【中国企业家】民营企业家既不是公共知识分子，也不是什么话都不讲，只扮演一个去挣钱的角色。

中国目前在这样一个转型中，前30年的改革我们边破边立，以破为主，把计划体制、非市场的东西统统去掉。今后30年应该是以立为主，主要是创造新的制度，这个挑战比破还大，因为到底新的制度以什么为蓝本？所谓顶层设计，这个分歧会很大：对未来的预期不一样，设计的制度也会很不一样；对中国未来发展的目标定位不一样，我们整个顶层设计就不一样。

立的难处在于不同的价值观、意识形态、社会发展目标、执政党的理想、理念，以及不同的解决冲突的方法，这导致在立的方面有很多岔路，其中会有很多机会，也会有很多陷阱。

我们希望进入一个法治、民主的轨道，民主和法治的轨道就是会场的轨道，所有事在会场解决，不是在战场、广场上解决，这个会叫人民代表大会，叫国务院办公会，叫听证会，叫咨询会、论证会，不管叫什么会，总之在会场解决。

中国政府与西方国家政府的重要差别在于，我们的政府承担经济发展职能，其它国家的政府大部分做的是公共服务，在公共服务中让民间的企业家和企业成为经济成长的主角。

大政府究竟是优势还是劣势？应该说从经济的快速成长角度来看，特别是有改革和经济发展双重任务的时候是好的，能迅速集中力量，把基础设施工作做好。但是在这个任务完成之后，它的角色要改，逐步地转到我们叫做纯粹的服务型政府，要把看得见的这只手弱化，逐渐隐形化。

政府职能的转变有几件事情很重要：第一，央企的利润要百分之百交给财政，这样的话央企就知道它的角色是公共服务，它的责任是承担全社会的事儿；第二，央企要变成普通企业，所谓普通企业，除了资产纽带关系不一样以外，它在市场面上跟其它企业是一样的。

也就是说，政府面向所有企业提供公共服务，而央企在市场上并无特殊性。政府的公共服务要去研究怎么制造更好的市场环境，怎么去鼓励更多人创新。比如从360周鸿祎讲的微创新，到张近东也在讲颠覆，包括我们讲立体城市，都是企业家在讲，越多的企业家去琢磨这个事儿，而不是琢磨别的事儿，就说明政府工作到位了。现在有时候有点儿错位，为什么呢？就是因为彼此都过界，政府在想企业做的事，企业在想政府该做的事。

现在央企只上缴其利润的15%，剩下的85%变成央企利益集团自我循环了，这都是要处理的问题。假如说央企税后利润，全部纳入公共财政，然后由财政统一分配给教育、医疗等等，那我们每个人每年都能从国企得到分红。目前国企垄断了大部分赚钱的资源，占用70%的信贷资源，而民企创造80%的就业、60%的GDP、50%的税收、65%的公益捐款，才占了30%的信贷资源。

新加坡整个国家的发展政策、方向很清楚，就是“社会主义目标、资本主义手段”。