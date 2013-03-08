郭台铭对夏普引入三星大为光火：鸿夏恋或泡汤

3月7日消息，根据台湾媒体《精实新闻》报道，在夏普宣布结盟三星前的5日下午，位于大阪市的夏普总部弥漫着一股紧张氛围，主因夏普社长奥田隆司、会长片山干雄原先预定于5日傍晚和鸿海董事长郭台铭举行的首脑会谈紧急遭到中止。

夏普6日宣布与三星电子结盟，三星将取得夏普约3%股权、而夏普则将扩大对三星的面板供应；夏普此举主要是希望提高低迷的面板产能利用率，双方均受益。然而此事却让鸿海陷入囧境，因为2012年3月，夏普与鸿海集团签署协议，后者将以每股550日元(约合6美元)的价格收购夏普9.9%股份。本次交易很可能让鸿海入股夏普的交易彻底泡汤。

日经新闻7日指出，在夏普宣布结盟三星前的5日下午，位于大阪市的夏普总部弥漫着一股紧张氛围，主因夏普社长奥田隆司、会长片山干雄原先预定于5日和鸿海董事长郭台铭举行的首脑会谈紧急遭到中止。

根据夏普人士透露，夏普原先计划利用上述首脑会谈向郭台铭告知与三星结盟的事项，并希望藉此获得郭台铭的谅解，不料郭台铭提前获知该结盟讯息，故火大取消该首脑会谈。

据日本媒体J-CAST报导指出，关于市场忧心结盟三星恐让夏普及苹果的技术情报外流给三星一事，夏普发言体系表示，与三星之间仅止于资本合作(金钱关系)及面板供应，双方并未签署技术合作等相关契约，故夏普与三星既不会进行共同研发也不会进行技术提供，加上三星完全不会介入夏普的经营、也不会进行董事派遣，故应不会发生技术外流的问题。

夏普并指出，正持续和鸿海就资本合作一事进行协商，且并努力让双方的资本合作得以实现，而此次和三星结盟完全和鸿夏恋没有直接关系，且向鸿海说明之后也已获鸿海的理解。