起点人事大动荡：侯小强直接接管 吴文辉称在病休

盛大文学CEO侯小强

3月6日下午消息，盛大文学CEO侯小强今日通过内部邮件表示，已经批准部分旗下起点中文网员工的辞职请求，而侯小强也将直接接管起点中文网。盛大文学总裁、起点总经理吴文辉在接受新浪科技连线时，称自己正在病休去留未定。

起点遭遇离职危机

上周末，坊间传出盛大文学旗下起点中文网动荡的消息。据称吴文辉以及起点创始团队成员离职已成定局，同时还有部分中层及核心编辑变动。作为盛大文学旗下最重要的资产之一，起点中文网的变动被看作起点与资方盛大之间矛盾的集中爆发。

2004年，盛大以现金形式全资收购起点中文网，试图在网络文学与网络游戏之间产生更多的协同效应。此后，基于起点中文网等盛大文学得以成立。盛大文学还以收购方式将榕树下、红袖添香、小说阅读网等文学网站收入帐下。

然而起点中文网一直是盛大文学最主要的利润来源之一。也正是如此，起点中文团队和盛大之间也逐渐积累起不可调和的矛盾。

对于起点中文网的变动消息，盛大文学此前曾对新浪科技回应称个别人员离职属正常现象，但并未做过多回应。而侯小强今日终于以内部邮件的方式，对起点中文网的动荡予以了证实：“起点中文网部分员工提出辞职，经董事会讨论业已批准了他们的请求”。

在内部邮件中，侯小强还特别写了这样一句：我谨代表管理层感谢离职员工过去的杰出付出， 同时希望你们在未来也能够遵守职业精神和商业伦理。

显然起点中文网的离职员工，成为盛大文学竞争者的可能性非常大——无论是加盟对手、或是另起炉灶创业，侯小强的话既是忠告也显露出某种不安。要知道，目前百度、腾讯等互联网巨头都在加速布局网络文学业务。

据称盛大之外的几家互联网公司，正准备组成联盟合作获取版权内容，而盛大文学此前曾要求起点四月前撤掉全部渠道授权的小说内容。

吴文辉称正在病休

侯小强尽管在上述邮件中表示“在这段时间，我将直接负责起点中文网的工作”，却没有具体交代起点中文网的标志性人物吴文辉的去留。

对此，吴文辉在接受新浪科技连线时表示，最近一段时间出于休假养病的状态，目前还没有从盛大文学离职，也没有决定下一步的去留。不过对于坊间有消息称其有意加盟百度文学一事，吴文辉暗示并不属实。百度方面也没有证实此事。

尤其是盛大文学已经来到冲击上市的当口。

去年11月新浪科技就曾报道，盛大文学已经选定今年4月作为再次赴美IPO的时间点。美银美林将会继续担任盛大文学的上市承销商。近期来自盛大内部的消息，仍然确认盛大文学4月启动上市的计划没有发生改变。

对于盛大文学董事长邱文友和CEO侯小强来说，顺利推动上市无疑是当前最重要的工作，而此时起点中文网突发危机，显然是一个需要尽快平息的棘手事件。

按照盛大文学披露的数据，去年第一季度盛大文学总营收同比增长38.2%至1.91亿元，其中线上业务增长同比增长59%至1.32亿元，线下业务增长6.97%至5952.3万元。更重要的信号是，当季盛大文学首次实现扭亏：获得净利润306.6万元。

以下为侯小强内部信全文：

盛大文学CEO侯小强致公司管理层及全体员工信

各位同事：

近日，起点中文网部分员工提出辞职，经董事会讨论业已批准了他们的请求。在这段时间，我将直接负责起点中文网的工作。

起点中文网是一个有长远发展潜力的公司，我们正面临着新的机会和挑战。我承诺，盛大文学将以更大的魄力加大对平台的投入，以更开放的姿态加强与渠道的互动，以更强的服务精神为我们的衣食父母---作家效力。在商业模式上，我们将会通过完善无线阅读、有声读物、漫画、影视等产业链配套，使之成为真正具有更宽泛影响力的世界级文学平台。

我谨代表管理层感谢离职员工过去的杰出付出，同时希望你们在未来也能够遵守职业精神和商业伦理。

期待盛大文学所有同仁能一起关心起点中文网，帮助她继续成长、壮大，为改变13亿人的精神娱乐生活而持续努力。

盛大文学首席执行官 侯小强

2013年3月6日