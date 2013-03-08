争议“电商税”:王填称马云借年轻人做掩护

到底该不该向网店征税？近日，全国政协委员、苏宁云商董事长张近东以及全国人大代表、湖南商超连锁企业步步高集团董事长王填提出的网店征税建议引发广泛热议。

“征电商税”建言被众多淘宝卖家指为“公器私用、打击对手”，而苏宁则回应称是站在行业角度提出的提案，并不针对个人和某个公司。昨日，国家工商行政管理总局党组书记、局长周伯华在接受《第一财经日报》记者采访时证实：目前，正在进行修改的《网络商品交易及服务监管条例》中仍未涉及“电商征税”。

周伯华还介绍，为更适应当前电商的快速发展，目前国家工商总局牵头发起的《网络商品交易及服务监管条例》已经在修改中，该条例目前已被列入国务院二类立法计划。

淘宝：并不反对征税

张近东近日提出，建议税收部门研究电商的征税方式，从制度层面规避偷漏税行为。随后，王填也表示，与实体店铺相比，网络购物“不开发票，不上税”已经成为一种潜规则，这对实体零售不公平。

王填表示，仅阿里巴巴网络平台经营的商铺2012年漏缴税费超过350亿元，全国平台型电商漏税超过1000亿元。

上述提议引来淘宝网的质疑。淘宝网官方微博一再反驳，质疑“350亿元”和“1000亿元”漏税数字是如何得出，并要求王填公开调查样本和调查过程。

淘宝官方发表声明称：不反对对电商征税，但反对现在这个时期征税。根据此前的数据，目前94%的淘宝卖家营业额在24万元人民币以下，大多数不在征税的范围之内。满足缴税条件的商家，已经在线下开始缴税。若现在对个人网店强行征税，会打击微型经济的积极性。

不过，无论是马云还是淘宝官方均坦言：并不反对电商征税。

马云表示，淘宝卖家的成功并不是人们想象的那样靠一点点偷税漏税，他们靠创新在生存，他们靠希望在生存，靠不交税的经济不可能持续。淘宝也强调，只是反对在这个时期征税，并指出征税后能为这个群体做些什么，能为这些年轻人做些什么，对未来做些什么。

此外，马云称，目前已有超过6%的卖家开始交税，加起来大概五六十亿，同时，今天在淘宝上依靠淘宝成长发展创造就业的间接和直接有1000万人。

抢眼的万亿交易额

对于淘宝网昨日的质疑，王填昨日回应称，数据肯定不是空穴来风。建议是经过非常严肃、严谨的调查分析后形成的，国家要采纳这个建议，后期也会经过非常严肃的调查。

王填称，据多家媒体2012年12月4日报道，马云12月4日宣布，截至2012年11月30日晚9点50分，其旗下淘宝、天猫两大平台的交易额本年度突破1万亿元。按照实体店的缴税比例，营业税、增值税、所得税等各项税种加在一起，纳税的比例大概在4.5%（根据企业的情况有细微的不同），也就是说如果实体店产生1万亿的销售，需要纳税450亿左右的税。

那么，按照马云的说法，通过淘宝产生的1万亿的交易额如果按照实体店同等的额度缴税，即使除掉那些减免税收的店铺，350亿的漏税并不是没有可能。

王填昨日向《第一财经日报》记者称：“在现行税收制度框架内，对生产规模较小、月销售低于增值税（营业税）起征点（5000~20000元）的个人或者合伙网店，当月免征增值税（营业税）。这本身就是对小店主、对年轻人的创业刺激和政策优惠。如果拿小店主、年轻人做掩护，却让大部分月销售额超过甚至远远超过起征点的网店游离于税收制度框架之外，这样的平台型电商难道不会成为最大的灰色经济体？”

上述人士则指出：淘宝卖家多数不赚钱，少数盈利，而且利润率不高，就靠不交税靠物流差价盈利，一旦相关部门严格监管，并大幅收税，天猫家电3C商户卖家在规模采购议价能力、服务能力、效率不及苏宁、京东，必然节节败退。

即便是一些品牌旗舰店在淘宝开店，由于顾及线下经营，加之运营人数少，不会像苏宁、京东促销价格战玩亏本买卖。这最终会让消费者习惯改变，导向苏宁、京东。

当当网CEO李国庆也评论称，小企业偷漏税违法，但并不足以破坏市场公平竞争，“如果政府加大对网上税收监管，对部分网店过去的逃税行为，我呼吁既往不咎或特赦。”