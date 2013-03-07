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李彦宏：与张近东不矛盾 不怕搜索市场竞争

2013-03-07 08:48 | 作者： 孙实 来源：腾讯科技 近东 竞争 搜索 市场 李彦宏

新进来的员工觉得百度是个大公司，很轻松就能拿高薪，这是很不健康的，需要改变。

 李彦宏：与张近东观点不矛盾 百度需要狼性精神

3月3日，全国政协十二届一次会议在人民大会堂开幕，百度创始人兼CEO李彦宏第一次以政协委员的身份参会，因此吸引了外界的关注。今天，李彦宏做客中央台经济之声《企业家说》栏目，畅谈他关于中国互联网产业的见解与思考。

谈提案：无线上网身份认证很繁琐 与张近东观点不矛盾

李彦宏在这次两会上，带来了两个提案：取消公共场所无线上网身份认证以及取消VIE限制。

李彦宏认为，通过身份认证登陆无线网络，是一个很繁琐的过程，这使得很多人放弃使用公共场合已经建立起来的无线上网资源，这就造成了一个很大的资源浪费。从互联网的角度讲，如果让用户多走一步，那么，可能会流失90%的用户。无线上网也是一个道理，多设一道门槛，那很多人就放弃不上了，况且这个身份认证其实是多出了好几步。

当谈到VIE的问题时，李彦宏表示，VIE存在了十几年，但当初设立这个结构的环境已经发生了很大的变化，现在靠这样相对比较过时的规定来制约整个产业，就会制约中国民营经济的发展，所以应该把各种各样的限制取消。

与此同时，苏宁集团董事长张近东也递交了一个提案：反对VIE模式，如果过多的开放、过多的引入这种模式，将会对整个产业造成非常不利的影响。针对这个问题，李彦宏称，自己的意见和张近东并不矛盾。自己是看到没有必要用过时的规定制约这个产业的发展，而张近东看到的是现状还有很多不合理的状况，而这些状况需要有其他的规定来解决。所以自己和张近东说的不是一回事儿。

谈创新：创业公司应该去做百度看不上的业务

在录制节目的过程中，有嘉宾提问：十年来，中国互联网市场上还是这几家公司，是不是因为这些公司发展很大了，抑制了其他小公司的创新？

针对这个问题，李彦宏认为，如今的互联网创业环境比十几年前要好很多。相比10多年前，互联网公司的数量增加了很多。但如果这个公司只成立了两、三年，一定要去做一个跟百度、腾讯、阿里一样的业务，并且还想去打败它，却是不太现实，因为大公司已经有那么大的规模，而新公司又想做相同的事，这不叫创新。

此外，李彦宏认为，如果能花钱买来产品和技术，自己一定不会去做，而这样的收购对于小公司、创业者以及投资人来说，他可以靠卖掉自己的公司获利。如果他不愿意卖，百度没办法强迫，如果他能够发展壮大，也是非常好的一件事情。

在回忆自己创业的经历时，李彦宏表示，10多年前，搜狐新浪网易已经是三大门户，业内大多数人不看好搜索，大规模的互联网公司并不觉得搜索引擎能挣钱，所以百度才有机会起来。今天也是一个道理，如果一个创业公司做的一件事，一下被大鳄发现了，大鳄也很看好这个事，那这家公司就死定了，因为他没有那么多的资源、积累和技术的积淀。所以今天的创业公司，一定要做一个百度不看好的东西，这样才有机会。

谈搜索与移动互联网：2013年决定成败 还在探索搜索新商业模式

李彦宏认为，今年是搜索市场非常关键的一年。2013年的移动互联网非常像1999年的PC互联网，在这个特殊时期，如果百度抓住机会，能够满足用户的需求，把体验做得更好，那百度的地位就稳固了。

百度如何布局移动互联网？李彦宏表示，一方面，百度需要继续把互联网时代的优势产品继续做好，并根据移动的特点，把过去的产品做得更顺应用户的使用习惯，让用户觉得离不开百度。另一方面，移动互联网是个更大的生态系统，但它还处在早期阶段，这个生态系统还没有完全建立起来，百度希望建立一个更健康合理的移动互联网生态，允许开发者写各种各样的程序放到百度的服务器上，一起把这个市场做大。

随着移动互联网的发展，越来越多的服务是通过应用的形式来进行提供的，而搜索在移动互联网时代仍然会是一个非常优秀的产品、服务以及商业模式。百度现在处在探索的阶段，想打造一个生态系统，而当这个生态系统越来越大、越来越健康的时候，就会找到新的盈利模式和商业模式，找到一个多家共赢的方式。

谈竞争：竞争对自己不是最关键的

李彦宏认为，搜索可能是全世界互联网当中最好的商业模式，所以有竞争是非常自然的，而百度也一直在自由竞争的市场中发展，所以竞争对自己来讲，不是最关键的，自己也并不惧怕竞争，自己最关注的还是怎么能够提供最好的用户体验。

对于一个产业的发展来说，有竞争是健康的，但并不是说必须要大家平分天下、市场份额差不多才是健康的。在很多高科技领域，在相当长的一段时间里，都存在一家独大的现象，而之所以能够存在这样的现象，就是由于高科技领域很多东西是很难复制的。你能做别人不能做，份额就越来越大，就能够变成一个平台，这个平台就会慢慢壮大，让别人越来越难以进入，这才是合理的现象。

谈狼性：及时提醒员工保持冷静

李彦宏称，当一个公司逐步发展壮大的时候，基层员工的心态就会发生一些变化。新进来的员工觉得百度是个大公司，很轻松就能拿高薪，这是很不健康的，需要改变。如果每个人都这样想的话，百度的竞争力就没有了，很快就会被别人打败，所以，需要及时提醒员工要保持冷静，保持激情，保持创业的精神。简单来说，就是狼性：敏锐的嗅觉、团队精神以及不屈不挠。

谈未来：百度会进军英文市场

李彦宏称，大家可能一直有一个误解：百度就是搜索中文的，它搜索不了英文。其实百度收录了几乎所有重要的英文网站。如果给百度一点时间，会把没有满足好的中文需求，以及正在发展中的其他语种需求做得更好一点，之后就会进军英文市场。

谈创业：看到属于自己的机会就去创业

一位30岁的年轻人，在美国拥有一份年薪10万块钱的工作，他应该放弃掉这些，回国来创业吗？

李彦宏认为，每个人的情况都是不一样的，最关键的问题是，有没有看到一个属于自己的机会。“如果今天的这个年轻人，他看到了属于他的机会，我毫不犹豫鼓励他去创业。如果他没有看到这样的机会，那是无病呻吟，失败的概率太大了，而且遇到困难的时候他会坚持不下去，他会动摇，他会忘掉了当初干这个事情为什么，那我觉得就不应该了。”

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