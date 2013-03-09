施正荣被逼退，无锡尚德3月底进入破产保护程序，国资背景的无锡国联接手重组新尚德 新“国企”？

“企业兴盛或衰退、股市繁荣或崩溃、战争与经济萧条，一切都周而复始，但它们似乎总是在人们措手不及的时候来临。”

中国光伏产业教父、尚德创始人施正荣万万没有料到，在引领了一场光伏行业声势浩大的造富运动后，被无情地阻挡在他开创的实业殿堂之外。如今摆在他面前的是被赶下董事长之位、无锡尚德将破产重组由国资接盘，以及或将接受有关关联交易与利益输送的审查……

10多年的光环黯然失色，除了反思对国际市场判断失误、价格战策略带来的负面效应，施正荣更应该反思的是，一个处于“钱景” 行业的领跑企业如何遏制其内在的非理性冲动，以一种稳定的心态持续成长；一个在政商关系复杂的中国大环境下拼搏的企业家如何为企业争取到长远的发展机会， 而不是只为短时做大做强。

一直处于旋涡中的无锡尚德太阳能电力有限公司(STP.NYSE，以下简称“尚德电力”)再起波澜。

3月4日深夜，尚德电力公告称，施正荣正式辞去董事会主席职务，该职务将由原独立董事Susan Wang(王珊)接任，这离去年8月15日施正荣离任尚德CEO，CFO金纬出马仅7个月。

不过，短短一天之内，事情却又发生了戏剧性的逆转。3月5日，施正荣发布个人公告称，董事会废除其职务没有法律依据，是错误、非法且无效的，他将采取一切必要措施保护公司，使其免受非法行为伤害。同时，他仍将作为公司执行董事长，服务于公司，并指导公司渡过难关。

而在内部权力斗争公开化之后，无锡尚德(尚德电力的子公司)也将迎来巨变。据当地政界人士向《中国经营报》记者透露，如无意外，尚德电力的核心 资产无锡尚德将在3月15日至3月20日之间，正式启动破产保护程序，无锡市国联发展(集团)有限公司(简称“无锡国联”，成立于1999年5月8日，是 无锡市人民政府出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有独资企业集团)将接手和主导之后的重组工作，它将以母公司或者旗下产业投资基金的形式全面接管无 锡尚德。

据记者独家获悉，无锡国联重组无锡尚德共有两种方案：一种是将从其现有的资产中切出一部分优质资产并对其进行收购，而另外的资产则可通过变卖设备来偿还欠债；另一种则是全盘接手无锡尚德的资产，使之国有化。“施正荣的出局是第一步，这也为以后的重组工作扫清了障碍。”

“若无锡尚德启动破产保护程序，施正荣目前面临的最大险境在于之前暴露出的关联交易，因为彻查关联交易与利益输送将是无锡尚德重组的前奏。”尚德内部人士告诉记者。

出局的人

如今，尚德电力唯一的活路就是靠地方政府出手相救，因此在逼迫施正荣辞任之时，肯定考虑到了地方政府的态度，董事会也看到了施正荣已从地方政府方面失势。

“早在今年一月，董事会就已经有意让施正荣卸任了。”尚德电力一位知情人士对记者说。他表示，当时董事会就曾向施表达出这个意思，但遭到施的坚决反对，施根本不愿意放弃对尚德电力的控制权。

该人士表示，在董事会表达出让施正荣离职的意愿后，公开信事件忽然爆发，该信直指董事会委派CEO金纬对施进行夺权，对施的人马进行打击，在整 个集团进行“去施化”，还指责金纬对银行和政府的关系处理不当，并要求其辞职，一时间在业内引起轩然大波。“当时董事会就有人认为这是施正荣为了保住董事 长之位，授意下属所为，从那时起董事会已经基本不再信任他了。”

2012年7月以来，尚德电力就因巨亏而陷入危机，而2013年3月底即将到期的5亿多美元可转债更是该公司一直以来的心头大患。一位接近该公 司董事会的知情人士向记者透露：“此前施正荣一直在董事会方面声称他将获得无锡政府的支持，并将使国内银行注资无锡尚德，但至今没有看到任何融资的希望， 一分钱都没有打进无锡尚德的账户，投资人失望了。”

上述知情人士表示，董事会虽代表海外投资者利益，但董事会成员也熟知中国国情，如今，尚德电力唯一的活路就是靠地方政府出手相救，因此在逼迫施 正荣辞任之时，肯定考虑到了地方政府的态度，董事会也看到了施正荣已从地方政府方面失势。“施的出局对他个人而言是大事，但对尚德电力、地方政府和投资者 而言意义和影响并不大，这个事件背后很可能是董事会已与当地政府达成了一致意见，至少形成了某种默契。”

实际上施正荣与地方政府之间的隔阂早已埋下。2012年9月，当政府和银行准备增资无锡尚德之时，曾提出让施正荣以全部个人资产作为抵押来换取 对无锡尚德的注资，但被施正荣拒绝。施认为尚德电力是上市公司，也是公众企业，不应用个人资产来填补亏空。双方的谈判一度陷入僵局，后来，施为了缓和关 系，曾表示愿意拿出一部分个人资产进行抵押，但数量较少，并没有让政府满意，一位地方政府人士告诉记者：“一些领导觉得施私心太重，以前的信任已经不在 了。”

上述政界人士向记者表示，政府和国内银行之所以不愿意往无锡尚德注资，一方面是因为施不愿以个人资产作抵押；另一方面则在于，尚德的财务窟窿很大，浮出水面的是200多亿元的负债，而水面下的则难以估算，因此政府也不敢兜底。

“施对地方政府的态度较为强硬，他并不希望无锡尚德国有化，他只希望政府和银行拿钱来救尚德电力，这样就不会丧失对其的控制权。”该政界人士表 示，当年尚德电力赴美国上市之前，施正荣就花了巨大精力游说政府让国有股份退出，使其变成了一家民营企业，而今自然不愿意重蹈覆辙。而江西赛维的董事长彭 小峰则选择迥异，他欢迎政府进入，一切听政府安排，因此去年10月国资入股赛维，也使其危机得以暂缓。“施有些事没看透，所以落得如今局面。”