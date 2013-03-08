侯小强回应盛大高管震荡：没接到吴文辉辞呈

“目前为止，我还没有接到吴文辉的辞呈。离开的人，提到的原因大部分也都是‘家庭原因’。”3月7日，针对轰轰烈烈的起点中文网变局，盛大文学CEO侯小强在接受本报记者采访时如是说，“值得一说的是，我要对他们的杰出贡献表示感谢，真诚地祝福他们在未来的人生路上有更美好的前程。”

“过去几年，大家的分歧矛盾肯定会有。”侯小强继续说，“事实上只要有两个人存在的地方就会有矛盾，这些都是正常的。而盛大收购起点已有十年，他们早已经是职业经理人了，何来的‘与出资人矛盾’之说？”

此前3月6日，侯小强在致全体员工内部邮件中称，起点中文网部分员工提出辞职，董事会已经批准他们请求，他本人将直接负责起点工作。

更早的传闻则透露，以盛大文学总裁、起点中文网董事长吴文辉为首的起点管理层将可能带领起点中文网的核心骨干出走，连起点的作者也可能一并拉走。甚至很有可能另起炉灶，做一个与起点类似的网站，直接对抗盛大文学。起点中文网目前是盛大文学旗下最核心的资产之一。

上述传闻还称，外界抛来的橄榄枝，是导致起点管理层出走的直接引火索，而起点管理层与盛大资本方矛盾已久，这件事情也很可能给正处于IPO缄默期的盛大文学带来影响。

对此，侯小强回应：“首先，我们还处缄默期，不能对上市事宜发表评论。其次，起点中文网已经是一个非常成熟的平台，任何人的离开都不会对此产生过大的影响。过去挖角的事情也不少，并没有什么伤筋动骨。事实上，我也收到过很多作者发来的短信，表示他们会继续留在这个平台。

有不愿透露姓名但接近盛大投资部门的风投人士则向记者透露：“文学作为盛大旗下目前还未上市的最优良资产之一，从其收入、增长性、影响力、可拓展性及可以对资本市场讲的故事等方面看，我认为这件事情确实对其IPO影响不大。但此事最有意思的地方在于：为什么管理团队要选择在这个时间点走，以及除IPO外盛大文学还有什么样的可能性。”

离职员工是否会被“竞业禁止”？

据侯小强透露，如果起点部分离职员工另起炉灶，盛大文学将不排除使用“竞业禁止”条款。

不过，“竞业禁止”条款是否对吴文辉等另起炉灶创业具备约束力，则要视具体合同内容而定。

有从盛大离职的员工告诉记者，即使其不在盛大游戏部门，但其当年与盛大签署的禁业竞止合同内容仅涉及与盛大核心业务相关的公司，如腾讯、金山、畅游等。此外还有一种情况是，盛大竞业禁止协议仅包括已经存在的竞争对手公司，而不包括新兴诞生的竞争公司。换句话说，吴文辉等仍然存在不受该条款约束的可能性。

不过，为何吴文辉等要选择在这个时间点离开？有消息指出，外界的诱惑是直接的导火索。

“盛大文学高层曾与起点编辑们进行沟通，面对可能上市的诱惑，起点的编辑们本来达成妥协，恰巧此时，一个神秘机构入场与起点高层建立联系，承诺给予足够的发展资金，资源和独立性完全满足起点团队对于网络文学未来发展的自由和需求后，让起点管理层最终选择决裂。”

有媒体报道称，这一神秘机构很有可能是百度，而这一投资意向涉及资金高达亿元。

“这是有可能的。”对此，有业内人士对记者表达他的看法，“去年年底，百度无线的老大曾指出过一个数据，即百度发现用户在用百度无线领域搜索关键词时，有高达35%的搜索内容与热门网络小说有关。而目前在这个领域已有布局的巨头不仅是盛大，还包括腾讯、新浪、网易等。依据这么高的一个百度无线搜索量，百度也很有可能布局这一市场。”

值得注意的是，网络小说在中国非常有群众基础。截至目前，百度仍然在通过“避风港原则”提供服务，这些从起点中文网等原创网站盗版的网络小说内容并不在百度服务器上，用户通过搜索到达的仍是一些盗版网站，但由于这些网站通常视觉丑陋，为改善用户的移动阅读体验，百度会对这些网站页面进行一定转码。换句话说，截止目前，这块业务虽给百度带来很高的搜索流量，但百度的切入方式一直还是盗版。

另一个值得参考的信号是：百度于昨日发布了《2013年中国网站运营趋势报告》，指出低质站点泛滥、对搜索引擎不友好、安全问题严重等是国内网站的三大问题，并强调今年百度的重点是扶持原创类优质网站。

而在这些或那些导火索背后，利益分配等矛盾问题被传闻已埋伏很久。

腾讯科技的报道指出，平时的摩擦，对业务发展的分歧，以及对利益分配的不满，怒气的堆积逐渐变成量变过程。而手机付费阅读时代的到来，是真正产生变量的分水岭，无线服务营收已成为盛大文学非常重要的收入来源，但网络文学地位日趋呈现，起点管理层地位及收益却并未有明显提升。相反，盛大文学日益崛起的无线服务与起点中文网相比，前者工资几乎是后者的数倍。

盛大文学IPO路在何方？

上述接近盛大投资部门的风投人士则从更宏观的层面指出：“事实上盛大文学是一个非常复杂、特殊的模型，首先它由十几个文学网站组成，这些网站的创始人都为草根出身，行为处事与大公司完全不一样，然后被统在一起，最后侯小强空降，而侯本人是新浪出身，更像是一个文人。这样一种情况下，整个管理过程中出现各种磕磕碰碰也很正常。”

“其次在一个企业里，当起点和盛大文学都处上升期时，大家都容易把不快乐的事淡忘，但盛大文学的上市已搁浅一段时间，而且来来回回搞了好几个回合，这种感觉不会很好受。换句话说，已经经历过几次打击，而且吴文辉本人的创业经历也比较坎坷。”该风投人士说。

“事实上，侯小强本人在这个盘子中的股份也不高。”该风投人士继续指出：“虽然上市前离开，会使吴文辉等起点创始团队股份受到一点影响，但即使文学上市，他们获得的真金白银可能也不会太多。再加上外界的诱惑，就造成今天看到的结果。”

如果吴文辉真在资本助推下搅动网络文学市场，对上市屡次受阻的盛大文学不是个好消息。不过，尽管侯小强在接受记者电话采访时颇为激动，但却表示，盛大文学正好将此突变视为一次历史性机遇。

“这就像是一个房子，突然倒了半面墙，但我们可以把它变成一个窗户。”侯小强说，盛大文学也可以迎来更大变革，这包括和娱乐更深度整合、以更开放姿态与渠道合作；赋予编辑更多成长的可能性，成为真正的经纪人；探索更具效果的商业模式等；与作家成为更好的朋友，帮助后者在福利制度、品牌建设等方面做更多事情等。

不过，盛大文学是否真会IPO也存在变数。早在去年底，凤凰传媒就有确认曾与盛大文学接触洽谈收购的消息，但双方未能达成意向。除价格问题外，还有一种说法是，凤凰传媒对盛大文学的内容并无兴趣，看中的是其经营与渠道，因此在初步接触后，双方未继续深入谈判。

有消息称，其时盛大文学的叫价为50多亿人民币，这一叫价或与盛大文学去年中有人突击入股抬高估值有关。去年初，盛大文学所获估值为2亿至3亿美金，但据盛大文学去年6月披露的F-1文件，Orbis旗下基金已斥资1500万美元投资，持有盛大文学1.875%的股份。盛大文学由此获得8亿美元估值。

值得注意的是，这已经不是盛大文学第一次传出被收购的消息。

“被收购而不是IPO的这种可能性也很大。”上述接近盛大投资部门的风投人士指出：此前盛大旗下资产边锋以高价卖给浙报传媒已经是一个很好的资本案例，而陈天桥本人对美国资本市场的心态也不是很好：“他会认为国外市场对游戏业务缺乏理解，或者这个概念不是很被美国资本市场认同，加上中概股目前在海外的悲惨遭遇。而盛大文学如果要上市，也面临着版权的挑战、营收规模的挑战等等问题。”