财政部部长：将陆续出台控制“三公”经费办法

据新华社电 全国人大代表、财政部部长谢旭人8日上午参加河南代表团分组讨论时说，为了控制行政管理经费，特别是“三公”经费支出，按照中央八条要求，各有关部门将会 陆续出台一些具体管理办法，包括会议经费、出国出境经费、公务用车等方面。此外，将继续推进税收制度改革，今年将重点推进营业税改增值税扩大试点工作。

控制“三公”支出作重点

谢旭人在审议计划和预算报告时建议，要进一步加强国家财政预算的管理，加强财政资金的管理，努力提高资金的使用效率。这些年财政部门在推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用绩效方面，取得了明显成效，但是仍存在不少差距，还需要继续大力加以推进。

谢旭人说，要坚决控制一般性支出，努力加强重点支出，把控制行政经费，特别是“三公”经费支出，作为一个重点。除了财政预算资金，企业也要解决“三公”经费粗放管理问题。

扩大“营改增”试点范围

谢旭人说，“营改增”试点工作进展比较顺利，也取得了预期改革的目标，比较明显地降低了企业税收负担，不仅是参加试点的三产服务业企业降低了税负，制造业、纳税人也普遍降低了税负，试点企业总的税负降低面在９０％以上，对小微企业来说，基本上全部降税了。

谢旭人说，上海去年下半年推进这项改革以后，新登记注册的服务业企业一下子猛增了不少。今年国家明确要在总结去年试点经验的基础上，继续扩大改革试点的范围，并研究如何在全国铺开对交通运输业和其他一些现代服务业推进税制改革的方案。