29岁Reddit创始人传奇人生：我一直是个奇怪的孩子

这位年仅29岁的千万富翁曾经创办过多家企业,另外还投资了60多家科技创业公司。

Reddit联合创始人阿莱克西斯·奥哈尼恩

北京时间3月6日消息,据国外媒体报道,社交新闻网站Reddit联合创始人阿莱克西斯·奥哈尼恩(Alexis Ohanian)是一位年仅29岁的千万富翁,他年轻、富有、机智,曾经创办过多家企业,包括科技企业和投资公司,另外还投资了60多家科技创业公司。

“我一直是个奇怪的孩子,我父亲可以证明这一点,”Reddit联合创始人阿莱克西斯·奥哈尼恩表示,“他仍在等着我长大一些,但这无法实现,几个月之后,我就30岁了,没有任何改变。”

除了Reddit之外,奥哈尼恩还创办了一家社交企业网站Breadpig,并参与创办了旅游搜索网站Hipmunk。此外,他还创办了一家投资公司Das Kapital Capital,并且投资了60多家科技创业公司。作为一位千万富翁,他只有29岁。如果说这就是所谓的奇怪的话,我们也能做到他这样。

奥哈尼恩曾经想要成为一名移民方面的律师。大学三年级时,在法学院入学考试的预备测验失利之后,他和一位好友前往Waffle House餐厅相互表达同情。这肯定是一次海阔天空的闲聊,因为奥哈尼恩在这里做出了一个改变一生的决策:他不想再成为律师,而是要做一位“创业者”。

2005年,他与自己的大学室友史蒂夫·霍夫曼(Steve Huffman)共同创办了Reddit,这是一个社交新闻网站,内容通过社区用户投票提交,得到票数最多的内容可以出现在网站页面的顶端。

创立Reddit三个月之后,奥哈尼恩的母亲被诊断出患有脑癌晚期。“她对我说的第一句话是,‘对不起,我知道这会严重影响到你,我知道现在对你来说创办自己的公司有多么重要’,我看着她,不理解这位已经给予我这么多的女性,为何还要在患有脑癌晚期的情况下向我道歉。”奥哈尼恩回忆说。

“显然,我愿意用任何东西来换取这一切根本没有发生,”他表示,“但是这也使我下定决心,这次绝对不能失败,一定要取得成功,即便不为任何原因,只为他们为了支持我而做出的牺牲。直到现在,我都感觉自己都没有达到值得她为我付出那么多的程度。”

Reddit确实取得了成功。奥哈尼恩表示,自从推出以来,Reddit用户数量一直稳步增长。2013年2月,该网站的独立访问用户超过5500万,成为世界上最受欢迎的社交网站之一。但是Reddit并非不受批评,该网站充满争议,大多数内容都不受监管。

“这是一个人们分享链接、举行讨论的交流平台,”奥哈尼恩说,“只要它是合法的,我们就会允许人们使用。你创造了一个开放的交流平台之后,就意味着人们有了一个表达自己过去无法表达内容的平台。这是一件伟大的事情,但它的糟糕一面在于,有时候这些想法极其无礼。我能够接受这样一个矛盾体,但我同时要告诉大家,我们将确保能够为更多的人提供一个在键盘上表达内容的平台。同时,我们也会与那些想在这个平台上作恶心行为的混蛋们作斗争。”

奥哈尼恩并不认为所有数字内容都应当是免费的,但他也是开放互联网的主要呼吁者。2011年,奥哈尼恩在Reddit的共同开发者之一、参与开发RSS网络消息流格式的互联网英雄艾伦·施瓦茨(Aaron Swartz)被指非法进入JSTOR学术刊物的数字资料库,并受到联邦指控。他面临13项重罪指控,并有可能被判入狱最多35岁,被罚最多100万美元。2013年1月,施瓦茨自杀辞世。

“那些拥有内容的人们说,‘我们不会起诉他’,这非常明显,”奥哈尼恩谈到针对施瓦茨的指控时说,“这项研究的很大一部分来自于公共资助。我们的税款为此而付费。因此就产生了这样一个问题:我们是否对自己的税款造就的研究项目拥有所有权?它是否应当只对一小部分能够付得起昂贵授权费的人们开放?这是一种奇怪的公立数据垄断形式。当然也会有人提出国家安全言论,并声称这是根据需要获取的信息。但这种情况少之又少。同时还有这样一个问题:这种入侵行为的惩罚至于上升到犯罪高度吗?”

奥哈尼恩表示,他希望施瓦茨不会白白去世。2013年2月,奥巴马政府指示联邦机构制定计划,要求将联邦资助下研究项目的已发表结果“免费向公众开放”。

奥哈尼恩正在撰写一本书,名为《无需许可:如何创造,而非管理21世纪》(Without Their Permission: How the 21st Century Will be Made, Not Managed),这本书将在2013年10月出版。他表示,这本书可以作为其他具有雄心壮志的创业者的蓝图。他认为,关键在于思考“你想要解决什么问题?你能够创造出、能够推向世界并且获取反馈的最简单解决方案是什么?好消息是,随着互联网的发展,创造成本几乎为零。只要你有一个房间,有互联网连接,有一些食物,那么你几乎只需要付出时间,就可以创造出这样的解决方法。”

“无需许可”也是为未来的民主互联网而发出的强有力呼吁。“我们仍然没有看到互联网的全部潜力,”奥哈尼恩表示,“因为我希望未来有更多的书籍不是由像我这样的人所撰写。如果我们有更多的人可以获取他们需要的内容和工具,我们会产生更好的想法,而这些更好的想法又会创造更出色的企业,更出色的非营利组织,更优秀的艺术。甚至会有更杰出的政治家。”