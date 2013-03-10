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刘强东：阿里的集贸市场模式不等于电商未来

2013-03-10 09:29 | 作者： 来源：商业价值 刘强东 电商

IPO：2015年前不上市 

记者：你定下了明年季度盈利的目标，京东是不是已经到了百米冲刺阶段？

刘 强东：其实严格意义上说明年实现季度盈利应该是自然的一个结果。盈利并不是我们去追求就能得到的，而一定是自然过程，才可能达到我们最好的结果。到了一定 规模，议价能力就有一定提升，毛利率有一定提升，成本才能得到很好的控制，能够把成本控制在一个非常低的水平，自然而然就实现盈利，这是所有过程共同作用 的结果。

记者：你说毛利率达到一定程度，那明年盈利的时候你觉得毛利率大概要达到多少？

刘强东：我们核心财务数字一直是没有公布。作为非上市的企业，公布了这个财务数字，上市的时候会遇到大麻烦。

记者：有没有个上市时间表？

刘强东：我们没有明确地时间表，目前也没做任何筹备，但有一点可以确定的，我们应该是2013年还是不考虑上市。五年前就确定了这个时间。

记者：不上市，投资人这边没有压力吗？他们还会那么信任你、支持你吗？

刘强东：我们跟投资人承诺的就是如果上市也是2015年之后。

记者：跟投资人有明确地条款来规定是吧？

刘强东：对，我们有三年的时间。

记者：那安大略这个基金进来的时候也是这样的条款吗？

刘强东：安达略基金是我们的所谓新投资人，要按照新条款，还有五年呢，或更早。我们对今日资本承诺还有三年。

记者：现在这些投资人他们的股份现在没有做任何的退出吗？

刘强东：我们股东一直很稳定的。最老的投资人有一点点股票卖给了新的投资人，就是我们新的股东，只是股东之间有些交易，其他股东没有卖给别人。

记者：不上市的话，资金来源渠道是否有些受限？比如你们的竞争对手苏宁现在又发债了。

刘强东：我觉得其实没有什么区别。任何资金都是有成本的，一家公司不可能有源源不断的、无穷无尽的资金。债也好，股份也好，都要还的。所以我觉得最终拼的还是公司的运营实力，还是成本、效率和用户体验这三个参数。

对于京东而言，我们战略从来没变过，我们从04年到现在，我们最核心的战略参数就是成本、效率、用户体验。只要我们拥有最低的运营成本，最高的运营效率，最好的用户体验，不管面临哪个竞争对手，线上的还是线下的，我们都能够有很强的竞争优势，有很强的生存能力。

技术战略：全面转向移动互联网

记者：我们知道最早京东的后台支撑系统是你自己开发的。

刘强东：现在跟我已经没有任何关系了。十几年前那个是我98年创业的时候自己写的，因为当时那个年代我写的程序都是只能基于windows的，不是基于互联网的。所以等我们04年正式做电子商务，我就一行代码没写过。

记者：没有写过代码，但是你对技术工作还是很关注。

刘强东：对，每年我会参与大量的工作，包括现在我还是我们内部技术委员会成员之一。

记者：那现在这个技术委员会重点工作是在预算方面吗？

刘 强东：我们技术委员会不会牵扯到信息部门、研发部门的具体的管理工作，我们只是附着在信息部门，提供研发的战略目标，技术的方向，比如到底我们研发部门五 年之后的方向是什么，十年之后我们的方向是什么，只提及战略层面的东西，至于说怎么研发，纯技术怎么样，那不是我们技术员关注的。

记者：京东在技术层面有什么战略？

刘强东：移动互联网。我们不是因为移动互联网增长的速度比PC端更快，所以要加快移动互联网投入，而是我们将移动互联网定义为未来的一切。不是补充是颠覆。它不是说是电脑的一个齐头并进的另外一个东西，而我们认为它是未来的一切。

所以我们现在的所有研发，从编程的语言环境，到我们后台的架构，到应用层、中间层到底层，所有的一切的一切，将来的方向都朝移动的方向走，要符合未来移动的战略。

记者：我们可以说京东全面转向移动化吗？

刘强东：不是立马的，我们可能也要经过两三年的时间，但大的方向就是这样。京东所有的研发都是全面转向移动互联网。

记者：那么现在来自移动互联网的客单价和销售额大概占多少比例？

刘强东：我们现在销售额占比不多，也就是5%左右，但是客单量很高。它的客单价是PC的3倍。我们移动的是1000多。

记者：品类上有什么区别吗？移动端和桌面端的品类。

刘 强东：移动端在日百，食品这块来讲移动端的增长速度远远超过3C，目前比如3C还是来自PC桌面端这块，而高端的日百，比方说高端的化妆品、食品，各种 包、手表，红酒，还有一些进口的食品来自移动端越来越多，好多人真的就是，在家看看电视，说说想吃什么，一句话，马上手机过来。

记者：移动端这些品种的毛利率明显高于桌面端么？

刘 强东：我没有具体核算毛利率，但我认为区别不会很大。当然成本跟客单量有关系，当毛利率一样的情况下，你客单量越高，就是越接近于赚钱，否则你毛利率 30%，如果客单价只有10块钱，你没有意义，因为你单才3块钱，3块钱配东西都不够。你如果卖笔记本，我们毛利率比如说在4个点，5个点，没关系，卖台 笔记本5000块钱，4个点200块钱，我再加上配送我还是赚钱的。所以与盈利有关的不是看毛利率，还是要看客单价这个重要的参数。

记者：我一直以为盈利跟毛利率应该是最强的关联。

刘 强东：你看当当毛利率一度达到20%多，它也没实现盈利，只实现两个季度短期的微利，实际上没有实现真正意义上的盈利，毛利率很高了，但是京东市场盈利的 时候，我可以告诉大家，毛利率可能只有10%几，我们就可以实现盈利，根本不需要20%的毛利率。这主要来自于我们成本价低，还有一个好的客单价。

盈利问题：首先要扩大销售额

记者：你这两年也在做很多的品类扩张，在毛利率这块，你这边是有什么新的战略？

刘 强东：我为什么一直强调说盈利是自然的一个过程呢？我们不愿意在规模没到的时候就做跟自己规模不相称的事情。我们更强调它是一个自然结果。什么意思？你比 如说，笔记本，你年销售额到10个亿的时候，跟年销售额100个亿，毛利率就是不一样。你不管是传统渠道还是电子商务，还是国美、苏宁，你一年才有10个 亿，人家厂商就给你一个返点，你采100亿，返点就不一样了。

所以京东来讲我们强调，我做了10亿就该拿我10亿的毛利率，不去看100 亿，如果做10亿非要达到100亿的毛利率，我说那是不健康的，你要么是负了客户，要么就是欺压厂商。我们强调，我做了10亿，你给我10个亿该有的毛利 率，我做了100亿的时候，100亿的规模该有毛利率，我必须要拿到，我也没必要少。这样一来，规模不断扩大，毛利率就自然会不断提升。

记者：你说的规模扩大等价于营业额？

刘强东：也可以这么说。

记者：所以说我们京东现在优先追求销售规模的扩大是吗？

刘 强东：因为你盈利其实一方面就是你的毛利率，一方面是成本，我们销售规模不断扩大，但是如果你销售规模不断扩大，成本失控你还是不能盈利，还有成本。所以 开源节流，我们一方面通过规模的不断扩大，通过运营的提升，来不断降低成本才能实现盈利。不是说规模不断地扩大，毛利轻就能赚钱，不是。你要成本失控的 话，可能还会一直赔。

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