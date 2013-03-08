张近东继续炮轰淘宝 指责马云把公众往政治上引

3月7日讯，今日中午，苏宁总裁孙为民继续发微博对淘宝网进行炮轰，称线上交易已经严重威胁到线下实体交易，并指责马云：“一谈规范竞争，就把公众往政治上引。”电商业内专家对大智慧表示，国家目前对电子商务依然持鼓励态度，张近东的两会议案并不会在政策层面有上起到太大的效果。

7日中午12点04分，苏宁总裁孙为民发表了今日第一篇针对马云和淘宝网的微博，微博中暗指淘宝的发展已经到了不可忽视的地步：“大家是否还记得去年的11.11……中国一天的社零总额约480亿到500亿，11.11一天淘宝系成交191亿，加上其他电商的销售，那一天网上的销售已经超过250亿、已经超过线下。”

他指出，马云去年底之所以敢和王健林进行1亿元的对赌，是因为马云看到了淘宝的实力：“马云看到了十年后（原文为“前”）的底牌，他才说不打没有把握的赌。”

孙为民还暗指马云不敢直面公平的市场竞争：“为什么一谈规范竞争，就把公众往政治上引。”

深圳市电子商务服务中心首席顾问,英鹏兰德-中国新经济智库总监、EC领域高级研究员冯玉麟对大智慧表示，其实早在09年，国税总局就针对电商的税务征收问题进行过广泛的调研，12年也再次做过研究讨论，但是由于对于“电子商务公司”这一名词涵盖的范畴难以界定（如有的企业既有线上经营也有实体经营），且我国的电商行业还处在一个并不规范的成长期，对其征税的方案一直没有贯彻到政策领域。

“现在国家主要抱着鼓励和支持的态度，促进这个产业的发展。短期来看，并不会出台相关的征税法案。”他表示，由于身份特殊，张近东的议案受到广泛关注，但并不太容易会触及到政策层面。

“其实现在有很多网商都自觉纳税，避免"商业原罪"”，冯玉麟说，“如一些B2C的网站当当、卓越等，都允许顾客在订单中选择要不要发票，天猫也有很多大的商家，出售的商品都是带发票的。其实很多网商也很关注这个问题，他们不希望自己成为偷漏税的一份子，但是电子商务这个行业十分复杂，真正要征税的话，需要太多的研究和讨论，很多具体情况也要具体分析。”

深圳市电子商务服务中心主任助理洪培林表示，自2012年全国首个电子商务可信交易环境建设试点落户深圳到现在，这个试点范围已经拓展到多个地区，这表示政府还是十分鼓励和支持电子商务发展的：“目前，大部分地区的政策还处在对电子商务的研究和认定阶段，小部分地区会对一些电子商务的龙头企业进行税收的减免来鼓励他们的发展。等到税务常规化的阶段，还需要一段时间，现在还为时过早”。