有一些并购活动，主要集中在消费品、金融和旅游等行业，地域主要在欧美地区。

作为全国政协委员，郭广昌对于此次政府工作报告印象最深的是，以更大的政治智慧和勇气进一步推动改革开放，并进一步明确了不同所有制之间要平等竞争各种资源。

“我理解的各种资源中，金融资源是很重要的一种，而金融资源的分享是不平等的。在金融资源的分享过程中，很重要的因素是信用，国有企业的信用成本天然地比小微企业低。如果要公平竞争，就一定要让小微企业的信用成本降到合理的程度。这就需要建立合理的市场体系，以市场化的方式来降低小微企业的成本。”郭广昌说。

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