29岁Reddit创始人传奇人生：我一直是个奇怪的孩子

这位年仅29岁的千万富翁曾经创办过多家企业，另外还投资了60多家科技创业公司。

Reddit联合创始人阿莱克西斯·奥哈尼恩

北京时间3月6日消息，据国外媒体报道，社交新闻网站Reddit联合创始人阿莱克西斯·奥哈尼恩（Alexis Ohanian）是一位年仅29岁的千万富翁，他年轻、富有、机智，曾经创办过多家企业，包括科技企业和投资公司，另外还投资了60多家科技创业公司。

“我一直是个奇怪的孩子，我父亲可以证明这一点，”Reddit联合创始人阿莱克西斯·奥哈尼恩表示，“他仍在等着我长大一些，但这无法实现，几个月之后，我就30岁了，没有任何改变。”

除了Reddit之外，奥哈尼恩还创办了一家社交企业网站Breadpig，并参与创办了旅游搜索网站Hipmunk。此外，他还创办了一家投资公司Das Kapital Capital，并且投资了60多家科技创业公司。作为一位千万富翁，他只有29岁。如果说这就是所谓的奇怪的话，我们也能做到他这样。

奥哈尼恩曾经想要成为一名移民方面的律师。大学三年级时，在法学院入学考试的预备测验失利之后，他和一位好友前往Waffle House餐厅相互表达同情。这肯定是一次海阔天空的闲聊，因为奥哈尼恩在这里做出了一个改变一生的决策：他不想再成为律师，而是要做一位“创业者”。

2005年，他与自己的大学室友史蒂夫·霍夫曼（Steve Huffman）共同创办了Reddit，这是一个社交新闻网站，内容通过社区用户投票提交，得到票数最多的内容可以出现在网站页面的顶端。

创立Reddit三个月之后，奥哈尼恩的母亲被诊断出患有脑癌晚期。“她对我说的第一句话是，‘对不起，我知道这会严重影响到你，我知道现在对你来说创办自己的公司有多么重要’，我看着她，不理解这位已经给予我这么多的女性，为何还要在患有脑癌晚期的情况下向我道歉。”奥哈尼恩回忆说。

“显然，我愿意用任何东西来换取这一切根本没有发生，”他表示，“但是这也使我下定决心，这次绝对不能失败，一定要取得成功，即便不为任何原因，只为他们为了支持我而做出的牺牲。直到现在，我都感觉自己都没有达到值得她为我付出那么多的程度。”

Reddit确实取得了成功。奥哈尼恩表示，自从推出以来，Reddit用户数量一直稳步增长。2013年2月，该网站的独立访问用户超过5500万，成为世界上最受欢迎的社交网站之一。但是Reddit并非不受批评，该网站充满争议，大多数内容都不受监管。

“这是一个人们分享链接、举行讨论的交流平台，”奥哈尼恩说，“只要它是合法的，我们就会允许人们使用。你创造了一个开放的交流平台之后，就意味着人们有了一个表达自己过去无法表达内容的平台。这是一件伟大的事情，但它的糟糕一面在于，有时候这些想法极其无礼。我能够接受这样一个矛盾体，但我同时要告诉大家，我们将确保能够为更多的人提供一个在键盘上表达内容的平台。同时，我们也会与那些想在这个平台上作恶心行为的混蛋们作斗争。”

奥哈尼恩并不认为所有数字内容都应当是免费的，但他也是开放互联网的主要呼吁者。2011年，奥哈尼恩在Reddit的共同开发者之一、参与开发RSS网络消息流格式的互联网英雄艾伦·施瓦茨（Aaron Swartz）被指非法进入JSTOR学术刊物的数字资料库，并受到联邦指控。他面临13项重罪指控，并有可能被判入狱最多35岁，被罚最多100万美元。2013年1月，施瓦茨自杀辞世。

“那些拥有内容的人们说，‘我们不会起诉他’，这非常明显，”奥哈尼恩谈到针对施瓦茨的指控时说，“这项研究的很大一部分来自于公共资助。我们的税款为此而付费。因此就产生了这样一个问题：我们是否对自己的税款造就的研究项目拥有所有权？它是否应当只对一小部分能够付得起昂贵授权费的人们开放？这是一种奇怪的公立数据垄断形式。当然也会有人提出国家安全言论，并声称这是根据需要获取的信息。但这种情况少之又少。同时还有这样一个问题：这种入侵行为的惩罚至于上升到犯罪高度吗？”

奥哈尼恩表示，他希望施瓦茨不会白白去世。2013年2月，奥巴马政府指示联邦机构制定计划，要求将联邦资助下研究项目的已发表结果“免费向公众开放”。

奥哈尼恩正在撰写一本书，名为《无需许可：如何创造，而非管理21世纪》（Without Their Permission: How the 21st Century Will be Made, Not Managed），这本书将在2013年10月出版。他表示，这本书可以作为其他具有雄心壮志的创业者的蓝图。他认为，关键在于思考“你想要解决什么问题？你能够创造出、能够推向世界并且获取反馈的最简单解决方案是什么？好消息是，随着互联网的发展，创造成本几乎为零。只要你有一个房间，有互联网连接，有一些食物，那么你几乎只需要付出时间，就可以创造出这样的解决方法。”

“无需许可”也是为未来的民主互联网而发出的强有力呼吁。“我们仍然没有看到互联网的全部潜力，”奥哈尼恩表示，“因为我希望未来有更多的书籍不是由像我这样的人所撰写。如果我们有更多的人可以获取他们需要的内容和工具，我们会产生更好的想法，而这些更好的想法又会创造更出色的企业，更出色的非营利组织，更优秀的艺术。甚至会有更杰出的政治家。”