互联网女掌门的创业感言：男人世界里用产品说话

中国女性适合互联网创业吗？这个问题可从两方面看。

一方面互联网的飞速发展给女性提供了更多创业机会，因为网络创业带给男女较为平等的创业条件，而如果能将敏感、韧性、亲和力强等女性独有的特质融入商业决策，那么也不失为女性得天独厚的优势。

另一方面，女性创业通常会遇到比男性更多的问题。有分析认为，妇女的创业至少存在着三大瓶颈。首先是事业与家庭之间的平衡关系；其次，女性创业获得投资的难度远比男性要大；最后，如何选择更适合女性的项目是个难题。

因此国内的现实就是，一方面，据统计目前淘宝的注册用户中，７０％以上是女性；另一方面，现在互联网公司的CEO大部分为男性。

值此三八妇女节之际，我们选择了三家比较知名的由女性领军的互联网公司，且听这些女掌门如何说。

上方网CEO王紫上：在男人的世界里用产品说话

虽然上方网CEO王紫上“觉得互联网是无私的、成熟大度的，跟母亲在家庭中起的作用是一样的。母亲在家庭中起主导作用，在这个互联网时代，女性也会起到这样的主导作用”，但实际上，创业多年的她，还是深感当前的互联网还是男人的世界。

她说：“在创业过程中韧性非常重要，确实是这样。在这创业十年中，我经历的东西特别多。可能很多姐妹觉得：紫上你做得还不错啊。这是因为我自己曾经把自己掰碎了，然后再重新组合成一个新的我。”

王紫上说，身为女性，很难融入互联网通行的圈子里。她举例称自己在创业当初，曾有意隐藏自己在网络上的性别特征，以此来融入互联网圈子。但在现实生活里，性别之间的差异仍然会让她感到尴尬：“我发现很多男人的圈子你是很难融进去的。他们喝酒、抽烟、去酒吧，我觉得我很难融进去。所以他们每次都说，紫上你每次开完会就走了，我们都去疯了。我是觉得我靠这种独特的个性生存到现在。有一次我们去深圳开会，好几个特别好的朋友晚上说去干吗干吗，都不带我去玩儿。”

不过，即便存在种种困难，在王紫上看来，互联网仍然是以产品为导向的，这里不分男女性别，谁的产品做得好、获得用户的认可，谁就有立足的机会。王紫上认为应该放下对性别的偏见认知，将目光回归到产品本身，不管是女性创业者还是男性创业者，让产品说话。

优米网CEO王利芬：工作中没有性别特色

“做什么样的女人不是你可以选择的，你的DNA已经带上了。” 优米网CEO王利芬说，“比如我，我是一个特别不愿意让别人主宰命运、特别不愿意看人家脸色行事的人。”

因此，从武汉大学中文系老师到中央电视台《新闻调查》知名记者再到一手打造出的名牌栏目《对话》、《赢在中国》……就在其电视事业做得轰轰烈烈时，王利芬突然离开央视自主创业，开办了网络电视“优米网”。

王利芬说自己在工作方面基本上是没有什么性别特色的，“我在中央电视台的时候，每天上厕所时必须找到那个裙子的标志，才知道该进哪边厕所。但有一次和制片人谈着谈着，谈到男厕所边上时，他说‘你进那边’，以前我的工作里都没有女性意识，后来经他这么一提示，让我觉得工作中还是要考虑性别差异，比如上厕所时。”

她在第七届中国网商大会的女网商论坛环节中表示：“说老实话，女人也好男人也罢，其实核心词都是人，而形容词永远是形容词，这是我自己的理解，每一个人的理解都不一样。”而且除了这一次，她不参加所谓的女性论坛。

从央视主持人华丽转身到优米网创始人，年过半百的王利芬觉得这两种角色最大的不同在于互联网的不确定性，不像在央视走的路是知道下一步该怎么走。她的人生道路正如她曾说过那样：“我永远在主宰我人生的命运，即便我的命运被别人主宰过，我也要把它扳回来，重新主宰。”

乐蜂网创始人李静：电商圈比电视圈更复杂

都说娱乐圈太复杂，那么电商圈又如何呢？身跨两圈的乐蜂网创始人、《超级访问》主持人李静说：“娱乐圈顶多红毯踩裙子，背着说坏话；电商则会明着说，或者会出现一群人来骂我。我们（电视）圈的那种上位方式，现在看起来还是小儿科，我终于明白了商业圈更加复杂。”

2月25日，乐蜂网发声明称，乐蜂网近日收到多家美妆品牌供应商投诉，某同行美妆类电商向品牌供货商发出邮件和短信通知：不得向乐蜂网提供同等或更高的促销支持，否则所有损失将由供货商承担，且将面临账期延长或停止合作的可能。这个同行暗示的显然就是同属化妆品电商的聚美优品。

2月27日，乐蜂搞了一年一度的“桃花节促销”，而聚美优品也将周年庆时间从去年的4月提前一个月至3月1日。去年6月，李静与聚美CEO陈欧曾在微博上公然互戗。而两家这么明攻暗打，也被认为是为了提升自己网站的知名度、关注度及流量。

这一套玩法，在电商圈、娱乐圈中都不陌生。

李静正好身跨两个圈。她最近在接受采访时说：“我一直在把电视和电商这两个行业进行比较，电视才是B2C，用户就是遥控器，管你是什么节目，不看就换。这点跟消费者一样，无论打了多少广告，不好看就会忘记。”不过，“电商圈的人比电视圈的人黑倒是真的”。