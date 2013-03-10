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宗庆后：北漂者应回到家乡去 在那更容易受尊重

2013-03-10 09:22 | 作者： 来源：财经网 宗庆后

3月9日下午，全国人大代表、哇哈哈集团董事长兼总经理宗庆后在驻地接受了中国网记者的采访，谈及80后北漂者该如何做出人生选择时，他表示，北漂者应该回到家乡去，在家乡更容易受到尊重。

到底是追求梦想，承受一线城市的房价高涨、交通拥堵、工作压力山大，还是回归家乡，返入二三线城市，安居乐业，享受生活？很多怀揣梦想进入大城市打拼的80后也许每天都会面对这样的选择。

对此，全国首富、人大代表宗庆后表示，北漂者还是应该回家乡，现在的年轻人都不愿意回到县市里去，其实那边更受到尊重，北漂者太多，没办法成长。

宗庆后说，年轻人还是要靠自己打拼，包括自己的女儿也是如此，宗庆后表示，自己的女儿很独立，也没有给她过高的期望，让她自己努力发展。

宗庆后眼中的“中国梦”

宗庆后说，中华民族是优秀的民族，几乎历朝历代都是强国，包括在杭州建立的南宋，当时的GDP占全世界超过一半。由于清政府的腐败，闭关锁国，在很长一段时间，中国受尽了屈辱。改革开放以后，在很短时间内，中国成为了世界第二经济大国，中华民族是有希望的。

宗庆后说，“中国梦”是一个强国梦，不再受人欺负，同时也是建成高水平的小康社会，老百姓拥有幸福美满生活的“中国梦”。

宗庆后表示，个人的“中国梦”就是事业的发展，把企业做到世界一流水平，增加国家的财力，为国家能够实现小康社会做更多的努力。

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