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郭广昌联手马云 打造中国智能物流骨干网

2013-03-07 08:20 | 作者： 王冠 柳灯 苏梦迪 来源：21世纪经济报道 广昌 马云 骨干网 中国 物流

“复星集团将与阿里巴巴合作，积极参与‘中国智能物流骨干网’的建立”。3月6日，全国政协委员、复星集团董事长郭广昌透露了他在互联网产业布局上的野心。

拥抱互联网是复星2013年的主题之一，“我们必须深入、密切地关注互联网，因为互联网带来的变化，不仅是一个孵化工具，而是由电子商务所带来的供应链、生产方式的变化，已经深刻地影响到整个经济结构。”郭广昌说。

具体做法上，郭表示首先是积极参与到跟马云合作的“中国智能物流骨干网（简称CSN）”的建立；根据互联网消费行为调整投资方向，如商业地产的“体验式购物”；支持未来互联网经济下的新型创业模型，培育出成长性的小微企业。

此前，曾有消息人士向媒体透露，2013年1月底举行的内部闭门会议上，复星与阿里巴巴已经达成“中国智能物流骨干网”的战略共识。

决定筹划这一庞大物流网络的企业除了上述两家机构，还包括银泰、富春、四通一达、顺丰，以及相关资本市场的领军机构、银行和金融机构。项目完成后，能够支撑日均300亿网络零售额，全国任何一个地区24小时内送货必达。

未来以购物为目的的时间会减少，体验式购物的时间会增多，这将极大影响商业地产未来的发展方向，因此复星计划为此调整对商业地产的投资方向。

今年两会上，郭广昌关于发展小微企业融资服务机构的提案中，也援引了阿里巴巴小额贷款公司的电子商务数据，指阿里巴巴通过“大数法则”批量发展小微企业融资，以网络发展小微贷技术，截至2012年12月底，已累计为超过20万家小微企业提供金融服务，户均贷款6.16万元，总计约1.23亿。

在海外投资方面，3月6日，郭广昌透露复星今年会有一些并购动作，主要集中在消费品、金融和旅游等行业，地域主要在欧美地区。

此前，复星集团及中国人寿、信达资产曾与美国国际集团（AIG）接触，意欲联合收购AIG在亚洲的保险业务美国友邦保险（AIA）公司。后因AIA股权报价过高，三家企业经过磋商，决定退出收购。

在金融业的各种细分领域中，郭广昌表示金融租赁将是复星集团2013年关注的重点。“金融租赁，尤其是对中小企业的金融租赁业务是我们重点关注的，复星将来还会进一步加大对金融业的投资。”

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