国土部部长：“减少征地范围 提高征地补偿”

8日下午，国土资源部部长徐绍史在出席全国人大全体会议后接受记者采访时表示，今年国务院已经要求国土部加大对土地供应的力度，以保持土地价格的相对稳定，因此今年房地产用地的供应还是非常充足的。

对于民众关心的国五条，徐绍史称，“房地产调控出了 国五条 ，国土资源部主要是从土地供应的角度参与房地产的调控。”他表示，去年房地产供地一共16万公顷，这个数据高于前三年的平均数。

至于2013年的土地供应量，徐绍史表示不会低于前5年的平均数，预计和去年一样也是16万公顷。

徐绍史指出，目前我国在建的土地有34万公顷，待建的还有14万公顷，一共48万公顷，相当于前三年供地的总量。因此，房地产用地的供应是非常充足的。

此外，对于城镇化大发展是否会影响到18亿亩的耕地红线，徐绍史称，截至2011年，中国的耕地还有18亿2476万亩，而现在中国土地利用总体规划当中建设用地规模应该说是完全能够适应城镇化需要的。因此，中国在城镇化的过程中一定会坚守住18亿亩的耕地红线。

他指出，从国土部的角度看，土地管理制度改革在其中扮演着重要的角色。一方面国土部严控增量，另一方面也加紧盘活土地的存量，包括城镇利用低效土地，还有各种各样的未利用地以及城乡闲置的建设用地。

徐绍史最后表示，“城镇化既是发展的需要也是改善民生的需要，是非常重要的一项工作。因此，要严格保护农民的土地权益，进一步加强集体土地征收的管理。要减少征地的范围，提高征地的补偿，规范征地的程序。提供多元安置保障，使被征地的农民生活有提高，生计有保障。”