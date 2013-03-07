       陈天桥提案：推进医疗改革 鼓励年轻人从医

陈天桥称，美国、加拿大、日本等国医生平均收入是中国同行的40倍左右，香港的医生平均收入是内地的22倍，台湾是大陆的14倍，即使是与印度、巴基斯坦等发展中国家相比，中国仍然是远远落后。

盛大网络CEO陈天桥

3月6日消息，全国政协委员、 盛大 创始人陈天桥今日在 两会 期间发出的提案中指出，医疗改革最核心的问题就是要提高医生待遇。陈天桥建议推进医疗改革的一个重要抓手，就是提高医生待遇、鼓励年轻人从医。

陈天桥称，美国、加拿大、日本等国医生平均收入是中国同行的40倍左右，香港的医生平均收入是内地的22倍，台湾是大陆的14倍，即使是与印度、巴基斯坦等发展中国家相比，中国仍然是远远落后。

陈天桥还指出，个别医生依赖“灰色收入”，医患矛盾加大。医疗改革确实重要，牵一发而动全身，但提高医生待遇就是动一发而益全身，成本最低、效果最快。一旦每一个城镇里都有设施齐备的医院，有高水平的医生，必定会吸引人们去安居、乐业，大城市的种种“刚性需求”才会得到缓解。

以下是陈天桥提案全文：

案由：以提高医生待遇为抓手，推进医疗服务改革

提案者：陈天桥

内容：

党的“十八大”和这届政府工作报告都明确提出了重点推进医疗服务改革的要求，足见它是推动经济社会科学发展、保障和改善民生的重要内容。显而易见的是，目前我国的医疗资源仍然紧张，尤其是优质医疗资源稀缺且往往集中在一线大城市的三级医院。

从某种角度看，“看病难”缘于医院少，医院少缘于医生少，医生少则缘于医生待遇低、福利少。所以我认为，推进医疗改革的一个重要抓手，就是提高医生待遇、鼓励年轻人从医。

医生待遇究竟是高还是低？跟平均工资比，2011年上海职工年平均工资为51968元，月平均4331元，但不少工作了10多年的社区医生，月工资却在平均线上下挣扎；而在一些经济欠发达的地级城市，医生的年收入只有2-3万元甚至更低。跟其他行业比，由国家统计局发布的《2011年城镇非私营单位在岗职工分行业年平均工资》看，整体平均工资为42452元。

而金融业年平均工资是91364元，信息传输、计算机服务和软件业是70619元，科研、技术服务和地质勘查业是65238元，分列第一、二、三位，而医疗卫生业仅以47258元排名榜单的第8名，是整体平均收入的1.1倍，落后交通运输等行业。

跟其他国家和地区比，近4年的数据显示，美国、加拿大、日本等国医生平均收入是中国同行的40倍左右，香港的医生平均收入是内地的22倍，台湾是大陆的14倍，即使是与印度、巴基斯坦等发展中国家相比，我们仍然是远远落后的。

面对这样的情况，我们不得不反思：医生低工资会给患者和整个行业乃至社会带来什么？

第一，医生工作热情和效率降低。部分人离开医生队伍转做医药销售，部分基层和乡村医生转行。据卫生部信息，最近6年中国共有100多万人通过临床执业医师资格考试，但有40万人没有注册。也就是说，这40万人都没有选择从事医疗行业。现在很多农村已出现了“有室无医”的情况，约66.7%的村卫生室只有1名村医，人数多于3人的村卫生室仅有12.5%。

第二，个别医生依赖“灰色收入”，医患矛盾加大。由于医生不能从自己付出的技术劳动中获得应得的、能够维持其有尊严生活的合理合法收入，使个别医生只能通过催生“超级大处方”来追求药品和医疗器械回扣、收受病患家属红包等不正当收入，严重影响和损坏了医生的声誉，加重了看病贵。

而少部分医生的行为使老百姓由此将整个医生群体“妖魔化”，病人就诊时常对医生心怀警惕，担心医生所开处方和检查是否与医生的收入相关。这种普遍的担心和反感加重了医患矛盾和对立，使医患关系极度紧张。

第三，医生后备力量薄弱。同样是念了大学而且比其他学科同学还要多念3-4年，毕业以后还需经历3年的实习期才能够正式上岗，而他们的工资和其他职业相比却属于中等偏下，还要面临每天平均超过9.5个小时的工作强度和巨大的心理压力，致使 现在的年轻人对医生这个光荣的职业青睐不再。

第四，资源分配陷入恶性循环，使城乡差距不断拉大。由于健康是每一个人生活的根本保证，如若农民无医可看，便只能拥入城市。人口的无序迁移(在中西部一些地区，农村劳动力普遍转移率就高达60%，农村空心化现象异常突出，许多村甚至成为无人村)，致使我国的大城市尤其是特大城市面临无序扩张的被动局面。以上海为例，2011年年底常住人口接近2600万，逼近2800万至3000万的上海人口极限“警戒线”！

而这根“警戒线”的划分，恰恰取决于医疗、交通、教育、住房等公共服务。我们必须承认：大城市有限的空间资源永远无法满足无限扩张的人口的需求，带来的问题层出不穷：房价越来越高，交通越来越拥挤，环境越来越差，看病读书就业越来越难……反观农村呢？如果没有人，那么国家曾经花费巨大的人才财力投入到农村和贫困地区的医疗、教育等公共服务资源和经济发展的根本保障便失去了存在的价值，城镇化建设会不进反退。

综上所述，我认为医疗改革确实重要，牵一发而动全身，但提高医生待遇就是动一发而益全身，成本最低、效果最快。从古到今，世上任何地方的医生都是以技术服务来获取报酬，我们现在要做的就是尊重事物的客观规律——即高度尊重救死扶伤的这一伟大职业，尊重他们的技术本领(而不再让他们依赖卖药、卖器械和收红包来赚钱)。所以我建议：

一、要加大医疗投入，在投入中确定用于改善医生福利待遇的比重和逐年递增的比例。医生应该根据劳动强度、教育背景和职业责任来确认工资，平均收入建议达到社会平均收入水平的1.5倍到3.5倍(专家研究认为：世界上，医务人员平均的收入水平大概是社会平均工资的1.5倍到3倍之间。如果建议医务人员的工资提高到平均线的1.5-3倍，那么此收入最起码可以达到国家第二高的收入水平，甚至超越金融业，成为收入最高行业)。这是中国医疗改革花小钱省大钱的突破口，只有让医生切实受益，医疗改革才改变基础。

二、要加速中小城镇和农村地区的医疗基础设施和队伍建设。加大对中小城镇和农村医院的财政支持，创造合格的医疗条件；还可以在保障医生福利待遇的前提下输送优秀的医生从三级医院去到二级、一级医院，从城市医院到县乡医院。我们必须清楚得认识到：只有小医院和卫生所的信誉重塑了，才会有“大病重病进城看，小毛小病就近看”的医疗资源的合理分配。假设有一天，农村的老百姓说“我老家看病不比你们城里差”，有了这“健康卫士”的底线保障，他们一定会留在故乡安安心心谋生活，全心全意谋发展，为城镇化的建设推进保驾护航。

三、要充分培养和发挥新生力量，为鼓励年轻人学医从医创造良好条件。有不错的收入和充分的业务锻炼机会，相信年轻人一定能够踊跃投身到医疗卫生这一崇高的行业中来。对此我提议：对年轻医生定期下乡就诊的，可给予一定的津贴补助；对长期驻守在基层医疗第一线的，可给予一定的津贴补助、个人所得税减免和职称评定的优先照顾权。

尽管推进医疗服务改革是一个复杂的课题，但我坚信提高医生待遇、鼓励年轻人从医是一个有效的突破口，更是利在当代、功在千秋的大好事。试想中华大地，每一个城镇里都有设施齐备的医院，有高水平的医生，必定会吸引人们去安居、乐业，大城市的种种“刚性需求”才会得到缓解：大城市房价下来了，小城镇的经济却起来了——“仓廪实而知礼节”的中华盛世也必定能够得到伟大复兴！