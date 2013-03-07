“女二号”彭蕾：幕后15年 马云最坚定的执行者

【中国企业家网】3月7日下午，阿里巴巴集团董事局主席马云发布内部邮件，任命彭蕾为阿里小微金融服务集团(筹)首席执行官(CEO)，直接负责阿里系所有为小微企业和消费者服务的金融创新业务。

彭蕾再一次被马云推至台前。

由彭蕾执掌阿里金融，阿里内部人士认为“水到渠成”，“抛开支付宝的业绩不谈，彭蕾不仅是马云战略决策最坚决的执行者，也是阿里巴巴文化建设的操刀手及维护者。”

有分析人士认为，支付宝业务此次调整并与阿里金融打通，正是实现阿里集团金融战略的重要一步；而彭蕾辞任支付宝CEO统管金融业务，或是为其在5月接班马云担任阿里CEO铺路。

从幕后到台前

彭蕾是阿里巴巴集团的18位创始人之一， 1999年，她加入阿里巴巴，此后在阿里巴巴市场部、服务部等部门任职，现为集团首席人力官，管理集团事务、行政、市场及人力资源等部门，她同时也是阿里巴巴集团负责高级干部培养和管理的组织部的实际负责人。

彭蕾从入道，到幕后，到台前的“女二号”，这条路走了十五年，也走出了她自己的味道。

半月之前，2月22日下午消息，支付宝内部邮件宣布，支付宝将整合阿里金融，划分为4个事业群，支付宝及阿里金融将按照前线业务事业群和共享平台事业群的方式分开管理，分为支付宝与共享平台事业群、金融事业群、国内事业群、国际业务事业部。

同时彭蕾不再担任支付宝CEO职务。彭蕾担任集团CPO，负责集团HR，并全面负责集团金融板块业务等，将不再担任原支付宝公司CEO职务。

再早一点，1999年1月21日，阿里巴巴集团宣布，任命阿里集团首席人力资源官CPO彭蕾出任支付宝公司首席执行官CEO，彭蕾继续兼任集团CPO一职。原支付宝总裁邵晓锋继续担任支付宝总裁职务,向彭蕾汇报工作。

马云在任命邮件里说：“希望全体支付宝同事在2010年里,以客户第一为使命,全面提升客户体验,完善我们的产品和服务,为中国,为全世界的用户创造出一款支付服务的艺术品!”

在此之前，彭蕾很少在外界亮相，但在阿里巴巴集团内部，掌管集团事务、行政、市场及人力资源等核心部门的她影响力仅次于马云，典型的中国企业“女二号”，她是马云战略决策最坚决的执行者，也是阿里巴巴文化建设的操刀手及维护者。阿里巴巴高层轮岗频繁，2007年初，马云计划设立组织部作为高级人才储备库，彭蕾受命操刀。

对于马云，彭蕾直言，“他很多事情我都不爽，也不是很看得惯，但我能够依然对他保持最初的尊敬和佩服。我知道他身上也有他的弱点，但是对于他的格局观和他的悟性，还有一些判断，还有一些他身上的魅力，还是令我很欣赏，发自内心的。”

“鲶鱼”求生

从刚刚闭幕的亚布力中国企业家年会，到2月25日阿里的金融团队年会上，“革命”已成为马云近期使用频率最高的词汇。他在阿里金融团队年会上说，“今天阿里做的金融业务不是改革，而是一场革命，一场金融的革命”。

2012年9月，阿里集团完成了雅虎76亿美元的股份回购，国家开发银行提供了10亿美元的银行贷款，也成为阿里最大的融资支持方；阿里更是借机引入了国开金融和中投公司。“引入两者的意义，不仅是简单的资金相助，更为后续金融政策的支持埋下伏笔。”相关人士透露，时任支付宝CEO的彭蕾对香港上市公司私有化和股权回购项目的融资合作功不可没，这也是彭蕾执掌阿里金融的最大“加分项”。

正是由于这些“加分项”，彭蕾成为这场“革命”的实际掌舵者。她的挑战在于，如何让阿里金融发挥“鲶鱼效应”，并保证“鲶鱼”生存得很好。据第一财经消息，一位不愿透露姓名的银行业内人士表示，“金融行业一直是受到严格监管的，阿里金融的互联网经营模式无疑会对现有政策提出挑战；想要超越银行、支撑金融体系重建很难”。换言之，阿里金融还是缺少诸如银行牌照等外在条件；而作为一般的工商企业，其所承担的营业税及附加税、企业所得等，远高于一般的金融机构，这无疑会限制其长期发展。

腾讯科技表示，以前，“金融板块”是虚拟的，支付宝与阿里金融相对独立运营，并非合并，因此不会涉及股权问题；但双方业务会有整合和互通。阿里小微金融服务集团是由此前虚拟的“金融板块”发展而来。“金融板块”演化为小微金融服务集团后，预示着公司化运作。对于是否将涉及支付宝与阿里金融股权变动问题，支付宝公关总监陈亮对腾讯科技表示：“目前小微金融服务集团仍在筹办中，没有进一步细节可以披露，待到合适时机，将对外公布。”

小微金融服务集团主要业务范畴涉及支付、小贷、保险、担保等领域。

阿里巴巴集团董事局主席马云表示：“中国不需要再多一家金融公司，但中国缺一家真正专注服务小微企业的金融服务公司。”

阿里巴巴集团表示，希望让金融归服务本质，解决贸易和生活中的金融问题。随着小微金融服务集团的成立，阿里巴巴也将更好实现“让天下没有难做的生意”的使命。通过阿里巴巴一个平台，将成为良好社会商业生态的构成部分，帮助小微企业实现物种多样化，为网商提供工具，支持网商面对消费者；通过小微金融服务集团，将为无数小企业和消费者提供资金、支付、担保等多种他们需要的服务，支持他们的生存和发展。

以下为马云内部邮件：

各位阿里人：

经研究决定，任命彭蕾为阿里小微金融服务集团（筹）首席执行官（CEO）。直接负责阿里系所有为小微企业和消费者服务的金融创新业务。中国不需要再多一家金融公司，但中国缺一家真正专注服务小微企业的金融服务公司。

我们相信彭蕾和她的团队会用互联网的思想和技术，坚持＂信用等于财富＂理念，在支付，小贷，保险，担保等领域里彻底开拓创新，让现代金融更加透明，平等，开放，更好地服务于未来的商业和民众生活，让金融回归服务本质。

阿里小微：大理想，小作为。Make the difference！

马云

阿里巴巴董事局主席

2013. 3. 7