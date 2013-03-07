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张朝阳没那么多钱 搜狐想近期退市很难

2013-03-07 08:56 | 作者： Johnny 来源：腾讯科技 张朝阳 搜狐

张朝阳如要进行私有化，将需要一个巨大财团的资金支持（要找到这笔钱不是太容易），承受比较大的借款压力，即使私有化成功，由于还贷压力也没法安心发展视频、搜狗等业务。

昨日有报道称，搜狐正为寻求私有化方案建议和融资，接触包括瑞士信贷等投行和私募股权基金，受此消息影响，搜狐和旗下子公司畅游尾盘放量大涨12%。此后搜狐官方声明称目前并未考虑私有化，3月6日交易日股价大跌11.06%，几乎抹去了上个交易日的全部涨幅。

为什么要私有化？估值低，子业务要么已经是上市公司、要么计划拆分上市，看起来集团没有太大必要继续留在资本市场，是不是像极了去年私有化退市的盛大？但仔细分析两家公司的股权结构和公司现状，搜狐于近期私有化可能性并不高。

搜狐盛大相似之处一：估值偏低

搜狐目前旗下门户、游戏、搜索、视频几大业务，均面临强大的竞争对手，包括百度新浪、优酷等公司，而马太效应在互联网行业非常明显，老大往往获得溢价，排在后面的则很难与领先者拉近距离。

2012年全年，搜狐集团实现净利润7,800万美元，私有化传闻的前一个交易日，搜狐收报43.64美元，市值约16.6亿美元，除去集团账上现金及现金等价物余额为8.34亿美元（截至2012年12月31日），搜狐市盈率仅10.5倍。

对比盛大集团退市前的估值情况，盛大董事会于2011年11月收到私有化要约，消息发出前一个交易日，盛大市值约18.8亿美元，截至2011年9月，盛大集团持有现金及现金等价物8.33亿美元，但由于盛大文学、酷6等业务亏损严重，距离当时最近12个月仅实现净利润5890万美元，扣除现金，盛大集团市盈率约17.7倍。

再来看另一家去年提出私有化退市的明星公司，分众传媒董事会于2012年8月收到私有化要约，消息发出前一个交易日，分众市值约30亿美元，截至2012年3月30日，分众传媒共持有8.569亿美元的现金和现金等价物，距离当时最近的12个月实现净利润1.96亿美元，扣除现金，分众市盈率约10.9倍。

如此来看，张朝阳认为搜狐估值偏低，并不为过。

搜狐盛大相似之处二：游戏业务需为其它业务输血

搜狐2012年全年实现净利润7,800万美元，畅游全年净利润达则高达2.824亿美元，为集团输送稳定丰厚的现金流。集团目前持有畅游约68%的股份，扣除畅游贡献的利润，搜狐集团亏损约1.14亿美元，主要亏损应为视频和搜狗业务，而这两块业务是搜狐集团培育的重点，未来有拆分上市的计划。和当年盛大退市前的基本情况类似，网游业务为视频和盛大文学等非游戏业务输血的同时，集团面临业绩压力。

借款压力巨大 搜狐迅速私有化的可能性较小

然而，从股权结构上来看，二者情况则大为不同。

盛大私有化期间，“购买方”包括董事会主席兼CEO陈天桥、其夫人雒芊芊（盛大董事会成员）及其兄弟陈大年（盛大COO及董事会成员），截止2011年9月30日，“购买方”共计持有盛大已发行股份的比例高达为68.4%。而根据2011年7月披露的SEC文件显示，搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳，当时持有搜狐702万股，占股比例为20.2%。

从这个角度来看，盛大股权更加集中，陈天桥家族发起私有化时有较多的筹码，而搜狐股权结构比较分散，张朝阳持股相对较少。

搜狐当前市值约17亿美元（账上现金8.34亿美元），私有化收购一般都需要溢价，如果按照20亿美元的价格进行私有化，张朝阳差不多还需要16亿美元，这意味着，张朝阳如要进行私有化，将需要一个巨大财团的资金支持（要找到这笔钱不是太容易），承受比较大的借款压力，即使私有化成功，由于还贷压力也没法安心发展视频、搜狗等业务。

再者，盛大私有化完成后不久，便以35亿元人民币向浙报传媒出售了非核心业务边锋与浩方，猜测这部分资金部分用于偿还用于私有化的借款。而搜狐旗下没有能像盛大边锋和浩方这样能立即变现的资产，旗下搜狗和视频业务都是集团培育的重点，而且被赋予拆分上市期望。

面对如此大的借款压力，张朝阳不大可能于近期把搜狐私有化，倒是继续维持目前在美上市的状况，逐步发展集团各业务，然后想办法拆分上市更为稳妥，如果未来搜狗和视频业务都能顺利分拆上市，集团私有化退市可能性或许更高。

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