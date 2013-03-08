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当当网CEO李国庆：偷漏税线下不比线上少

2013-03-08 08:28 | 作者： 宁萌 来源：TechWeb.com.cn 李国庆 当当网

李国庆认为，小企业偷漏税违法，但并不足以破坏市场公平竞争，有规模企业从政府获得了税收减免和廉价土地。

3月7日消息，针对近日人大代表提议向网店征税，并指国平台型电商漏税超过千亿元一说，当当网CEO李国庆在其微博中称，偷漏税，线下不比线上少，线上1000亿夸大了。

正在召开的两会上，全国政协委员、苏宁云商董事长张近东以及全国人大代表、湖南商超连锁企业步步高集团董事长王填提出了对网店征税建议，王填直言全国平台型电商漏税超过1000亿元。此提议一出，引发热议，众多淘宝卖家更是指此为“公器私用、打击对手”。

今天，当当网CEO李国庆也在其微博中发表观点：“1,偷漏税，线下不比线上少，线上1000亿夸大了。2小企业偷漏税违法，但并不足以破坏市场公平竞争，有规模企业从政府获得了税收减免和廉价土地。3，中国是高税负，少提让政府加大税收的招数，多提减免税收。,4，如政府加大对网上税收监管，对天猫和淘宝网等商家的过去逃税行为，我呼吁既往不咎或特赦。”

事实上，针对电子商务行业是否征税的讨论在2011年就有提出。当年6月，武汉市国税局向淘宝某女装网店征税430余万元，成为国内首张个人网店征税单。

此外，对于电商漏税超过千亿元一说，全国政协委员、国家税务总局副局长宋兰在媒体的采访中回应称，电商漏税超千亿元说法没有深入调研，企业本身不可能去判断这个事情，下这样一个结论有点盲目。

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