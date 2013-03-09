冈崎雄太：保护环境在经济上是合理的

保护环境在经济上是合理的

对日本企业而言，在成本方面，不采取污染对策导致的危害成本会远远超出采取防污措施的投入

日本驻华大使馆环境专员冈崎雄太说，PM2.5对日本也是一个新问题

【《中国企业家》】就中国面临的严重的空气污染问题，《中国企业家》杂志记者专访前日本环境省官员、现任驻华大使馆经济部一等书记官冈崎雄太，他曾经历日本著名的空气污染诉讼事件。

空气污染诉讼的难点在哪里？

冈崎雄太：日本政府等被告认为，受害者的疾病和自身的身体情况、抽烟以及汽车尾气污染等都有关系，但是很难确定主要是由空气污染所致。在法院宣判的最后一刻，为了达成和解，才认可了这样的说法。在环境诉讼方面，这天然是个难题。

中国目前的环境诉讼数量还比较少，因为取证确实很困难。但近几年，因环境污染造成的纠纷也在出现，贵阳、云南等地都设立了专门受理环境案件的法庭。

PM2.5事件不仅是环境问题，也是经济问题。日本在立法过程中，如何平衡环境与经济利益的冲突？

冈崎雄太：在环境保护和发展经济的问题上，日本也经历了很长时间的反复。1967年，日本制定了《公害对策基本法》，其中“保护生活环境要与经济的健康发展相协调”的规定遭到诟病，因为当时的主流观点是“经济至上”，以致于在1970年的时候，删除了这一说法。

日本的企业在防污环保方面也经历了很漫长的过程，一步步发展到今天。对日本的企业来讲，在成本方面，不采取污染对策导致的危害成本会远远超出采取防 污措施的投入。根据日本在治理二氧化硫造成的大气污染事例研究，没有采取相关措施导致的损失是采用防污设备的10倍。其中的损失，不仅包括承担取消营业许 可、赔偿损失的风险，还有可能出现与政府或其它企业之间的交易中止、消费者不购买其产品的风险，后者对企业来说几乎是致命的。在减排方面，日本企业大力推 进技术革新，因为环保在经济上也是合理的。

日本政府在治理环境污染方面的投入有多少？

冈崎雄太：日本政府在防治污染方面的投入很大，最高的时候占到全国GDP的8.5%。据我了解，中国的情况大致是GDP的2%左右。但在“十二五”规划中，有“加大环境的投入”的体现，希望中国能加大环境保护的措施。

据日媒的报道，中国今冬的空气污染对日本也造成了影响？

冈崎雄太：是的，主要是西日本地区的大气污染监测报告的浓度要比以往高。我们监测到一些岛屿，即便是没有工厂或 汽车的区域，空气污染 的指数也在增高，因此推测有一些污染物来自其它国家。日本PM2.5的基本标准是35微克/立方米，最近有些区域的最高浓度在50-70之间，平均增多了 30-50。

日本在治理环境方面和中国有哪些合作？

冈崎雄太：两国已经开展了大量合作。比如，日本在帮助中国将传统用煤炭取暖的发热源改造成天然气的工程中提供了 支持，降低了煤烟的使 用。日本有一项国家资格考试是专门适用于“污染防治管理者”的，在日本，有55万员工拥有这项资格。中国从2008年开始引入，只在工厂中试行，目前还不 作强制推行。

在环境领域工作了十几年，你最大的感受是什么？

冈崎雄太：环境是不可逆的，一旦破坏很难恢复原貌。在日本以及全球范围内，环保方面的进步不少，但面临的问题仍很多，福岛事故就是非常大的教训。但是很庆幸，我们有优秀、可信赖的同事，同时周围有很多环保人士，包括中国，都看到了他们的努力。