李书福七亿港元买矿 或为儿子接班做铺垫

业内人士称，未来发展过程中扩大企业在原材料市场的占有率并成为该市场的龙头企业是吉利的理想状态，若是出现良好趋势，吉利以矿产、钢铁作为副业也未尝不可。

3月7日，洪桥集团发布公告称拟召开股东特别大会，将审议该公司与浙江吉利控股集团有限公司在3月5日所订立的认购协议。此次认购协议为可换股债券，为五年到期、涉及金额约7.4亿港元。如果这次增资成功，吉利汽车将成为洪桥集团的第二大股东。

值得注意的是，此次吉利汽车增资洪桥集团构成关联交易，是因为浙江吉利董事长李书福之子李星星持有洪桥集团的股份，这一认购协议让李书福和李星星的父子关系公之于众，有声音称李书福是在为子承父业做铺垫，而有分析人士称，李星星在此过程中获得的实际经验对于其今后担任掌门人大有裨益。

进军铁矿石领域

公开信息显示，洪桥集团主要从事研发以及勘探矿产资源、钢材产品以及有色金属（包括铜）贸易及多晶硅产品生产和销售。

洪桥集团2010年4月16日发布公告称拟收购SulAmericanadeMetaisS.A.（简称：SAM），据公开的信息，SAM为一间在巴西注册成立的私人公司，主要在巴西米纳斯吉拉斯州及巴伊亚州经营铁矿资源识别及开采，其连同所属公司持有94张探矿许可证。

为了达成协议，洪桥集团需要向卖方支付3.9亿美元（约24.25亿人民币）。为实现对SAM的所有权，该公司必须尽快寻求额外融资以进行收购事宜。

而牵手吉利或成为选择。根据协议，此次认购可换股债券不带利息。认购协议涉及金额为7.4亿港元，而换股价为0.37港元/股，折价率约74%。

洪桥集团在公告中表示，浙江吉利意在全球拓展其汽车制造业务，汽车制造使用大量的钢铁，钢铁占其制造成本的比重较高。浙江吉利投资该公司，间接参与了该公司在巴西的铁矿石业务，有利于其透过公司的铁矿石业务与钢铁企业建立产业联盟，也是对冲钢铁价格波动的重要手段，是浙江吉利整个汽车产业链的合理和重要延伸。

有研究报告指出，总体来看，钢铁在汽车行业整体生产成本中的平均比重为15%，对于零部件制造及商用车制造的影响较大。投资铁矿石项目是不是意味着吉利集团未来战略上的一个变化？

“开拓产业链条对于剔除原材料市场泡沫有一定积极作用，吉利的作为值得肯定。”中投顾问高级研究员李宇恒在接受《证券日报》采访时表示。

“矿产、钢铁等是汽车制造的主要原材料，汽车企业掌握部分原材料业务对于稳定其生产线有莫大益处。”李宇恒表示，“借此机会，企业能够在上游原材料市场获得部分话语权，间接控制汽车制造成本，进而扩大企业的营收空间。吉利历来强调自主研发，延长产业链条有利于其专注研发过程，规避部分市场风险。”

目前来看，将产业链条延伸至上游原材料市场以确保原材料供应、降低制造成本是吉利当前的战略构想。“此举有利于其进一步巩固研发环节在企业中占据的比例。未来发展过程中扩大企业在原材料市场的占有率并成为该市场的龙头企业是吉利的理想状态，若是出现良好趋势，吉利以矿产、钢铁作为副业也未尝不可。”一位业内人士表示。

亦或为儿子接班作铺垫

在这次认购协议中，李书福之子李星星也予以公开。公告显示，李星星持有浙江吉利10%的股权，而李书福则持有90%的股权。公开的资料显示，李书福出生于1963年，白手起家创办了吉利集团，而今已至耳顺之年，未来公司接班人或将成为公司考虑的重要问题。

“就李书福对吉利的战略规划来看，成长为具备国际竞争力的汽车企业是其野心所在，培养合适的接班人是完成其战略目标的关键部署。”李宇恒表示。

而此次与洪桥集团联手，与资本运作大师贺学初也有关联。

贺学初为香港资本市场上有名的资本玩家，擅长以“借壳”取胜，据媒体报道，2002年贺学初曾将连续5年亏损的南华信息科技重组后更名为吉利汽车。贺学初通过洪桥资本于2007年10月正式控股洪桥集团。

在去年1月，李书福之子李星星进入洪桥资本。据洪桥集团公布的公告显示，李星星持有洪桥资本32%的股权。

李宇恒表示，企业传承中需要培养接班人对于企业文化、经营理念、管理系统等方面的认识与掌握，因此，让李星星参与到企业的经营中是必要条件。李星星在此过程中获得的实际经验对于其今后担任掌门人大有裨益。