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“两会”女企业家代表风采盘点：李小琳人气最旺

2013-03-08 07:52 | 作者： 来源：中国企业家网 李小琳

【中国企业家网】今天（3月8日）是国际劳动妇女节，正在北京召开的全国两会上，一些女企业家代表、委员的身影格外令人注目。巾帼不让须眉，这些叱咤商海的女企业家代表委员们活跃在两会舞台上，聚焦时事、关注民生、参政议政，她们的优雅和大气，让世界看到了中国“她力量”的崛起。

这些“商界木兰”们正用女性的力量重塑商业、重塑社会，她们的崛起为经济寒冬添加了一抹亮丽的色彩、一阵温暖的春意。中国企业家网希望参加两会女代表委员能够提出更具代表性的提案。在这里，中国企业家网全体员工祝天下所有的妇女同胞们，节日快乐！

全国政协委员、中国电力国际有限公司党组书记、董事长李小琳

身着一件深色上衣，围一条桃红色的围巾，作为一名“老委员”，李小琳说，政协委员是一种荣誉和信任，更是一种责任和使命，在政协发挥好作用，有位就必须有为，有为，在于建言献策。

今年是李小琳连任第十二届全国政协委员，并由妇联界转到了经济界。身为中国电力国际有限公司董事长的李小琳，无疑是经济组最受关注的委员。在过去的5年里，“电力一姐”李小琳共提交了21份提案，其中一半得到部委回复。在今年她共提交了四份提案，涉及电力行业、电力体制改革、绿色能源、低碳生态智能小镇建设。

“今年，我提交的第一份提案是有关深化电力改革的。我觉得，要实现小康社会和“两个翻番”的战略目标，构建安全、清洁、高效的电力能源体系，新一轮的电力市场化改革就应该适时启动，从而实现电能交易向竞争服务型转变。

第二份提案是关于《开展国家绿色智能电力系统试点的建议》。当前，国际上 以新能源和用户协同为主要特征的智能电网称为“绿色智能电力系统”。这个系统在欧美等国已经开始兴起，并且推动了电力能源生产、使用方式和社会生活方式的深度变革，而我国已经滞后了。所以，我国极需开展国家级项目试点，积累经验、制定标准、突破技术、形成产业。

第三份是关于建议修订电力法的提案。现行《电力法》是1996年颁布实施的。17年来，电力工业规模、技术、生产力水平、行业组织结构等都发生了巨大变化，因此，极需修订《电力法》，以适应和推动电 力工业可持续发展。

第四份提案是关于《建立国家低碳智能小城镇试点，推动新型城镇化建设》。我觉得，要符合当前我国城镇化建设的思路，就要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，实现“集约、智能、绿色、低碳”的城镇化，从而促进我国新型城镇化高标准高起点开展。”问及两会的提案，李小琳认真负责地回答道。（亚太商讯）

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