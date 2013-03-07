 杨致远：从雅虎酋长到创业导师与投资天使

杨致远在2012年初离开雅虎之后，转行投资领域，尤其关注移动领域的创业公司。

雅虎 创始人杨致远

北京时间3月7日消息，据国外媒体报道，社交新闻网站Mashable日前发表文章，介绍了雅虎创始人杨致远（Jerry Yang）在2012年初离开雅虎之后，转行投资领域，尤其关注移动领域的创业公司，并积极向创业者提供建议。

杨致远和玛丽莎·梅耶尔（Marissa Mayer），他们除了都曾短时间担任雅虎CEO之外，还有至少一个共同点：两人都密切关注移动领域的创业公司。只不过，梅耶尔物色移动创业公司的目的是收购它们，进而为雅虎获得优秀工程师，而杨致远关注移动创业公司是为了向他们提供建议，这也是他从雅虎离开并成为一名创业公司投资者之后生活的一部分。

最近，杨致远参与了iPhone应用开发商Polar的一轮120万美元的融资，该公司开发的应用可以帮助用户迅速在社区发起调查，包括该穿什么衣服，出席奥斯卡颁奖礼的演艺明星是否应当握手等。Polar移动至上的设计理念帮助它迅速激起了用户的互动意愿，去年11月推出之后的第一个月获得了150万次投票，并且吸引了像杨致远这样的大牌投资者。

“我们对Polar团队和他们的设计方向、移动体验开发充满信心”，杨致远表示，“移动提供了巨大的机遇，因此我们对于向有良好履历的企业家投资感到非常高兴。”

当然，Polar绝不是杨致远投资的第一家和唯一一家移动创业公司。自2012年初离开雅虎以来，杨致远已经通过自己个人创立的风投基金AME Cloud Ventures，为超过6家创业公司提供了资金，这其中包括iPad旅游应用开发商Jetpac、企业类移动应用开发商Tomfoolery等。

到目前为止，移动只是杨致远所关注的三个关键投资领域之一。“目前他的投资主要集中于大数据、云计算和连网移动设备的全球趋势方面”，杨致远旗下风投公司的一位代表称，“他在这些投资中扮演的角色是为有伟大创意的企业家提供建议和资金。”

杨致远和公司代表都不愿就投资创业公司的问题进行深入探讨，不过通过对他所投资的几家企业公司、过去的同事和其他风投公司的采访，我们可以获悉杨致远投资的动因与哲学。

我们会发现，作为一位科技名人，杨致远在雅虎的最近几年过得并不如意，他开始热心关注小型公司，其中很多公司的创始人正是前雅虎员工。

1995年，杨致远与大卫·费洛（David Filo）从斯坦福大学辍学之后，共同创办了雅虎，杨致远也成为互联网时代的早期偶像。在十多年的时间里，杨致远一直以“雅虎酋长”（Chief Yahoo）的身份制定这家公司的战略，到2007年，他接替特里·塞梅尔（Terry Semel）并担任了雅虎CEO，开始着手应对雅虎落后于 谷歌(微博) 和 Facebook 等后来者的难题。在努力提升雅虎在科技世界地位的过程中，杨致远最终给自己的声誉带来了不好的影响。

杨致远并没有像外界期盼得那样给雅虎带来新的生命，也未能提升雅虎业绩，后来还拒绝了 微软 的收购要约，这令本就沮丧不已的雅虎投资者更加不满。在这种情况下，杨致远于2009年初离开了雅虎CEO的岗位，并在2012年1月辞去了雅虎董事会的职务。