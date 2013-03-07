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周鸿祎做手机游戏平台逻辑：360手机助手为入口

2013-03-07 09:03 | 作者： 何峰 李何冉 来源：搜狐IT 手机游戏 逻辑 助手 入口 手机

周鸿祎在今年Q4财报会议上称，奇虎360今年将像当初投入网页游戏一样，在手机游戏上投入巨大的力量。这背后的逻辑是怎样的呢？

移动商业化还得靠游戏

周鸿祎认为，对移动商业化来说，最早能实现真正意义上的营收的应该还是移动游戏。他讲了二点原因：

1、在任何一个市场上，尽管游戏跟其他应用的数目差不多，但从下载量上来看，最大的仍是游戏。

2、整个互联网，包括整个中国互联网和现在的移动互联网，还是娱乐驱动型。用户不会为普通应用付钱，不会为MP3付钱，但已经接受为游戏付钱。挣钱的不只是传统的大型多人同时在线角色扮演游戏（MMORPG），还包括许多休闲游戏。它们通过提供收费关卡，在游戏内销售道具等，也能获得很高的收入。

“用户主动为游戏付费，在最近一年内仍是移动商业化最有可能的途径。”周鸿祎预测道。相比游戏，他认为还没有新的广告形式，且不认为传统的PC广告模式在手机屏幕上能够适用。

端游干不过腾讯 靠浏览器争页游

奇虎在线游戏业务的营收只有腾讯游戏业务的4%左右，对于这一比较，周鸿祎抛出“没有意义”四个字。

他认为，腾讯在传统的客户端MMORPG市场已经做了很多年，几乎超越了所有传统客户端游戏厂商。在成熟的市场中竞争已经很难，新兴市场更能体现奇虎的优势。

与腾讯既做自研也搞平台不同，奇虎360祭出的玩法是平台战略。“奇虎没有开发游戏的DNA，这和腾讯不一样。”

去年，奇虎360涉足网页游戏联运，效果明显。Q4财报显示，以网页游戏为主的互联网增值业务收入，Q4约为3520万美元，同比增长105%，环比增长17.8%。游戏已成为除广告外第二大收入来源。

“在这几年看来，网页游戏是对传统MMORPG游戏的一个颠覆，其运营环境是浏览器，借助我们的浏览器，我们在网页游戏领域取得了很好的进展。”

手机游戏怎么玩？依赖手机助手

“随着各种移动设备特别是智能手机在中国的迅速普及，手机游戏的爆炸、起飞速度超过所有人的预期。”基于这一预期，周鸿祎表示今年会在手机游戏上投入巨大的力量，就像我们当初投入于网页游戏一样。

浏览器入口+页游联运是奇虎360在页游上成功切入并做大的法诀。这一控制入口+游戏变现的逻辑也被周鸿祎应用在手机游戏上。只不过，入口换做了360手机助手。

“手机助手实际上相当于基于安卓系统的应用市场，推出一年来增长非常快，远远超出我们的预期。”他并未披露手机助手的用户规模，但认为，至少在应用分发量已经成为国内最大的市场之一。

他表示，依托于手机助手的手机游戏平台，目前已签约不少游戏。

“手机游戏的起飞今年才刚刚开始。”周鸿祎预言，“我认为未来几年游戏的主战场会转移到手机游戏上。”

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