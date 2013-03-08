|个人中心 | 退出 | 登陆 | 注册 | 订阅
未完成

“小裁缝”周成建的坚持：米饭馆or饺子？

2013-03-08 08:33 | 作者： 郝凤苓 来源：21世纪商业评论 成建 饺子馆 裁缝 米饭

对于周成建和他一手创办的美特斯.邦威(下称“美邦”)而言，刚刚过去的2012年，不是个顺利的年份。

这一年，中国的服装零售企业大面积陷入高库存危机。根据Wind的统计，2012年上半年，纺织服装行业87家上市公司的累计库存高达732亿元，而2011和2010年同期的数据分别是699亿元和501亿元。

美邦也不例外。2011年底，美邦累积的库存达25.6亿元，创历史纪录。进入2012年，清库存成为美邦的重要任务。财报显示，仅去年上半年，美邦就清理掉8亿元库存，速度之快甚至引发了外界的质疑，进而导致其股价大幅动荡，市值曾在两天内蒸发12.8亿元。至2012年第三季度末，美邦仍有近22亿元的库存在手。

而与传统服装零售的困境形成强烈反差的是，淘宝“双十一”活动一天的销售额就达191亿元，同比增长260%。

这是周成建进入服装行业近30年碰到的前所未有的挑战。周成建接受本刊专访时表示，服装零售业必将面临洗牌，有人注定被淘汰出局，但这对于美邦而言，未必是一件坏事，“因为各种力量会唤醒你去思考更多事情”。

这是周成建从过往经历中总结出来的逻辑。1989年，周成建开始以“前店后厂”的形式经营服装，生意红火。到2000年时，他遇到了瓶颈。当时，其经营模式全是批发，客户都来自温州，但由于管理粗放无序，他与经销商天天吵闹，难以为继。改变原有的经销商结构势在必行。2001年，周成建重金邀请郭富城作为形象代言人，一夜成名，吸引了全国各地的经销商，美邦也从此构建了新的管理制度和流程，并逐步发展至今天上百亿的规模。

“1989到2012年，12年一个周期，每个周期的最后一年都遇到调整，这个规律很有趣。我觉得社会、企业和人都是螺旋式上升的，转一圈回来又重新开始，但这一圈转下来你就不一样了。”周成建认为。

今年48岁的周成建迎来了人生的第四个本命年。中国民俗中，有关于本命年“不吉利”的说法。但周成建更愿意相信自己那套“宿命论”，并断定2013年将是美邦下一个12年周期的起点，也是中国服装零售业的新起点。

这一次，他能应验吗?

“米饭馆”or“饺子馆”?

库存背后并不是供应链出了问题，而是源于美邦的多品牌战略。

库存是周成建无法回避的话题。2009年底，美邦的库存数据为9亿元，2010年底其库存规模已攀升至25.48亿元，较年初增加183%。2011年一季度，其库存规模曾超过30亿元。美邦的存货周转天数从2008年的80.2天，增加到2009年的97.39天，2010年和2011年又分别激增到154天和167天。

在本土女装品牌“浪漫一身”的总经理杨涛看来，供应链的反应速度是影响库存周转的因素之一。近年来，受人工成本上涨、招工难等因素影响，一些服装加工厂难以保证供货时间和品质。对于将生产外包的服装品牌而言，其供应链的反应速度也受到拖累。反观以快速周转著称的Zara，其50%的产品靠自有工厂生产，美邦则将生产全部外包。

但周成建认为，美邦的库存背后并不是供应链出了问题，而源于美邦的多品牌战略，“过去几年追求的东西太多”。

早在2007年，Meters/bonwe品牌就为了延展消费群体，细分为“校园”和“都市”两大系列。2008年8 月28 日美邦上市当天，周成建对外推出主打22-35 岁职场白领的新品牌ME&CITY，还在2008 年下半年进行内部组织架构调整，将Meters/bonwe 和ME&CITY分成两大事业部运作，以适应多品牌战略的发展。

2009年，美邦推出童装品牌MCKIDS(米喜迪);2010年，美邦推出了网上专供品牌AMPM;2011年，美邦推出定位都市时尚的系列品牌“TAGLINE”、童装品牌“MooMoo”和鞋类品牌CHIN(祺)。

但结果令周成建失望。仅ME&CITY就严重拖累了美邦的业绩，2009年其销售业绩只有3.5亿元，与10亿元的目标相去甚远。2010年和2011年也分别只有6.9亿元和9.9亿元，因此，2009年第三季度净利润出现负增长。美邦在财报中承认，多品牌的扩展和设计款式的日益丰富，导致存货规模持续增长。

“美邦上市后，想通过多品牌战略给消费者更多选择。但今天来看，这个方向是错误的。”周成建做了这样一个比喻：最初的美邦是一个米饭馆，上市后增加了面条、水饺，甚至还想提供一些鲍鱼和鱼翅。最终由于品类太多，每个品类的差异化和精细化做得不够，导致消费者搞不清楚美邦到底是米饭馆还是饺子馆，美邦也无法准确预估究竟多少人吃米饭，多少人吃水饺，供需失衡，于是出现了库存。

所以，2012年底，周成建在美邦内部提出了“回归”的目标，从2013年起不再横向拓展新品牌，而是聚焦已有品牌，突出差异化。比如，在目标人群上，Meters/bonwe聚焦于16-25岁的年轻一族，ME&CITY则主抓30-35岁的成熟白领。在风格上，如果Meters/bonwe是“米饭馆”，ME&CITY就是旗帜鲜明的“饺子馆”。

目前，无论中国动向、李宁，还是后起的安踏、特步、匹克，都采用“品牌+批发”模式，即扮演品牌商的角色，负责前端的品牌营销、产品设计和生产，后端的零售全部交给代理商去做。中国动向董事局主席兼CEO陈义红认为，这一模式下，只要货批发出去，对品牌商就形成了销售额，所以品牌商不会关注零售端的变化。一旦代理商高估了市场需求，多备货，库存就出来了，就会向品牌商要支持，要账期，甚至要求退货，否则合作关系就可能破裂。“被绑架”的品牌商不得不给。

但周成建认为，美邦与体育类品牌的情况不同。

10年前，美邦也是纯批发模式。到了2000年前后，“各省的代理商都过来讨价还价”，这让周成建觉得“不对头”。他立即启动了直营模式，把一线城市、省会城市、直辖市等难做的市场全部改为直营店。2001年，美邦直营店达到48家，占店铺总数的11.1%。2001—2007年，美邦全国店铺数量的年复合增长率为30.37%，其中直营店为33.44%，高于加盟店的29.95%。2006年，美邦又针对加盟商启用订货会制度，一般不允许退货，将部分库存任务转嫁给加盟商。

目前，直营店和加盟店对美邦的营收贡献为5:5。“今天光直营这一块，如果我转成批发模式的话，一年至少可以多赚6亿利润，但10年前我就坚持，我要的是品牌如何持续，而不是财务利润。”周成建认为，中国服装企业的批发模式与Nike、Adidas的做法类似，即只做品牌商，不做渠道。但差别在于，中国品牌商缺乏对经销商的品牌号召力。所以，中国服装零售行业目前最核心的危机不是库存，也不是互联网，而是品牌力的缺失。而美邦的品牌力做得也不到位。

2012年，周成建思考最多的，是如何构建与国际接轨的品牌力，让消费者真正持续地选择美邦。过去周成建以擅用形象代言人著称，从郭富城到周杰伦、林志玲。从2013年起，周成建不想将筹码全放在代言人身上，而是把分布在全国的几千家门店打造成美邦的形象代言人，在美邦店里不再是简单的静态产品的比价，而是一种生活态度的展示，有氛围，有品质，有价格竞争力。

“小裁缝”的坚持

人家评价我好坏我无所谓，我就是我。

周成建缔造了一个从乡村裁缝到服装巨富的励志故事。1993 年，周成建开创美特斯.邦威系列品牌，其后，美邦凭借“生产外包”、“加盟+直营”的轻资产模式迅速崛起，成为国内休闲服饰的领头羊，销售规模已破百亿。在2012年福布斯富豪榜上，周成建以170.1亿元的身家位居第19位。

但创业30年来，他一路跌跌撞撞。1980年代，周成建贷款30万元创立服装加工厂，把方圆几十里口碑不错的裁缝集中到一起，每当有客户下单，就组织这些乡村裁缝加班加点赶制。结果，第一个订单就差点让他破产：客户因产品质量欠佳，拒绝付款，最后周成建付完众裁缝的工钱后，所剩无几。

2012年是周成建的另一个坎。其实，在2011年时，他已经意识到，每年30%以上的增长不可持续，但对于2012年，美邦还是按照增长30%的目标设定了预算。在收入增长放缓的情况下，收支失衡是必然的。

“如果在2011年提出2012年零增长，所有的预算按零增长的目标设置，2012年的状况就会好很多。”周成建事后检讨，“还是说明自己格局不够，没想明白”。

周成建觉得，个性决定命运，态度决定企业能走多久，“有些企业家的格局非常大，比如说马云郭广昌、柳传志、王石，他们的格局非常大，是运筹帷幄型。我是属于冲锋陷阵型的。”

出身于浙江青田县一个清贫农民家庭的周成建很勤奋，坚持每天早上8点多进办公室上班，他也很谦卑，常以“小裁缝”自称。不过，在离职员工眼里，周成建是一个强势、要求完美的老板，也有着出了名的坏脾气，美邦这些年业绩的起落以及高管离职，一定程度上都与之有关。

“人家评价我好坏我无所谓，我就是我。”周成建表现得毫不在意。其实，这些年，他也在改变。比如，他以前总希望空降一个职业经理人，给他赚很多钱，解决企业所有的问题，一旦发现这个职业经理人做不到，就失去耐心。后来他发现，用人要有标准和可量化的评价体系。

但周成建最固执的一点，是对做裁缝的坚持。这在民营企业家中，算得上异类。在房地产、光伏大热之际，中国大批民营企业家都“跨界”赚快钱，周成建则坚持只做“裁缝”，“如果再给我一万次选择，我还会选择做这个。”周成建说，“实体企业为什么缺乏强大，就是因为缺乏坚持，只有耐得住寂寞，坚持了，才能活得越来越好。”

“小裁缝”的人生轨迹

1984-1985年，周成建在老家与朋友合伙开办服装加工厂失败。

1986年，周成建从老家到温州创业，1989年以“前店后厂”的形式经营服装生意。

1993年，周成建开创美特斯.邦威系列品牌，其后凭借“生产外包”，“加盟+直营”的轻资产模式迅速崛起。

1997年，由于美邦全部采用“外包生产+批发”的虚拟经营模式，企业运作不畅，一度接近垮台。

2001年，周成建重金邀请郭富城作为形象代言人，吸引了全国各地的经销商，美邦开始构建新的管理制度和流程，开启日后百亿销售序幕。

2012年，美邦高库存压身，多品牌策略失效。

2013年，周成建迎来人生的第四个本命年，并宿命地认定，这是美邦下一个12年周期的新起点。

  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

专栏

何振红

《中国企业家》杂志社社长

何伊凡

《中国企业家》编委、执行总编辑

袁茵

《中国企业家》资深记者，关注互联网...

秦姗

《中国企业家》高级记者，关注TMT、跨...

邹玲

《中国企业家》记者，关注文化领域。...

朱汐

《中国企业家》生活版记者，关注更有...

房煜

《中国企业家》高级编辑，关注消费、...

马吉英

《中国企业家》高级记者，关注汽车、...

黄秋丽

《中国企业家》主笔，关注地产等领域

杨婧

《中国企业家》助理总编，关注TMT、航...

冀勇庆

《中国企业家》主笔，IT届第一把写手

马钺

《中国企业家》资深记者，关注体育、...

昝慧昉

《中国企业家》资深记者，关注消费、...

袭祥德

《中国企业家》编辑总监，关注能源、...

萧三匝

《中国企业家》高级编辑，关注思想、...

林默

《中国企业家》记者

赵芃

《中国企业家》记者

伏昕

《中国企业家》记者

王瀛

《中国企业家》记者

周夫荣

《中国企业家》记者

京ICP备13041123号　京ICP证130457号

思拓合众