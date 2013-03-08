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李小鹏笑谈被记者围堵：若出现踩踏我就摊大事了

2013-03-08 08:16 | 作者： 来源：中国新闻网 李小鹏 笑谈 大事 记者

李小鹏成为媒体提问的焦点。回忆起在人民大会堂门口被记者围堵的状况，李小鹏提醒大家要注意安全，并幽默套用春晚的流行台词说，如果出现踩踏事件，“那我就摊上事儿了，摊上大事儿了。”

1月27日，山西省代省长李小鹏在山西省第十二届人民代表大会第一次会议朔州代表团全团会议上表示：“山西建国家综合能源基地一定要解决好煤和电之间的关系，必须建立一个和谐的煤电关系。”中新社发韦亮摄

在上午的山西代表团分组审议现场，山西省省委书记袁纯清、山西省省长李小鹏成为媒体提问的焦点。回忆起在人民大会堂门口被记者围堵的状况，李小鹏提醒大家要注意安全，并幽默套用春晚的流行台词说，如果出现踩踏事件，“那我就摊上事儿了，摊上大事儿了。”

在回答媒体提出的“省长是否难当”前，李小鹏话题一转，讲起了这几天在北京开会的“最大难题”：“前几天我们开预备会，下车后从东门我根本进不去呀！”回忆起当时被围堵的状况，李小鹏说记者们围了很大一圈，还提到看到一位记者在微博上的描述非常准确——“一团黑乎乎的东西(人群)左晃来、右晃去，好不容易冲开了出来一个女记者，说也不知道是谁，可能是山西省长李小鹏。”

也许是在场记者都经历过大会堂东门的围堵采访，这段话引起了大家一阵笑声。李小鹏说，他高度敬佩记者们的职业精神，但也担心大家的安全问题，“刚才说我在山西抓安全生产，如果到北京再闹个踩踏事件、安全事故出来，那我就摊上事儿了，摊上大事儿了，对吧？”幽默话语也引得全场大笑。

也许是体会到记者们采访的心情，在当天的团组开放中，山西省省委书记袁纯清临时要求调整座位，将结束发言的代表们给“赶”到了两侧，而将记者们请到了正对主持台的座位上，并对热点问题一一回应。但媒体提问环节结束之后，代表们在工作人员的护送下迅速离场，没再给记者们制造再次“围堵”的机会。

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