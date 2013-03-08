李小鹏笑谈被记者围堵：若出现踩踏我就摊大事了

李小鹏成为媒体提问的焦点。回忆起在人民大会堂门口被记者围堵的状况，李小鹏提醒大家要注意安全，并幽默套用春晚的流行台词说，如果出现踩踏事件，“那我就摊上事儿了，摊上大事儿了。”

在上午的山西代表团分组审议现场，山西省省委书记袁纯清、山西省省长李小鹏成为媒体提问的焦点。回忆起在人民大会堂门口被记者围堵的状况，李小鹏提醒大家要注意安全，并幽默套用春晚的流行台词说，如果出现踩踏事件，“那我就摊上事儿了，摊上大事儿了。”

在回答媒体提出的“省长是否难当”前，李小鹏话题一转，讲起了这几天在北京开会的“最大难题”：“前几天我们开预备会，下车后从东门我根本进不去呀！”回忆起当时被围堵的状况，李小鹏说记者们围了很大一圈，还提到看到一位记者在微博上的描述非常准确——“一团黑乎乎的东西(人群)左晃来、右晃去，好不容易冲开了出来一个女记者，说也不知道是谁，可能是山西省长李小鹏。”

也许是在场记者都经历过大会堂东门的围堵采访，这段话引起了大家一阵笑声。李小鹏说，他高度敬佩记者们的职业精神，但也担心大家的安全问题，“刚才说我在山西抓安全生产，如果到北京再闹个踩踏事件、安全事故出来，那我就摊上事儿了，摊上大事儿了，对吧？”幽默话语也引得全场大笑。

也许是体会到记者们采访的心情，在当天的团组开放中，山西省省委书记袁纯清临时要求调整座位，将结束发言的代表们给“赶”到了两侧，而将记者们请到了正对主持台的座位上，并对热点问题一一回应。但媒体提问环节结束之后，代表们在工作人员的护送下迅速离场，没再给记者们制造再次“围堵”的机会。