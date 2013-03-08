彭小峰闪电归位赛维 “二人转”背后的博弈

一直以来，赛维LDK的人事格局都是“彭佟模式”——彭小峰任公司董事长，佟兴雪任总裁。不过，少为人知的是，佟兴雪一度也做过赛维LDK的“老大”——公司法人代表和董事长，只是时间非常短暂，赛维官方网站甚至没有刊出公告。

昨日（3月6日），中国债券网上一份江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称赛维LDK）公告显示，2013年1月31日赛维LDK第六届第三次董事会会议决定，免去佟兴雪公司法定代表人、董事长职务，委派彭小峰担任，同时解聘其公司总经理职务，聘请彭小峰担任公司总经理。

这一仅仅70天的任免过程，可谓“闪电”。

分析人士认为，稍早前，彭小峰辞去公司CEO，已经退出一线管理，随后被免去公司董事长职务，有可能是彭小峰萌生退意，想彻底告别光伏行业，抑或是被国有股份挤出了董事会，也就是说，很可能是一场实际控制人与国有股东的博弈。

去辞后“闪电”归来

昨日，中国债券网上的一份有关江西赛维LDK太阳能高科技有限公司法人代表、董事长及董事变更的公告显示，2013年1月31日，赛维LDK公司召开第六届第三次董事会会议，决定免去佟兴雪先生公司法定代表人职务，委派彭小峰先生担任公司法定代表人，任期为本届法定代表人的剩余期限；免去佟兴雪先生公司董事长职务，委派彭小峰先生担任公司董事长，任期为本届董事长的剩余期限；解聘佟兴雪先生的总经理职务，聘请彭小峰先生担任公司总经理，任期为本届总经理的剩余期限。公告落款的日期是2013年2月28日，并盖有赛维LDK的公章。

此前，外界并不知道佟兴雪担任了赛维LDK公司董事长一职，赛维LDK的官网上亦没有相关公告。《每日经济新闻》记者就此致电赛维LDK公共关系部，一名工作人员连称这是没有的事，“公司重大的人事变动，一定会在官网上公布，或许是翻译错了，英文中‘董事’也可以翻译成‘董事长’。”

但是记者从中国债券网上查阅到的赛维LDK今年1月11日的一份人事变动公告显示：2012年11月22日，赛维LDK公司第六届第二次董事会会议，决定免去彭小峰先生公司法定代表人职务，委派佟兴雪先生担任公司法定代表人；免去彭小峰先生公司董事长和董事的职务，委派佟兴雪担任公司董事长；解聘彭小峰先生的总经理职务，聘请佟兴雪先生担任公司总经理。

彭小峰被免去赛维LDK公司董事长前不久，刚刚卸任了公司CEO一职。当时被外界解读为彭小峰欲逐步退出一线管理。

据熟悉赛维的人士透露，自2012年年中传出濒临“破产”以来，赛维LDK一直在通过各种方式进行自救，包括引进国资，彭小峰的股权被进一步稀释，话语权在削弱。

昨日下午，《每日经济新闻》记者致电赛维LDK董事长彭小峰，他否认了此事，并称集团公司下面有几十个子公司，并非集团公司的人事变动，“你看到的都是子公司的人事变动，董事工作岗位、分管范围的变更，跟这个一点关系都没有。”

但该公告落款为“江西赛维LDK太阳能高科技有限公司”，表明该变更并非彭小峰口中的“子公司的人事变动”。

对此，赛维LDK总裁兼CEO佟兴雪称将以短信方式回复记者。但截至发稿，记者尚未接到佟兴雪的回复。

“二人转”背后的博弈

彭小峰的闪电回归，向外界透露出一个信息：赛维的发展依然离不开他。

彭小峰是赛维LDK公司的标志，堪称赛维“一哥”，从2005年7月在江西新余成立，到2007年6月在美国纽交所上市，仅用了两年时间。赛维LDK已经深深烙上了彭小峰的印记。

而佟兴雪一直被外界称为赛维“二号人物”，其在太阳能行业有超过15年的公司管理运营经验。2007年1月，佟兴雪加盟赛维。一位接近赛维的分析师介绍，佟兴雪和彭小峰关系很好，赛维日常事务佟兴雪不比彭小峰管得少。

2012年8月，多位前往赛维讨要工程款和供货款的人士向《每日经济新闻》记者介绍，他们见到彭小峰的机会非常少，日常接待他们的都是佟兴雪。即使他们给彭打电话，得到的答复也是“一切事由由佟总负责”。

该分析师认为，由此可见佟兴雪对彭小峰的忠诚，以及彭小峰对佟兴雪的信任。“种种迹象都表明，他们的关系非同一般。上面流传的两份人事变动的决议，佟兴雪取代彭小峰成为公司董事长，以及不久之后彭小峰反转任回董事长一职，并非二人的争权，背后或许是实际控制人与国有股东的博弈。”

事实上，2013年以来，赛维LDK正在努力摆脱彭小峰的印记，通过去“彭”化自救，彭对公司的掌控权正在削弱。在当地政府的帮助下，公司接连公布新的融资计划，获得纽交所继续上市资格，更重要的是，公司获批国开行的首笔4亿元新增贷款，经营危机逐渐好转。