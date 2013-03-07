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“不差钱”的宗庆后：干到最后一分钟 25年构筑水帝国

2013-03-07 08:44 | 作者： 罗影 来源：英才 鸿门宴 帝王 宗庆后

67岁的娃哈哈董事长宗庆后的行程被安排的很紧，但首富没有私人飞机，本来满满的行程又被航空管制耽误了1个小时，在接受完记者采访之后，又要赶录一期电视节目，随后连夜飞赴海南。

采访中，宗庆后接连不断地抽烟，记者记者打趣地问他：“这么爱抽烟？”他风趣地说：“可能不抽烟就睡着了”。

但需要面对疲惫的不仅是首富本人，可能也包括一直高速增长的娃哈哈。面对记者记者，宗庆后并不讳言公司在主业上遭遇的瓶颈，“前些年几倍、几十倍的增长不稀奇，因为基数小。但现在这么大的基数，就算每年增长20%，也一两百亿了，市场一下子接受不了。”

2012年，娃哈哈集团实现营业收入636.31亿元，同比负增长6.23%；实现利润101.10亿元，同比增长18.19%；实现净利润80.58亿元，同比增长16.93%，实现利税139.34亿元，同比增长12.97%。

尽管营收增长遭遇困境，但宗庆后去年仍然第二次登上福布斯和胡润双料“中国内地首富”宝座。

42岁才开始创业的宗庆后有很多在外人看来颇为“怪异”的想法：

他从不去旅游度假或健身，工作就是享受，“要是让我退下来，说不定就得老年痴呆症了”。

他从不信西方的管理理论，不信咨询公司，也不信调研报告，自己每年2/3的时间跑市场，认为这才是最好的调研。

他不信空降兵，不设副职，“文革”的经历告诉他“掌权的人一多就会有派系斗争”。

他从不去买国外那些濒临破产的企业，“别人搞不好的东西你凭什么就能搞好？收来了又管理不好就是给人家送钱”。

……

宗庆后这些难为外人理解的作风从起家沿袭了至今，或许也正是这些坚持，成就了今日中国饮料行业的老大。

但是，在采访中记者记者也发现有一些东西正在悄悄地发生着变化。

比如，坊间传言“买一把扫帚都要亲自签字”的宗庆后，在新产业领域，特别是研发经费的投入上“无上限”，“报告几乎是打一个批一个。”

再比如，这位“知道饮料瓶盖上有18个齿”的强势掌门人，也逐步将一些事情交给下面的人去做，宗庆后告诉记者记者：“虽然效率会低一点儿，但这个过程必须要有，不然永远放不下来。”

一家“基业长青”的企业成长中必然要面对各种风雨，可口可乐在超过百年的历史中遭遇无数风雨，却能始终屹立不倒，消费者对其不离不弃；反观蒙牛、伊利，即便一时处于巅峰，却依旧脆弱，一起三聚氰胺事件几乎将其毁灭。娃哈哈能否超脱中国同行的宿命？

多数员工持股的娃哈哈，描绘的是中国民营企业发展的另一种轨迹。他不懂云计算，不做房地产，搞不好矿产，不热衷收购，不玩资本，至今也未上市，始终在饮料领域里冲锋陷阵。如今，宗庆后用25年一点一滴构建的水帝国，正在悄然改变，挤一部分“水分”的娃哈哈会向哪个方向驰骋？

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