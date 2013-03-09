董明珠评"红酒哥"事件：不喝公款洋酒是领导干部基本素质

3月6日，全国人大代表、珠海格力集团董事长董明珠做客新浪《两会会客厅》，董明珠首次面对镜头直面“周少强洋酒事件”。她表示，周少强一顿饭喝几万块的 红酒那不是在格力，那是在金控，格力不会发生这种问题，因为格力有很好的管理制度。她还称“我一瓶洋酒也不喝，这本身是一个领导干部最基本的素质。”

以下为访谈实录：

主持人：今年您现在目前是身兼董事长和总裁这两个角色，也有财经评论人士也曾经提出，如果董事长和总裁由一个人兼任，会不会权利过于集中，不利于其他董事行使监督的职能，同时也会加大决策的风险，您怎么看这个评价？

董明珠：那取决于你自己怎么用权利，你把权利是作为自己的一种权威，作为自己利益更大化，你即使当一个总经理，或者当一个董事长你一样会出问 题，我觉得权利集中跟监管是两个概念。你作为一个领导，你应该把你的监督更加透明化。但如果一个领导不能做一个很好的决策，我觉得那也不是一个好的领导。

主持人：我们常常会说很多的应该，比如说我们认为官员不应该腐败，但是很多时候如果靠人的自觉性，也许会有漏洞。

董明珠：所以因为他没有很好的监督制度，像我们格力电器大家都在关注问，你们党委书记和总裁，怎么一餐喝了几万块钱的酒，我说那不是在格力，那是在金控，格力不会发生这种问题，因为格力有很好的管理制度。

主持人：比如这个案例，你们会有什么制度防止这种方式？

董明珠：方面不需要防止，我们是完全没有，不存在也不可能给他发生这样的事件。

提问：为什么？

董明珠：因为我们有很好的监督管理的制度。

主持人：比如说什么样的制度？

董明珠：比如来客人我首先要填单，我们要申请我要去接待谁，就没有个人能够自己拿公家的钱消费。我觉得取决于领导愿不愿意被监督，并不是你拥有几个权利。

主持人：比如董总您有商务拜访，您需要宴请别人的时候，在格力是什么样的流程？

董明珠：我的秘书去申报。

主持人：要事先申报的吗？

董明珠：当然的，有专门的部门管你。

主持人：有标准吗？

董明珠：没有标准，但是我觉得我们的文化已经形成了，大家都很自觉。我觉得对于客人来说，招待你必须要尽地主之宜，怎么样最为合适？我觉得如果 你接待都是很优秀的人才，他不会在乎你的饭菜，高档的酒就认为是很好，他更需要的是一种更加能够达到交流，或者我们商务能够达到共同的需要，我觉得这是考 量标准。

主持人：刚才您说提前需要申报，但一般如果确实有商务宴请的需要，申报会被通过。如果报销方面没有限制，比如你喝了12瓶昂贵的洋酒。

董明珠：不可能，我一瓶也不会喝，这本身是一个领导干部最基本的素质。

主持人：假如您喝了能报吗？

董明珠：假如是我私人掏钱，我私人的家宴没有问题。

主持人：我是说假如。

董明珠：没有假如，在格力没有假如这个概念，我们格力一年十几个生产基地，招待费加起来也没有超过500万，这就是数字说明，所以不存在这个问题。

主持人：所以是企业文化。

董明珠：对。

主持人：你怎么能让新加入的人也来适应这种文化，因为别人已经适应了这个比较奢侈的招待。

董明珠：在这里没有这个空间，没有这个机会，他慢慢就适应了。

主持人：如果不适应就离开。

董明珠：不适应离开那就是他的问题了。