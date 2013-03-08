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雷军：VIE协议是现有体制下聪明人的妥协方案

2013-03-08 08:47 | 作者： 乐天 来源：腾讯科技 雷军 聪明人 体制 方案

雷军说：“谁都知道VIE是绕了十万八千里路，这个路上还有风险，毫无疑问，今天的制度要想把这个路修通，不容易，需要更强的政治智慧。”

 雷军：谁都知道VIE是绕了十万八千里路还有风险

全国人大代表、小米公司创始人雷军

3月8日消息，苏宁云商集团董事长张近东百度CEO李彦宏关于VIE提案的交锋再次让VIE协议成焦点。小米科技董事长雷军昨日谈及VIE协议时表示，这是现有国家体制下一大群聪明人想出来的一个妥协方案。

此前，张近东公开表示反对VIE模式，称如果过多开放、过多引入这种模式，会对产业造成不利影响。李彦宏则表示，VIE存在十几年，但当初设立这个结构环境已发生变化，靠这样相对过时规定来制约产业，会制约民营经济发展，应该把各种各样限制取消。

这也被认为是张近东与李彦宏公开较量。对此，雷军表示，VIE是变通模式，本身也有国家相关政策监管。按照政府报告观点来说，改革进入深水区，要深入改革开放不动摇。现在需要考虑的是能不能把这些路都修正，所以单纯讨论VIE结构没有意义。

“谁都知道VIE是绕了十万八千里路，这个路上还有风险，毫无疑问，今天的制度要想把这个路修通，不容易，需要更强的政治智慧。”

雷军认为，李彦宏往左边绕，张近东说往右边绕。他们目标都是善意的，只是方法不一样。“一个是提倡完全开放，一个是建议缩紧政策，给他们另外一条路，但都是要解决VIE绕远路的问题。”

实际上，李彦宏也曾公开澄清：“网友可能就误解了，以为张近东提的VIE我也提了VIE，两个掐起来，其实不是这样子的。”李彦宏说：“我后来也跟张近东沟通过，他觉得我说的没问题，我也觉得他说的没问题。”

李彦宏称，每个人所处的环境不一样，感受很可能是不一样的，需要强调的是，自己和张近东说的应该不是一回事，大家有很多误解。

据悉，VIE模式是一种资本运作模式，在国内被称为“协议控制”，是指境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离，境外上市实体通过协议方式控制境内业务实体，业务实体就是上市实体的VIEs(可变利益实体)。

自VIE模式在中国互联网行业应用以来，政府监管层大多采取默许态度，但国内始终缺失将VIE模式正规化、制度化的相关举措，在投资并购、牌照发放等方面对VIE结构企业也存在多种限制，政策的随时调整加大企业对VIE模式的运用风险。

此前，因支付宝控制权争夺，监管部门曾避而不谈的“协议控制”被搬上台面，不仅令阿里巴巴董事局主席马云形象受损，也引发一场“蝴蝶效应”——因为对VIE架构担忧引发上市难，因为上市难进而引发多起VIE架构纷争。

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