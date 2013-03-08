马化腾：国家应设立统一的互联网管理规划机构

两会之前，中国移动公司将在2013年砸下1800亿元，新建20万个基站的消息，不仅刺激股市兴起一场4G热潮，也让关于电信改革有望破题的猜想日渐升温。

尽管电信改革之路尚未完成，由其孕育而生的互联网产业，却已经成长为一支不可忽视的市场力量。本次全国两会，包括腾讯控股董事长马化腾、百度董事长李彦宏、金山董事长雷军和盛大董事长陈天桥在内的四位业界大佬，分别以人大代表或政协委员的身份，走进了议政殿堂。

首次当选全国人大代表，马化腾并没有一贯的低调，而是带来了《关于实施互联网发展战略，加快经济社会创新发展的建议》、《关于将互联网企业“走出去”提升为国家战略的建议》、《关于营造良好自主创新环境，促进科技创新企业发展的建议》三项议案。

这三项议案均旨在促进互联网的进一步发展。其中也有诸多内容，涉及国家管理结构调整和产业战略定位，本报就此对其进行了采访。

有必要设立统一的互联网管理机构

《21世纪》：你提出要从国家层面战略层面重视互联网的规划和建设，设立职责明确的互联网发展统一管理机构。您对现有的机构设置是什么看法，是否需要独立的管理机构来管理互联网产业？

马化腾：国家应制定和实施互联网战略，设立职责明确的互联网发展统一管理机构，从战略高度对互联网的发展进行全盘统筹和有机协调。只有这样，才能更好地利用和发展互联网这一重要战略资源。

从美国、欧盟、日本、韩国等国家的经验来看，其互联网经济的发达都是借助于政府主导的互联网战略的实施，而且政府在不同周期会有侧重的调整战略内容。例如美国的网络战略分为：作为资源空间和基础设施战略的网络发展战略，涉及政治、经济、社会、文化方面的网络发展战略以及网络安全战略。

互联网战略的实施需要更加科学高效的行政管理体制。当前我国的互联网管理体制存在多头管理、缺乏统筹规划的问题，而在美国、韩国、日本等国的互联网战略实施中，统一的互联网管理机构是推动战略成功实施的重要因素，例如美国的FCC、韩国的KCC和日本的总务省等，因此我国有必要设立统一的互联网管理机构。

《21世纪》：你提议要加快互联网基础设施建设，加大对基础电信业务的补贴力度，在您看来，这一措施对互联网发展有何意义？

马化腾：与发达国家相比，我国的网络基础设施仍存在较大不足，仍需进行跨越式提升。目前，我国互联网网速平均速率仅1.774M，排名全球第71位，可以说仍处于“低速宽带”阶段，与世界发达国家相比，我国的互联网建设仍需进行跨越式提升。

从互联网的未来发展来看，各国在下一代互联网、物联网、云计算、移动互联网、三网融合等技术业务变革中面临的机遇和挑战类似，发展起步的差距不大。但是，互联网基础设施是上述技术发展的基础，只有实现高速宽带和无线网络，下一代互联网、物联网、云计算等才可以得到迅猛发展。

因此强烈建议国家高度重视并着力加快宽带中国战略的实施，将宽带网络建设提升到与公路、铁路、机场和电网建设等同等重要的位置，加大投入力度，加速提升我国互联网基础设施建设。

应制定国家层面的互联网发展战略

《21世纪》：制定国家层面的互联网发展战略，这需要政府做什么？是否需要电信领域的相关改革？

马化腾：历史上，每一次工业革命都为后发国家成功实现“赶超”打开“机会窗口”，但中国并未抓住前两次工业革命的机遇。当前，在新一轮技术革新趋势下，中国不能再次“旁落”，应大力发展互联网产业，培养、扶持一批跨国互联网拳头企业和拳头产品，以此加强国际竞争力和国际战略地位。尤其是互联网的竞争与合作已成为当今世界国际竞争与合作的重要组成部分，更是未来国际竞争中处于科技发展最前沿的竞争。

为落实国家“走出去”战略的实施推进，国家应积极参与到与互联网有关的国际规则和标准的制定中，争取话语权。另外，将互联网产业作为一个战略性产业重点加以扶持，并从多方面给予政策配套，扶持民族互联网新产品在国际上的推广应用。

《21世纪》：电信改革进展至今，催生了互联网产业的繁荣，但也留下了很多问题，如电信的南北分割、运营商携号转网的壁垒等，您对中国电信改革下一步如何继续怎么看？

马化腾：在2G时代，腾讯就与电信运营商有大量合作，取得了很多成功。2012年是移动互联网高速迅猛发展的一年，随着千元以下低成本智能手机的发展，今年中国智能手机用户将达到5亿。从互联网的发展来看，移动互联网是大势所趋，移动互联网的产品与传统电信业务的融合度会越来越高。

我们看好移动互联网产品在促进产业共赢方面的前景，希望国家出台鼓励产业链共同发展的政策，放眼未来，进一步支持移动互联网产业的健康有序发展。