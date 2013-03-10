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大佬爱太极

2013-03-10 08:58 | 作者： 赵芃 来源：《中国企业家》 大佬 太极

人要活得长，要少动，要活得好，要多动。人生和公司都一样，要想活得又好又长，就得练太极拳，慢慢动

 

 

文_本刊记者 赵芃    编辑_萧三匝

【《中国企业家》】复星集团董事长郭广昌有位师傅，叫黄忠达。

黄师傅是教太极拳的，但不是太极拳正宗门派传人，他学太极纯属半路出家。

黄师傅是上海崇明人，他还不是“黄师傅”的时候，曾是一个够得上成功标准的商人。与所有创业者一样，他能对自己发狠，拿命挣钱。于是，高血压、脂肪肝上身了,初时他并不在意，直到不得不吃降压药,一看那药的副作用，他被吓着了。

2000年的一天，黄忠达自己的车坏了，借下属的自行车出去办事。骑到一半，他突然觉得腿酸得不行，恨不得把车扔在半路。他的第一想法是，作为家庭的支柱，他的身体不能垮。

第二天，黄忠达就开始着手锻炼身体。先去了健身房，但觉得年近四十去举杠铃不现实；上了节瑜伽课，感觉拉韧带、冥想也不太适合自己；游泳湿气又太重，跆拳道、散打馆……能想到的地方都去过之后，他决定练拳，太极拳。

彼时上海还没有教太极拳的场馆，他跟朋友介绍的师傅练了一年半，天天坚持，不得要领。他喜欢读书，就找与太极有关的书来读，越读越觉得自己的师傅差点意思，因为他不讲阴阳五行和骨骼经络。黄忠达带着自己的困惑到外地寻访武术名师，想求得他心中真正的太极，但能为他解惑的老师很少，他的心凉透了。有人劝他不要太执着，甚至说中国武术流传至今，与“道”有关的学问早就丢失了。但他还是坚持，就像傻皇帝寻仙丹一样。好在五年间里，他还是碰到了几位够格的师傅，领着他“以拳悟道”，让他逐渐摸到了“众妙之门”。结果是，他的身体“一阳来复”了。

2006年，黄忠达读了一个高级管理咨询师培训课程。每次上课，同学们都请他教太极拳。他发现了市场需求，于是干脆停下了自己手上的生意，开办太极养生馆，取名“易太极”，目标顾客是精英人士。

太极玄妙，生意复杂，把太极当生意做哪是那么容易料理的。首先一个问题是，如何开发出可以标准化、可复制又可检验的拳术套路。2011年，易太极成为中国太极拳教练行业资格认证标准的制定者。

但大麻烦由此而来。一段黄忠达与学员练习太极推手的视频被传上了网，视频中几位学员一接触到黄忠达便纷纷倒地，不少人说这是骗子的把戏。2008年9月，一档电视节目的报道又将黄忠达推到了风口浪尖，一下子惹恼了多位太极拳传人和一大批太极爱好者。节目播出后，有3000多人找过黄忠达要求“交流”，那时的黄忠达几乎崩溃，他决定开办面向全国的短训班，让大家来体验自己的太极练法。

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