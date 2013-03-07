丁磊：移动互联网商业模式需大环境推动

近日，网易CEO丁磊在接受国内媒体采访时表示，移动互联网的商业模式并非不可突破，但需要等待和培养，这并非是任何一家国内互联网公司可以凭一己之力改变的，更需要整个大环境的推动。

网易CEO丁磊

对于移动互联网的商业化问题，丁磊表示“移动互联网的商业模式并非不可突破，但需要等待和培养”。丁磊解释道，首先是我们的用户正经历从“免费”到“付费”的转变。对于企业来说，等待用户的转变是一个痛苦的过程。其次，企业应该为之后盈利模式的产生做好准备和预判。最后，不只是用户需要从“免费”到“付费”进行习惯改变，互联网公司从自身也应该改变其对待内容的态度，减少急功近利心态对行业的伤害。

至于网易在移动互联网方面的布局，丁磊对此表示，在移动互联网崛起的环境中，网易将以媒体业务为主导，构建起由资讯、教育、效率、娱乐四个维度组成的云端布局。目前公司旗下有30多款移动产品和应用，用户安装总量接近2亿。

而在布局上，网易在移动互联网领域还打造了纵横两条线，有道云笔记、网易lofter、网易云音乐等应用可以对功能点进行纵向深入，网易云阅读、网易新闻客户端之类可以不断扩充功能的综合性应用。

最后，丁磊表示，网易强势的业务并非是强行进行移动互联网化的嫁接，而是在充分考虑用户的使用需求后，为用户提供一个新选择。