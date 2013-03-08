婚介“小龙女”龚海燕：设定6到8年 享受第二次创业

和第一次创业相同的是，龚海燕在一个全新的领域开始了新的冒险；和第一次创业的不同之处是，这次她有了更为充足的资金以及经验

“有人评价说你是女强人吗？”

“当然，我从上学到做企业都十分要强，什么事都努力做到最好。”

熟悉的人都知道，这是标准的“龚海燕式”回答方式。10年以前，龚海燕选择了一条很少人选择的路，在毫无资金、背景和人员的前提下，自己创业。当世纪佳缘（DATE.NASDAQ）终于在纳斯达克上市后，创始人龚海燕宣布离开，如同10年前一样，如今龚海燕又成了一名创业新人，进入一个她从未涉足过的领域——教育。

创业与放下

回顾创办世纪佳缘，是缘于在婚介所被骗的不愉快经历。那时的龚海燕还在复旦大学读研究生，和大多数追求知识的女性一样，迫于父母的催促，龚海燕尝试到婚介所找对象。

交了500元钱以后，龚海燕进入了该婚介所的网站。但发现发出的数封邮件都石沉大海，完全没有回应。在拨打了其中一位男士的电话后，对方十分吃惊地告诉她，自己从来没有在该婚介所登记过。

那时的龚海燕年轻气盛。不愉快的征婚经历让她萌生了自己办网上婚介的念头。1000元钱买到域名和空间，自己学习网页制作。于是就有了后来的世纪佳缘的雏形。

“至少今天，年轻人知道通过网络这个工具可以找对象。”龚海燕告诉《第一财经日报》。小龙女，这个标签让龚海燕与世纪佳缘十分密切。从创始关系到品牌形象，尽管她早已不是公司的第一大股东。2010、2011两年，龚海燕带着自己的创业故事频频亮相《天天向上》等热门综艺节目，不仅快速地将世纪佳缘发展成第一家上市的婚恋网站，也让“网络第一红娘”成了龚海燕最明显的个人标签。

世纪佳缘上市的时间并不长，但用户数已经积累到了数千万，在很多人眼中，婚恋网站方兴未艾，未来光明一片。但在龚海燕眼中，人生的第一个梦想已经基本完成。

2012年底，她辞去联席CEO一职，转任联席董事长，退出了世纪佳缘公司的日常运营和管理。对于请辞的理由，龚海燕这样写道：“在婚恋交友领域，我已经做到了巅峰。于我本身而言，很难再上一层楼了。我开始讨厌本身变得平庸和无所作为，这种反思让我作出了放下的决定。”

“对很多创业者而言，上市本身就是一种结果。”在龚海燕的词典里：拿得起、放得下才是最好的人生态度。

享受二次创业

“这么多年，我很少旅游。虽然公司（世纪佳缘）在美国上市，我实际只去过两次美国，第二次是为了上市路演，第一次是为上市路演作准备。”

正是因为两次去美国的经历，让龚海燕萌发了第二次创业的冲动。“我在美国路演的时候，完全听不懂也说不了，只能依靠CFO给我翻译。”

去过纳斯达克上市的企业都知道，投资人问答环节是路演中非常重要的一个部分。中国股市是以散户为主，而美国股市以机构投资者为主。因此这个环节对于上市企业而言，生死攸关。冗长的翻译部分，让龚海燕浪费了一半时间。

“我记得我高考英语是138分，成绩非常好。4级、6级英语成绩也是优秀。但完全不实用。中国人的应试教育是个世纪难题。”

和其他人处理尴尬的方式不同。龚海燕回国后第一件事情就是报了一个外语培训班。但随后发现，由于交通和时间问题，想如期完成课业几乎不可能。于是，龚海燕又一次想到了创业和互联网。“我想互联网能改变一切。”

一切发生得太快，龚海燕并没有给自己留休整期。在离职世纪佳缘的第二天，龚海燕就到91外教网上任，开始为这家新公司招聘员工。目前，龚海燕持有世纪佳缘19%的股份，为其第二大股东。2012年10月，她将全部股份托给Pangu信托基金打理。

和第一次创业相同的是，龚海燕在一个全新的领域开始了新的冒险；和第一次创业的不同之处是，这次她有了更为充足的资金以及经验。

91外教网站公司简介显示，这家网站主要通过互联网远程音视频实时互动的方式，对用户进行英语口语培训。其主要面向留学生及对外投资人士等。目前已经开始有了付费用户。

挑战与价值

“我是一个理想主义者。”龚海燕这样描述自己，和其他男性创业者一样，龚海燕保持着每天工作十几个小时的习惯。“创业就是这样，你很难停下来，不去思考。”

在线教育领域是朝阳产业，也是资本竞争的一片红海，过去两年，在国外，Lynda.com持续盈利，并获1.03亿美元投资，交互式在线课程网站Coursera先后融资2200万美元，在线教育平台Udacity亦完成1500万美元B轮融资。在国内，2012年公开的几笔投资同样看好这一领域，启明创投1500万美元投资在线语言培训公司TutorGroup，贝塔斯曼向传课网投资，以及徐小平向“拓词”投资100万元等。

“我知道竞争激烈，但也代表大家都看好这一领域。”龚海燕这样理解。这次的创业相较第一次创业更有挑战性。“世纪佳缘完全是一个互联网公司，91外教还有线下的部分。除了线上的形式以外，教授的内容更重要。”在龚海燕的计划中，为了让91外教更有竞争力，全部聘用外籍教师，专注内容，更像是华尔街英语的线上版。

而目前未解的难题还有很多。一个公司发展的过程中一般需要经历三个阶段，第一个阶段是生存，第二个阶段是成熟，最后一个阶段是飞跃。在龚海燕看来，91外教首先要解决的是生存的问题。

对于第二次创业，龚海燕给自己设定的是6到8年时间。“我想在45岁退休。到时好好陪陪家人，现在亏欠他们太多了。”